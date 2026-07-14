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Репортажи

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«Адищу города» — 3 года! Отмечали с UGLI и танцами под июльским дождем

Тотал-блэк, проливной дождь, рояль посреди двора-колодца, клоун из «Ужасающего» и макабр-декорации — это не сон при температуре 40 и даже не линчевская фантазия. Так спикизи-бар «Адище города» отметил свое трехлетие.

Мария Шипуля
Мария Шипуля
Станислав Федулин
Станислав Федулин
Андрей Чубис, Дарья Трушек

Андрей Чубис, Дарья Трушек

Илья Бурнасов. Илья Бурнасов, Анна Авилова

Илья Бурнасов, Анна Авилова

Екатерина Попова
Екатерина Попова
Мария Шипуля. Сергей Урваев
Мария Шипуля, Сергей Урваев
Элина Духовная

Элина Духовная

Полина Данилова

Полина Данилова

Ольга Маки
Ольга Маки

Традиционный летний праздник готовили почти два месяца. Ради него даже переносили дату, но Петербург, как обычно, оказался сильнее частных планов. Ливень быстро стал частью сценария: столики накрыли на манер Патрика Бейтмана, а главным аксессуаром вечера стал зонт, а гости продолжали переходить от одного спота к другому, танцевать под открытым небом и проваливаться в розовую сахарную вату, пока бар без остановки разливал коктейли.

Андрей Чибис, Дарья Трушек (UGLI)

Андрей Чибис, Дарья Трушек (UGLI)

Дмитрий Донов, Виктория Ходякова

Дмитрий Донов, Виктория Ходякова

Мария Шипуля, Елизавета Замарина
Елизавета Замарина, Мария Шипуля
Борис Трахман, Андрей Крупорушников

Борис Трахман, Андрей Крупорушников

Александр Остапович

Александр Остапович

Екатерина Попова. Никита Кузьмичев, Александра Аладько
Екатерина Попова, Никита Кузьмичев, Александра Аладько
Вероника Кораева
Вероника Кораева
Варвара Баскова-Карпова
Варвара Баскова-Карпова
Александр Панченко

Александр Панченко

Андрей Чибис

Андрей Чибис

Анна Арефьева

Анна Арефьева

Джейн Сытенко

Джейн Сытенко

Алиса Казакова, Борис Трахман

Алиса Казакова, Борис Трахман

Kaya

Kaya

Валентина Чудина

Валентина Чудина

Соня Сердюк, Арсений Гурин

Соня Сердюк, Арсений Гурин

Марина Бережная

Марина Бережная

За музыкальный настрой отвечали Элина Духовная и группа UGLI, сценографию вновь собрала команда Champagne O'Clock Event. Трехлетие «Адища города» встретил уже в статусе одного из самых закрытых баров Петербурга: пароль здесь меняют каждый месяц, а среди постоянных гостей — дизайнер Ольга Маки, основатель винил-бара «Игла» Борис Трахман, галеристка Катя Попова, музыкант Гамлет Мовсисян и другие друзья проекта, пришедшие поздравить основательницу Марию Федулину. В какой-то момент все это — рояль под дождем, клубника, клоун Арт и двор-колодец, заполненный людьми в тотал-блэке, — действительно начало напоминать параллельную реальность: между барной вечеринкой, театральной постановкой и фильмом ужасов.

Ольга Маки, Антон Нечипоренко. Никита Панасюк
Ольга Маки, Антон Нечипоренко, Никита Панасюк
Ольга Шамаева

Ольга Шамаева

Анастасия Козлова, Мария Савенкова, Анастасия Князева

Анастасия Козлова, Мария Савенкова, Анастасия Князева

Фото: Максим Пашков

Люди:
Мария Шипуля, Варвара Баскова-Карпова, Станислав Федулин Екатерина Попова, Антон Нечипоренко, Илья Бурнасов, Елизавета Замарина, Ольга Маки, Вероника Кораева

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