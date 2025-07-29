Кандзаси, тиары и гребни: собрали 30 нескучных аксессуаров для волос

Ободки из псевдокожи страуса, сюрреалистичные крабики-омары (привет, Скиап!), гребни из рога буйвола и лунные тиары — выбрали самые необычные аксессуары для волос (от ювелирных шедевров до ироничных арт+фэшн объектов!).
Кандзаси Cluev, цена по запросу
Депрессивные волосы — ответ Миуччи Прада old money локонам и укладкам, для которых придется приручить фены, стайлеры, текстурайзеры и лаки (и потратить не одну сотню нервных клеток!). С облегчением выдыхаем и признаем, что даже bad hair days могут быть фэшн. А для того, чтобы они стали еще и лакшери, запасаемся роскошными аксессуарами — кое-как (чем небрежнее, тем лучше!) закалываем волосы серебряной кадзаси Lhasa или просто венчаем бардак на голове тиарой с хрустальными фазами луны Letters&Stones.
Вслед за кроп-жакетами Diesel и dollcore-юбками Simone Rocha пополняем коллекцию твида (главный материал осени!) гранд-бантами Masterpeace и отрабатываем тренд на заклепки с ободком в аклепках Panfil (одобрено Valentino, Altuzarra и Isabel Marant!).
Оверсайз-резинки — всё еще с нами (носят все — от инфлюенсера Саши Буримовой до Беллы Хадид!). Для пикника в Таврическом облачаемся в ретро-ночнушку и небрежно обвязываем хвостик кружевной резинкой Choux и деликатно отмечаемся в тренд-знатоках с помощью аксессуара «Остров имени тебя» в темно-синий горошек (узор-хит лета!).
Заколка-крабик Suite, 700 руб.
Представители фауны (от калибри до питонов и даже обезьян) заселили не только кутюрные показы сезона FW'25-26, но и мир аксессуаров — смело примеряем скиапареллевскую заколку-омара Perles и ободок с принтом страусиной кожи Hairmates. Флора не отстает и распускается жемчужными лотусами Cluev, розовыми бутонами Panfil, наивными пятилистниками Chois и золотистыми магнолиями Lime.
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