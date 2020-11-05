Каких только званий она не удостаивалась: наследница громкой фамилии, самая заметная тусовщица Москвы, редактор глянцевого журнала, ведущая, кандидат в президенты России, политик. В 39-й день рождения Ксении Собчак рассказываем, каким был ее стиль в каждой из этих ипостасей.
Стиль Ксении Собчак: от мэрской дочки до политика
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Ксения Собчак в рубашке Gosha Rubchiskiy
Как бы мы не относились к Собчак, отрицать то, что она была и остается ролевой моделью и едва ли не самой передовой женщиной эпохи, невозможно. В стиле, суждениях и карьерных метаниях Ксении отражается экономическое, политическое и социальное состояние страны. Судите сами: из мэрской дочки, которой привозили дефицитные свитеры и платья из Парижа, она выросла в лидера «золотой молодежи» и в свои 17 лет была актуальнее сегодняшних Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид. Переезд из Петербурга в Москву, поступление в МГИМО и попадание в тусовку (все на фоне роста благосостояния России) дал Ксении статус «светской львицы», который полностью транслировался через ее гардероб. Меха? — Да! Блестки? — Да! Голый пупок? — Естественно! Главным челленджем тогдашней молодежи было уместить Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana и John Galliano в одном луке — и Ксения выигрывала почти всегда!
В 2004 году Собчак получила первую работу на телевидении, которая впоследствии открыла в ней журналиста. В «Доме-2» она провела 8 лет, только укрепив статус дивы найт-лайфа и прайм-тайма. В эфир — а помимо реалити-шоу Собчак вела телепроект «Блондинка в шоколаде» — она выходила в розовых плюшевых костюмах, джинсах с заниженной талией, золотистых платьях, брендированных футболках и леопардовых шубах.
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Ксения Бородина и Ксения Собчак на лобном месте телестройки
Ксению не зря называли «российской Пэрис Хилтон» — для нашей страны она была такой же иконой и стереотипом одновременно. «В начале нулевых для меня не было лучше мероприятия, чем поехать в Милан на шоппинг с Ульяной Цейтлиной», — вспоминала сама Собчак. — Мы брали деньги, садились в самолет и реально два дня занимались только покупками. Это дико смешно. Вот сейчас бы меня заставили поехать на шоппинг — да ни за что!».
Кризис 2008 года заставил #питерскихаферисток (так Ксения называла своих подруг, которые переехали в Москву и добились успеха) попридержать расходы и обратить внимание на творчество российских дизайнеров. Собчак это делала не без удовольствия — вещи от Ульяны Сергеенко и Вики Газинской вполне соответствовали ее представлениям о прекрасном, поэтому она стала выгуливать их на мировых Неделях моды. О Ксении-фэшиониста тут же заговорили за рубежом, а она стала придерживаться более рафинированного стиля: жакеты с баской, юбки-карандаши и классические лодочки пришли на смену кичливой одежде, которая сейчас не вызывает ничего, кроме чувства стыда.
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Собчак на митинге
В 2011 году, после резкого экономического спада, самой обсуждаемой темой в обществе стала политика. Ксения вышла на антикоррупционные митинги и выступила против фальсификации выборов. Шубы за несколько миллионов рублей остались дома — теперь Собчак носила дутые пуховики (без них на Болотной площади в декабре было холодновато), мешковатые треники и очки.
В итоге протестных акций Ксении отрезали пути на федеральные каналы — тогда она встала во главе журнала о моде SNC (ранее — Sex and the City), а хештег #янаркоманшоппинга сменил #япокупаютольконужныевещи. Из маст-хэвов — архитектурное пальто Dries Van Noten, шляпа Philip Treacy, сумка Chanel и платья бренда Alexander Terekhov, с которым Ксения даже выпустила совместную коллекцию. Перед чем Ксениями устояла — рубашки Гоши Рубчинского «Готов к труду и обороне» и худи с цитатами Демны Гвасалия. Их Собчак стала носить в России одной из первых, тем самым популяризировав деятельность постсоветских дизайнеров — через свой 7-миллионный Instagram лучше всяких федеральных каналов.
«Последнее десятилетие я живу без розовых корсетов и страз, но тогда это было дико модно. Я, честно, жалею, что некоторые вещи отдала или выкинула. А сейчас это был бы классный винтажный «дольче», — вспоминает Собчак. Хотя мы уверены, даже если бы пятнистые шубы остались в гардеробе Ксении, она бы их никогда не надела.
Сейчас Собчак — негласный амбассадор стиля power-dressing. Она все также поддерживает российских дизайнеров, носит пиджаки, лаконичные платья, комбинезоны, строгие костюмы, боди, примеряя то образы истинного хайпбиста, то сдержанной self-made woman. Что-что, а сочетать несочитаемое Ксения Анатольевна всегда умела.
Фото: Instagram
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