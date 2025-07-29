Кандзаси, тиары и гребни: собрали 30 нескучных аксессуаров для волос

Вслед за кроп-жакетами Diesel и dollcore-юбками Simone Rocha пополняем коллекцию твида (главный материал осени!) гранд-бантами Masterpeace и отрабатываем тренд на заклепки с ободком в аклепках Panfil (одобрено Valentino, Altuzarra и Isabel Marant!).

Оверсайз-резинки — всё еще с нами (носят все — от инфлюенсера Саши Буримовой до Беллы Хадид!). Для пикника в Таврическом облачаемся в ретро-ночнушку и небрежно обвязываем хвостик кружевной резинкой Choux и деликатно отмечаемся в тренд-знатоках с помощью аксессуара «Остров имени тебя» в темно-синий горошек (узор-хит лета!).