«Адищу города» — 3 года! Отмечали с UGLI и танцами под июльским дождем

Тотал-блэк, проливной дождь, рояль посреди двора-колодца, клоун из «Ужасающего» и макабр-декорации — это не сон при температуре 40 и даже не линчевская фантазия. Так спикизи-бар «Адище города» отметил свое трехлетие.
Андрей Чубис, Дарья Трушек
Илья Бурнасов, Анна Авилова
Элина Духовная
Полина Данилова
Традиционный летний праздник готовили почти два месяца. Ради него даже переносили дату, но Петербург, как обычно, оказался сильнее частных планов. Ливень быстро стал частью сценария: столики накрыли на манер Патрика Бейтмана, а главным аксессуаром вечера стал зонт, а гости продолжали переходить от одного спота к другому, танцевать под открытым небом и проваливаться в розовую сахарную вату, пока бар без остановки разливал коктейли.
Андрей Чибис, Дарья Трушек (UGLI)
Дмитрий Донов, Виктория Ходякова
Борис Трахман, Андрей Крупорушников
Александр Остапович
Александр Панченко
Андрей Чибис
За музыкальный настрой отвечали Элина Духовная и группа UGLI, сценографию вновь собрала команда Champagne O'Clock Event. Трехлетие «Адища города» встретил уже в статусе одного из самых закрытых баров Петербурга: пароль здесь меняют каждый месяц, а среди постоянных гостей — дизайнер Ольга Маки, основатель винил-бара «Игла» Борис Трахман, галеристка Катя Попова, музыкант Гамлет Мовсисян и другие друзья проекта, пришедшие поздравить основательницу Марию Федулину. В какой-то момент все это — рояль под дождем, клубника, клоун Арт и двор-колодец, заполненный людьми в тотал-блэке, — действительно начало напоминать параллельную реальность: между барной вечеринкой, театральной постановкой и фильмом ужасов.
Ольга Шамаева
Анастасия Козлова, Мария Савенкова, Анастасия Князева
Фото: Максим Пашков
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