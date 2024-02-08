Один из самых востребованных пианистов мира Борис Березовский выступит в Петербургской филармонии

11 февраля Борис Березовский вместе с Заслуженным коллективом России, Академическим симфоническим оркестром филармонии под управлением Андрея Аниханова исполнит Фортепианный концерт Александра Скрябина. Также в программе вечера заявлена симфоническая поэма «Сирены» Рейнгольда Глиэра, морскую звукопись которой сравнивают с лучшими страницами музыки Римского-Корсакова, и Третья симфония Сергея Рахманинова — одна из немногих партитур, созданных композитором в эмиграции.

«Музыка Скрябина занимает в репертуаре Бориса Березовского особое место, в 2022 году, когда весь мир отмечал 150-летие со дня рождения композитора, пианист стал художественным руководителем Первого международного музыкального фестиваля А.Н. Скрябина, он говорил тогда: "Скрябин — это космос, самостоятельная галактика. Есть ранний Скрябин, сочинявший прелюдии, которые все обожают, этюды, постоянно звучащие на конкурсах. Есть Скрябин зрелого периода, которого также все любят, и поздние вещи — их понимают и ценят немногие. Я люблю Скрябина всех периодов, и какое-то время назад стал много играть его музыки"», — отмечают в Петербургской филармонии.