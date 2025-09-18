I don't want деликатные! Как роскошные (на грани разорения!) украшения стали главным ювелирным хитом года?

Следуем трендовой boom boom эстетике (подробно о фэшн-явлении рассказывали здесь!) и отказываемся от миниатюрных пусетов и еле заметных теннисных колье в пользу увесистых серег Schiaparelli, многослойных браслетов Chanel и наглых брошей Miu Miu. А по совету Эшли и Мэри-Кейт Олсен смело женим гранд-ювелирку не только с black-tie, но и с простодушным кэжуалом в лице академичных жилетов, кашемировых пуловеров и маскулинных двоек.
Важное доказательство наступления (читай: возвращения) эпохи помпезной ювелирки — даже главные адепты тихой роскоши сестры Олсен для лукбука SS 2026 порылись в собственных jewelry-архивах и достали антикварную инкрустированную драгоценными камнями брошь, которую Эшли выгуливает на расшитом вручную шарфе из пашмины. Плюс: там же были замечены полосатые клипсы 1970-х годов с ониксами и бриллиантами и гребень Cartier с сапфирами и розовыми бриллиантами, которые дополняли простые белые блузы и скромные серые джемперы.
Греметь тяжеловесными украшениями не стесняются и худрук Schiaparelli Дэниел Розберри, выбирающий массивные серьги-круги с жемчужными и черными вставками, и Миучча Прада, которая во время показа Miu Miu замиксовала золотистые серьги с акцентной гранд-брошью. Чемена Камали в Chloe голосует за тотальный jewelry-максимализм и наряжает экс-редактора британского Vogue Тиш Вайншток в колье с кисточками и ретро-чокер. А креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло решил соблюсти фэшн-баланс и отказался от ювелирной многослойности в пользу самодостаточного колье.
За архивными айтемами отправляемся на поиски в мекку люкс-винтажа Oskelly и успеваем отхватить золотистый гранд-браслет Saint Laurent и вау-серьги Chanel. Предрекаем статус коллекционного арт-объекта ожерелью Bottega Veneta (по цене апартаментов-студии на Васильевском острове!), выполненному на манер легендарного колье «Тутти-Фрутти» от Cartier из яшмы, оникса и нефрита. Его достойное дополнение — колье из белого золота с жемчугом, изумрудами и бриллиантами от ювелирных виртуозов Epic.
Серьги-круги в винтажном стиле, как на показах Schiaparelli, были найдены у Valentino (дожидаются в ДТЛ!) и Boheme (со вставками далматиновой яшмы!). На примере шоу Chanel не ограничиваем себя и сочетаем сетчатый браслет Statements с золотистым кольцом May Bay, а в поддержку к серьгам-пружинкам Jacquemus надеваем кольцо Dzhanelli в стиле ар-деко.
По случаю одной их главных премьер сезона «Сказки о Царе Салтане» (в постановке режиссера Романа Михайлова) в БДТ надеваем серебрянный браслет с лабрадоритом поверх черных театральных перчаток, а на вечеринку К-30 в честь закрытия рейв-сезона примеряем кислотный браслет Jacquemus вместе с кожаным оверсайз-бомбером, рваными бэгги-джинсами и остроносыми ботильонами.
Комментарии (0)