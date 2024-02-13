В Мариинском театре пройдет петербургская премьера балета «Раймонда» в редакции Эльдара Алиева

Эльдар Алиев

Художественный руководитель Приморской сцены Мариинского театра — о новой версии балета «Раймонда»:

Я убежден, что спектакли классического наследия время от времени должны пересматриваться. В соответствии с восприятием публикой театральных спектаклей, с эстетикой, с повышением технического уровня исполнительского мастерства артистов — факторов много. Прикасаться к классическому наследию — это большая ответственность. Но для Владивостока я уже редактировал «Спящую красавицу», сделал совершенно новую постановку «Корсара», поэтому к «Раймонде» я подходил, уже имея опыт работы с классическим наследием. Все хореографические шедевры «Раймонды» в нашем спектакле сохранены, при этом убраны все длинноты, несколько изменена сюжетная линия. На мой взгляд, она стала более понятной, более последовательной.