Best dressed! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! На этой неделе мы поговорили с (повелительницей чебуреков и щучьих котлет!) соосновательницей легендарных петербургских баров «У Ларисы», «У Марьи» и «Адище города» Марией Шипуля, которая виртуозно миксует футболки Франкенштейна Martine Rose с лодочками-акулами Prada, а викторианское кружево — с сюрреалистичными сумками-сардинами.
Чуть меньше года назад у «Ларисочной» появилась младшая сестра — «Марисочная» (русская рюмочная «У Марьи» — прим. ред.). Ждать ли нам еще проекты в ближайшем будущем?
Последние полгода мы активно ищем помещение в Москве. Верю, что скоро мы обрадуем вас новым открытием!
Лучший образ для похода за чебуреками и сосисками в тесте?
«У Ларисы», как известно, тебя примут любым. Лично я в каком только образе там ни появлялась — от вечернего платья Tom Ford до пижамных брюк Walk of Shame, которые символично надеваю по воскресеньям.
А в чем идти танцевать в «Адище города»?
А вот к «Адищу города» рекомендую как следует подготовиться. Предупреждаю, наш фейсер Паша строго следит за луками гостей. Кстати, совсем недавно вышла классная подборка образов для похода в «Адище» от наших друзей Subbota Store — забирайте для вдохновения. Но главное — приходите в бар нарядными и в хорошем настроении.
Кстати, как дела у культового петербургского клуба?
У «Адища» всё отлично! Недавно мощно отпраздновали день рождения, застелив двор-колодец розовым мехом и поставив в центр черный рояль. Торжеству не смог помешать даже проливной дождь.
Что для вас идеальная вечеринка?
Та, которую организовала я сама. Уж простите, но как есть. Я настоящий контрол-фрик в вопросах мероприятий и люблю, когда всё идеально. Еще для меня очень важна уникальность концепции — скептически отношусь к повторюшкам и тем, кто «вдохновляется» (читай: списывает точь-в-точь!). С моими вечеринками мне уже много лет помогает чудесная Лена из ивент-агенства Champagne O'Clock. Отрываю рекомендацию от сердца!
Самое модное место в Петербурге? А где Ваше место силы в Петербурге?
Мне искренне нравится бар «Игла», считаю его одним из самых модных сейчас. А вот место силы навсегда в «Ларисе» (чебурек one love!).
Какие модные тренды осени 2026 года?
Я не обращаю внимания на тренды. В выборе одежды всегда опираюсь на собственный настрой и неугомонного внутреннего Киркорова.
Лучший русский бренд (возможно, петербургский)?
Русские бренды обожаю, ношу и поддерживаю всем сердцем. Сейчас локальная индустрия вышла на мегакрутой уровень по дизайну и качеству. Среди любимчиков, которые первыми пришли на ум — Yana Besfamilnaya, Daniil Antsiferov, Alexander Arutyunov, Sorelle Era и Viva Vox.
Любимые стайлинг-трюки?
Многослойность и эклектика. Например, надеть юбку на джинсы.
Какие аксессуары носите чаще всего?
Обожаю акцентные украшения — необычные кольца или массивные серьги. Практически всё покупаю на Poison Drop (я фанат!).
Вещь, которую мечтаете заполучить в свой гардероб?
Крокодиловую Hermes Kelly с серебренной фурнитурой — умираю, как хочу.
А от чего никогда не избавитесь?
У меня есть одни любимые джинсы — уже протертые до дыр, но такие любимые. Не представляю, как жить без них.
Книга, которую советуете прочитать всем?
А вот тут одну выбрать сложнее. Пусть будет «Беседы с Богом» Нила Дональда Уолша.
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