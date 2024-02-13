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Балет

В Мариинском театре пройдет петербургская премьера балета «Раймонда» в редакции Эльдара Алиева

Художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены пересмотрел классическое произведение, к которому в свое время приложил руку Мариус Петипа. В его версии все хореографические шедевры сохранены, при этом убраны все длинноты и несколько изменена сюжетная линия. «На мой взгляд, она стала более понятной, более последовательной», — считает Алиев.

«Раймонда» в Мариинском театре
Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

«Раймонда» в Мариинском театре

«Раймонда» — балет в трех актах четырех картинах композитора, дирижера и директора (1905-1928) Петербургской консерватории Александра Глазунова. Либретто к постановке написали Мариус Петипа и Иван Всеволожский, взяв за основу сценарий Лидии Пашковой о рыцарской легенде о любви. Романтический сюжет и удачное либретто обеспечили спектаклю большую зрелищность и привлекательность для постановки, премьера которой состоялась в январе 1898 года — в главных партиях на сцену Мариинского театра тогда вышли Пьерина Леньяни (Раймонда), Сергей Легат (Жан де Бриен) и Павел Гердт (Абдерахман).

«Раймонда» в Мариинском театре, Приморская сцена
Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Кирилла Дружинина

«Раймонда» в Мариинском театре, Приморская сцена

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Кирилла Дружинина

Сегодня в Мариинском театре «Раймонда» представлена в редакции Константина Сергеева (1948). На Приморской сцене театра с 2023 года идет версия Эльдара Алиева, которую и привезут в Петербург 20, 21 и 24 февраля. Главные партии исполнят как артисты из Владивостока Лилия Бережнова, Сергей Уманец, Лада Сартакова, Денис Клепиков, Юрий Зиннуров и Алексей Голубов, а также петербуржцы Тимур Аскеров, Рената Шакирова и Мария Ширинкина. Роскошный сценический облик спектакля представлен костюмами Вячеслава Окунева и тщательно воссозданными декорациями Симона Вирсаладзе — такими же красочными, какими их задумывал художник.

Эльдар Алиев

Художественный руководитель Приморской сцены Мариинского театра — о новой версии балета «Раймонда»:

Я убежден, что спектакли классического наследия время от времени должны пересматриваться. В соответствии с восприятием публикой театральных спектаклей, с эстетикой, с повышением технического уровня исполнительского мастерства артистов — факторов много. Прикасаться к классическому наследию — это большая ответственность. Но для Владивостока я уже редактировал «Спящую красавицу», сделал совершенно новую постановку «Корсара», поэтому к «Раймонде» я подходил, уже имея опыт работы с классическим наследием. Все хореографические шедевры «Раймонды» в нашем спектакле сохранены, при этом убраны все длинноты, несколько изменена сюжетная линия. На мой взгляд, она стала более понятной, более последовательной.

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