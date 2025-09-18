I don't want деликатные! Как роскошные (на грани разорения!) украшения стали главным ювелирным хитом года?

Важное доказательство наступления (читай: возвращения) эпохи помпезной ювелирки — даже главные адепты тихой роскоши сестры Олсен для лукбука SS 2026 порылись в собственных jewelry-архивах и достали антикварную инкрустированную драгоценными камнями брошь, которую Эшли выгуливает на расшитом вручную шарфе из пашмины. Плюс: там же были замечены полосатые клипсы 1970-х годов с ониксами и бриллиантами и гребень Cartier с сапфирами и розовыми бриллиантами, которые дополняли простые белые блузы и скромные серые джемперы.

Греметь тяжеловесными украшениями не стесняются и худрук Schiaparelli Дэниел Розберри, выбирающий массивные серьги-круги с жемчужными и черными вставками, и Миучча Прада, которая во время показа Miu Miu замиксовала золотистые серьги с акцентной гранд-брошью. Чемена Камали в Chloe голосует за тотальный jewelry-максимализм и наряжает экс-редактора британского Vogue Тиш Вайншток в колье с кисточками и ретро-чокер. А креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло решил соблюсти фэшн-баланс и отказался от ювелирной многослойности в пользу самодостаточного колье.