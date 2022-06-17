Zenith представили обновленную коллекцию Chronomaster Open

Вместо полностью вырезанного в циферблате секундного счетчика в положении «9 часов», как это было в предыдущих версиях Сhronomaster Open, в обновленной модели трехцветное оформление счетчика нанесено на элемент из хезалитового стекла. Тем самым он выполняет роль индикатора и при этом открывает вид на кремниевое анкерное колесо. Сама апертура в циферблате также переосмыслена: накладная рамка, использовавшаяся в предыдущих моделях, заменена на круговые окошки со скошенными краями, через которые просматривается механизм с более прямыми мостами актуального серого оттенка.