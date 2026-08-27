Чуть меньше года назад у «Ларисочной» появилась младшая сестра — «Марисочная» (русская рюмочная «У Марьи» — прим. ред.). Ждать ли нам еще проекты в ближайшем будущем?

Последние полгода мы активно ищем помещение в Москве. Верю, что скоро мы обрадуем вас новым открытием!

Лучший образ для похода за чебуреками и сосисками в тесте?

«У Ларисы», как известно, тебя примут любым. Лично я в каком только образе там ни появлялась — от вечернего платья Tom Ford до пижамных брюк Walk of Shame, которые символично надеваю по воскресеньям.