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Украшения

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Кандзаси, тиары и гребни: собрали 30 нескучных аксессуаров для волос

Ободки из псевдокожи страуса, сюрреалистичные крабики-омары (привет, Скиап!), гребни из рога буйвола и лунные тиары — выбрали самые необычные аксессуары для волос (от ювелирных шедевров до ироничных арт+фэшн объектов!). 

Тиара Letters&Stones, 490 000 руб.

Тиара Letters&Stones, 490 000 руб.

Кандзаси Lhasa, 87 000 руб.

Кандзаси Lhasa, 87 000 руб.

Кандзаси Cluev, цена по запросу

Кандзаси Cluev, цена по запросу

Ободок с вуалью Valentino, ДЛТ, 79 150 руб.

Ободок с вуалью Valentino, ДЛТ, 79 150 руб.

Заколка Platika, AllTime, 53 500 руб.

Заколка Platika, AllTime, 53 500 руб.

Повязка Giorgio Armani, ДЛТ, 51 800 руб.

Повязка Giorgio Armani, ДЛТ, 51 800 руб.

Повязка Nina Ricci, ДЛТ, 24 750 руб.

Повязка Nina Ricci, ДЛТ, 24 750 руб.

Накосница Black Form, 22 000 руб.

Накосница Black Form, 22 000 руб.

Заколка-крабик Balmain, «Кенгуру», 21 999 руб.

Заколка-крабик Balmain, «Кенгуру», 21 999 руб.

Ободок Lelet NY, Viva la Vika, 16 730 руб.

Ободок Lelet NY, Viva la Vika, 16 730 руб.

Депрессивные волосы — ответ Миуччи Прада old money локонам и укладкам, для которых придется приручить фены, стайлеры, текстурайзеры и лаки (и потратить не одну сотню нервных клеток!). С облегчением выдыхаем и признаем, что даже bad hair days могут быть фэшн. А для того, чтобы они стали еще и лакшери, запасаемся роскошными аксессуарами — кое-как (чем небрежнее, тем лучше!) закалываем волосы серебряной кадзаси Lhasa или просто венчаем бардак на голове тиарой с хрустальными фазами луны Letters&Stones.

Ободок Panfil, Poison Drop, 16 000 руб.

Ободок Panfil, Poison Drop, 16 000 руб.

Бант Masterpeace, 15 000 руб.

Бант Masterpeace, 15 000 руб.

Шпилька Fiona Franchimon, 14 100 руб.

Шпилька Fiona Franchimon, 14 100 руб.

Ободок J.Kim, 12 000 руб.

Ободок J.Kim, 12 000 руб.

Резинка Panfil, 12 000 руб.

Резинка Panfil, 12 000 руб.

Шпилька Black Form, 12 000 руб.

Шпилька Black Form, 12 000 руб.

Гребень Lera Treyger, 7 200 руб.

Гребень Lera Treyger, 7 200 руб.

Ободок Caviar Jewellery, 5 200 руб.

Ободок Caviar Jewellery, 5 200 руб.

Резинка Choux, 3 980 руб.

Резинка Choux, 3 980 руб.

Заколка Hairmates, 3 900 руб.

Заколка Hairmates, 3 900 руб.

Заколка-крабик Aromanta, 47Store, 3 800 руб.

Заколка-крабик Aromanta, 47Store, 3 800 руб.

Вслед за кроп-жакетами Diesel и dollcore-юбками Simone Rocha пополняем коллекцию твида (главный материал осени!) гранд-бантами Masterpeace и отрабатываем тренд на заклепки с ободком в аклепках Panfil (одобрено Valentino, Altuzarra и Isabel Marant!). 

Оверсайз-резинки — всё еще с нами (носят все — от инфлюенсера Саши Буримовой до Беллы Хадид!). Для пикника в Таврическом облачаемся в ретро-ночнушку и небрежно обвязываем хвостик кружевной резинкой Choux и деликатно отмечаемся в тренд-знатоках с помощью аксессуара «Остров имени тебя» в темно-синий горошек (узор-хит лета!). 

Накосник-колечко Mythos, «Ламбада Маркет», 3 200 руб.

Накосник-колечко Mythos, «Ламбада Маркет», 3 200 руб.

Ободок Hairmates, 2 940 руб.

Ободок Hairmates, 2 940 руб.

Кандзаси Lime, 2 599 руб.

Кандзаси Lime, 2 599 руб.

Заколка Aquagirl, Poison Drop, 1 610 руб.

Заколка Aquagirl, Poison Drop, 1 610 руб.

Резинки Silk Lovers, 1 500 руб.

Резинки Silk Lovers, 1 500 руб.

Заколка-крабик Perles, Lamoda, 1 290 руб.

Заколка-крабик Perles, Lamoda, 1 290 руб.

Резинка «Остров имени тебя», 1 200 руб.

Резинка «Остров имени тебя», 1 200 руб.

Заколка-крабик Ronda, 920 руб.

Заколка-крабик Ronda, 920 руб.

Заколка-крабик Suite, 700 руб.

Заколка-крабик Suite, 700 руб.

Резинка Chois, 693 руб.

Резинка Chois, 693 руб.

Заколки O'stin, 599 руб.

Заколки O'stin, 599 руб.

Представители фауны (от калибри до питонов и даже обезьян) заселили не только кутюрные показы сезона FW'25-26, но и мир аксессуаров — смело примеряем скиапареллевскую заколку-омара Perles и ободок с принтом страусиной кожи Hairmates. Флора не отстает и распускается жемчужными лотусами Cluev, розовыми бутонами Panfil, наивными пятилистниками Chois и золотистыми магнолиями Lime.  

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