Zenith представили обновленную коллекцию Chronomaster Open

На выставке салона Watches & Wonders 2022 часовой бренд Zenith презентовал обновленную коллекцию Chronomaster Open. Новые модели в точности воспроизводят знаменитый трехцветный циферблат, который впервые появился в знаковой модели A386 в 1969 году и который остается мгновенно узнаваемым элементом дизайна El Primero.
Вместо полностью вырезанного в циферблате секундного счетчика в положении «9 часов», как это было в предыдущих версиях Сhronomaster Open, в обновленной модели трехцветное оформление счетчика нанесено на элемент из хезалитового стекла. Тем самым он выполняет роль индикатора и при этом открывает вид на кремниевое анкерное колесо. Сама апертура в циферблате также переосмыслена: накладная рамка, использовавшаяся в предыдущих моделях, заменена на круговые окошки со скошенными краями, через которые просматривается механизм с более прямыми мостами актуального серого оттенка.
Диаметр корпуса уменьшен с 42 до 39.5 миллиметров, ушки более тонкие, с ярко выраженными полированными скошенными краями. Для большей эргономичности кнопки-помпы имеют округлую форму. Стальной браслет продолжает дизайн часов, сочетание полированной и матовой отделки перекликается с отделкой корпуса.
Автоматический механизм хронографа El Primero 3604 с отображением замеров до 1/10 секунды представляет собой модифицированную версию калибра 3600, впервые примененного в коллекции Chronomaster Sport. Открытая платина и мосты позволяют разглядеть механизм спуска с частотой 5 Гц. Автоматический заводной механизм беспечивает механизм 60-часовым запасом хода.
Модель есть в вариантах с черным или белым циферблатом, в комплектации со стальным браслетом или каучуковым ремнем с имитацией ткани Cordura. Также в новой линии представлена версия из розового золота с белым циферблатом.
Комментарии (0)