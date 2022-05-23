Zenith выпустили часы Defy 21 Chroma в корпусе из белой керамики с матовой отделкой

Мануфактура Zenith продолжает работать с цветом. Это подтверждает новинка часового бренда — модель Defy 21 Chroma. Для нее был выбран белый оттенок, который представляет собой сочетание всех цветов в видимом спектре света. Так корпус часов выполнен из белой керамики с матовой отделкой, чтобы создать контраст и подчеркнуть цвета внутри.
На циферблате Defy 21 Chroma — преломляющаяся радуга. Цветовой спектр многогранен и отражает переход с красного в положении «12 часов» в оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый и розовый по часовой стрелке. Часовые отметки и шкала 1/100 секунды выходят за пределы циферблата и корпуса, а резиновое кольцо заводной головки и прошивка белого каучукового ремня соответствуют цветовой гамме циферблата. Такая же палитра использована и для стрелок счетчиков хронографа.
Через сапфировую заднюю крышку часов можно наблюдать за работой автоматического и высокочастотного хронографа El Primero 21. Нн оснащен двумя независимыми регуляторами хода и колесной системой, которые отвечают за хронометражные функции с частотой 5 Гц (36 000 пк/ч) и 50 Гц (360 000 пк/ч). Часы Defy 21 Chroma представлены лимитированной серией из 200 экземпляров.
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