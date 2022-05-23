Zenith выпустили часы Defy 21 Chroma в корпусе из белой керамики с матовой отделкой

На циферблате Defy 21 Chroma — преломляющаяся радуга. Цветовой спектр многогранен и отражает переход с красного в положении «12 часов» в оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый и розовый по часовой стрелке. Часовые отметки и шкала 1/100 секунды выходят за пределы циферблата и корпуса, а резиновое кольцо заводной головки и прошивка белого каучукового ремня соответствуют цветовой гамме циферблата. Такая же палитра использована и для стрелок счетчиков хронографа.