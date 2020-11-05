Стиль Ксении Собчак: от мэрской дочки до политика

Как бы мы не относились к Собчак, отрицать то, что она была и остается ролевой моделью и едва ли не самой передовой женщиной эпохи, невозможно. В стиле, суждениях и карьерных метаниях Ксении отражается экономическое, политическое и социальное состояние страны. Судите сами: из мэрской дочки, которой привозили дефицитные свитеры и платья из Парижа, она выросла в лидера «золотой молодежи» и в свои 17 лет была актуальнее сегодняшних Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид. Переезд из Петербурга в Москву, поступление в МГИМО и попадание в тусовку (все на фоне роста благосостояния России) дал Ксении статус «светской львицы», который полностью транслировался через ее гардероб. Меха? — Да! Блестки? — Да! Голый пупок? — Естественно! Главным челленджем тогдашней молодежи было уместить Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana и John Galliano в одном луке — и Ксения выигрывала почти всегда!