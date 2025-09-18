Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

I don't want деликатные! Как роскошные (на грани разорения!) украшения стали главным ювелирным хитом года?

Следуем трендовой boom boom эстетике (подробно о фэшн-явлении рассказывали здесь!) и отказываемся от миниатюрных пусетов и еле заметных теннисных колье в пользу увесистых серег Schiaparelli, многослойных браслетов Chanel и наглых брошей Miu Miu. А по совету Эшли и Мэри-Кейт Олсен смело женим гранд-ювелирку не только с black-tie, но и с простодушным кэжуалом в лице академичных жилетов, кашемировых пуловеров и маскулинных двоек. 

Schiaparelli FW'25

The Row SS'26

Miu Miu FW'25

Chanel FW'25

Schiaparelli Haute Couture FW'25

Roberto Cavalli FW'25

Chloe FW'25

Saint Laurent FW'25

Chanel FW'25

Rahul Mishra Haute Couture FW'25

Важное доказательство наступления (читай: возвращения) эпохи помпезной ювелирки — даже главные адепты тихой роскоши сестры Олсен для лукбука SS 2026 порылись в собственных jewelry-архивах и достали антикварную инкрустированную драгоценными камнями брошь, которую Эшли выгуливает на расшитом вручную шарфе из пашмины. Плюс: там же были замечены полосатые клипсы 1970-х годов с ониксами и бриллиантами и гребень Cartier с сапфирами и розовыми бриллиантами, которые дополняли простые белые блузы и скромные серые джемперы. 

Греметь тяжеловесными украшениями не стесняются и худрук Schiaparelli Дэниел Розберри, выбирающий массивные серьги-круги с жемчужными и черными вставками, и Миучча Прада, которая во время показа Miu Miu замиксовала золотистые серьги с акцентной гранд-брошью. Чемена Камали в Chloe голосует за тотальный jewelry-максимализм и наряжает экс-редактора британского Vogue Тиш Вайншток в колье с кисточками и ретро-чокер. А креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло решил соблюсти фэшн-баланс и отказался от ювелирной многослойности в пользу самодостаточного колье. 

Колье Bottega Veneta, ДТЛ, 2 270 000 руб.

Epic, цена по запросу

Кольцо Mousson Atelier, 666 900 руб.

Кольцо «Бронницкий ювелир», 379 990 руб.

Колье Dzhanelli, 358 300 руб.

Серьги Lhasa, 240 000 руб.

Серьги Valentino, ДЛТ, 188 000 руб.

Браслет Saint Laurent, Oskelly, 150 610 руб.

Кольцо Vertigo Jewelry, 115 000 руб.

Браслет Lhasa, 110 000 руб.

Серьги Chanel, Oskelly, 78 940 руб.

За архивными айтемами отправляемся на поиски в мекку люкс-винтажа Oskelly и успеваем отхватить золотистый гранд-браслет Saint Laurent и вау-серьги Chanel. Предрекаем статус коллекционного арт-объекта ожерелью Bottega Veneta (по цене апартаментов-студии на Васильевском острове!), выполненному на манер легендарного колье «Тутти-Фрутти» от Cartier из яшмы, оникса и нефрита. Его достойное дополнение — колье из белого золота с жемчугом, изумрудами и бриллиантами от ювелирных виртуозов Epic.

Кольцо Dzhanelli, 74 500 руб.

Серьги Jacquemus, Oskelly, 72 000 руб.

Браслет Statements, 39 000 руб.

Браслет Jacquemus, Oskelly, 37 980 руб.

Браслет Secrets, 32 900 руб.

Серьги Boheme, Poison Drop, 32 000 руб.

Кольцо Statements, 24 000 руб.

Серьги Mossa, 22 900 руб.

Колье Boheme, Poison Drop, 22 500 руб.

Кольцо May Bay, Poison Drop, 19 000 руб.

Кольцо Moonka, 16 000 руб.

Серьги-круги в винтажном стиле, как на показах Schiaparelli, были найдены у Valentino (дожидаются в ДТЛ!) и Boheme (со вставками далматиновой яшмы!). На примере шоу Chanel не ограничиваем себя и сочетаем сетчатый браслет Statements с золотистым кольцом May Bay, а в поддержку к серьгам-пружинкам Jacquemus надеваем кольцо Dzhanelli в стиле ар-деко.

По случаю одной их главных премьер сезона «Сказки о Царе Салтане» (в постановке режиссера Романа Михайлова) в БДТ надеваем серебрянный браслет с лабрадоритом поверх черных театральных перчаток, а на вечеринку К-30 в честь закрытия рейв-сезона примеряем кислотный браслет Jacquemus вместе с кожаным оверсайз-бомбером, рваными бэгги-джинсами и остроносыми ботильонами. 

Эльза Хоск сочетает объемные серьги в винтажном стиле с пижамным сетом

Эльза Хоск сочетает объемные серьги в винтажном стиле с пижамным сетом

Леандра Медин носит ретро-ожерелье в тандеме с колье с подвеской-сферой и широким браслетом

Леандра Медин носит ретро-ожерелье в тандеме с колье с подвеской-сферой и широким браслетом

Фэшн-инфлюенсер Инес Камилия Тази носит стейтмент-серьги в комбо с total black образом Dolce&Gabbana

Фэшн-инфлюенсер Инес Камилия Тази носит стейтмент-серьги в комбо с total black образом Dolce&Gabbana

 

