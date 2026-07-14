«Адищу города» — 3 года! Отмечали с UGLI и танцами под июльским дождем

Традиционный летний праздник готовили почти два месяца. Ради него даже переносили дату, но Петербург, как обычно, оказался сильнее частных планов. Ливень быстро стал частью сценария: столики накрыли на манер Патрика Бейтмана, а главным аксессуаром вечера стал зонт, а гости продолжали переходить от одного спота к другому, танцевать под открытым небом и проваливаться в розовую сахарную вату, пока бар без остановки разливал коктейли.