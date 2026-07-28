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Герои

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Премия «Новые имена в моде» — 2026: чем живут победители прошлых лет

Мы постоянно говорим, что конкурс «Новые имена в моде» помогает проложить путь в индустрии для молодых дизайнеров. Встречайте! Победители прошлых лет и их успехи: Sevdaliza и Джулия Фокс в списке клиентов, показы в Манеже и Царском Селе, селебрити-дрессинг Ларисы Гузеевой, Вики Салават и Валерии Гай Германики, фольклорно-кутюрные коллаборации с Софьей Эрнст и даже появление в «Аноре».

Оставляйте заявку на участие в конкурсе «Новые имена в моде» — 2026 по ссылке. Сейчас — самое время!

Ranevsky

Юлия Матвиенко в тотал-луке Ranevsky на шоу Собака.ru «Новые имена в моде — 2025». Фото: Таня Янчурова
Архив Кирилла Раневского

Юлия Матвиенко в тотал-луке Ranevsky на шоу Собака.ru «Новые имена в моде — 2025». Фото: Таня Янчурова

Лариса Гузеева в пальто Ranevsky на обложке Собака.ru, август 2025 года. Фото: Асет Героева
Архив Кирилла Раневского

Лариса Гузеева в пальто Ranevsky на обложке Собака.ru, август 2025 года. Фото: Асет Героева

Юлия Матвиенко в тотал-луке Ranevsky на шоу Собака.ru «Новые имена в моде — 2025». Фото: Таня Янчурова
Архив Кирилла Раневского

Юлия Матвиенко в тотал-луке Ranevsky на шоу Собака.ru «Новые имена в моде — 2025». Фото: Таня Янчурова

Ида Галич в образе Ranevsky. Фото: Тая Заяц
Архив Кирилла Раневского

Ида Галич в образе Ranevsky. Фото: Тая Заяц

Леся Кафельникова в платье Ranevsky. Фото: Сулпан Акназарова
Архив Кирилла Раневского

Леся Кафельникова в платье Ranevsky. Фото: Сулпан Акназарова

Кирилл Раневский для премии «ТОП50» Cобака.ru в топе Ranevsky. Фото: Ольга Тарасенко
Фото: Ольга Тарасенко

Кирилл Раневский для премии «ТОП50» Cобака.ru в топе Ranevsky. Фото: Ольга Тарасенко

Анна Асти в платье Кирилла Раневского
Архив Кирилла Раневского

Анна Асти в платье Кирилла Раневского

Лина Дембикова в платье Ranevsky
Архив Кирилла Раневского

Лина Дембикова в платье Ranevsky

Кирилл Раневский — сенсационный кутюрье, виртуоз дарк-будуаркора из вишлиста топ-модели Алеси Кафельниковой, фэшн-инфлюенсера Иды Галич и певицы Ольги Серябкиной и лауреат премии Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025 . Фиксируем: юноша с голливудской волной и дипломом белгородской художки запустил бренд Ranevsky в 17 лет и разом покорил жюри конкурса Собака.ru, всех стилистов (первыми пали Олег Горчанин и Ксюша Смо!), а также певиц Seville и Анна Асти, фэшн-диву Юлию Матвиенко и даже телеведущую нашего сердца Ларису Гузееву!

Кирилл Раневский

Лауреат конкурса «Новые имена в моде» — 2025

Я собрался и сделал коллекцию «Вилиса»: вдохновился балетом «Жизель» и на основе этой легенды начал развивать тему dark sexy. Эта коллекция победила на конкурсе Собака.ru «Новые имена в моде» в ДЛТ. Помню, как в какой-то момент вы шнуровали мои корсеты! Как я в конце выходил с фэшн-дивой Юлией Матвиенко в моем луке. А в зале сидели и хлопали суперстилисты Хованские, третий админ «Антиглянца» Наталия Архангельская и фаундер Ushatava Нино Шаматава!

Роман Зимогорский

Лиза Останина в платье Романа Зимогорского для португальского Vogue. Фото: Абдулла Артуев. Стиль: Вика Салават
Архив Романа Зимогорского

Лиза Останина в платье Романа Зимогорского для португальского Vogue. Фото: Абдулла Артуев. Стиль: Вика Салават

Вика Салават в платье Романа Зимогорского для каверстори Собака.ru. Июль 2025 года. Фото: Соня Сивкова
Архив Романа Зимогорского

Вика Салават в платье Романа Зимогорского для каверстори Собака.ru. Июль 2025 года. Фото: Соня Сивкова

Ольга Карпуть в платье Романа Зимогорского на премии Blueprint 100. Фото: Артем Голяков, Николай Зверков, Антон Доников, Саша Mademuaselle
Архив Романа Зимогорского

Ольга Карпуть в платье Романа Зимогорского на премии Blueprint 100. Фото: Артем Голяков, Николай Зверков, Антон Доников, Саша Mademuaselle

Актриса Сиу Нгуен в платье-колыбельке Романа Зимогорского для конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025. Фото: Таня Янчурова
Архив Романа Зимогорского

Актриса Сиу Нгуен в платье-колыбельке Романа Зимогорского для конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025. Фото: Таня Янчурова

Роман Зимогорский для «ТОП50» Собака.ru в костюме собственного сочинения (создан и произведен по заказу Дома культуры «ГЭС-2»). Фото: Сулпан
Архив Романа Зимогорского

Роман Зимогорский для «ТОП50» Собака.ru в костюме собственного сочинения (создан и произведен по заказу Дома культуры «ГЭС-2»). Фото: Сулпан Акназарова

Вика Чума в платье Романа Зимогорского на премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в 2025 году. Фото: Дмитрий Многолет
Архив Романа Зимогорского

Вика Чума в платье Романа Зимогорского на премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в 2025 году. Фото: Дмитрий Многолет

Актриса Сиу Нгуен в платье-колыбельке Романа Зимогорского для конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025. Фото: Таня Янчурова
Архив Романа Зимогорского

Актриса Сиу Нгуен в платье-колыбельке Романа Зимогорского для конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025. Фото: Таня Янчурова

Лиза Гусевская в платье Романа Зимогорского (на принте — героиня фильма «Смирительная рубашка» 1964 года, прототип которой — знаменитая убийца с
Архив Романа Зимогорского

Лиза Гусевская в платье Романа Зимогорского (на принте — героиня фильма «Смирительная рубашка» 1964 года, прототип которой — знаменитая убийца с топором Лиззи Борден) на ужине в «Подписных изданиях». Фото: Сергей Мисенко

Дива инди-попа Муся Тотибадзе в луке от Романа Зимогорского. Фото: Валерия Шу
Архив Романа Зимогорского

Дива инди-попа Муся Тотибадзе в луке от Романа Зимогорского. Фото: Валерия Шу

Фэшн-вундеркинд и выпускник Школы дизайна НИУ ВШЭ Роман Зимогорский — важнейший герой новой волны русского модного авангарда! Лауреат премии Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025 провозгласил female rage (легитимируем женскую ярость!) сверхмодным вайбом, взял в референсы совриск Луизы Буржуа и Барбары Крюгер, а затем бросил фэшн-вызов патриархам деконструкции Comme des Garçons. В итоге дива готики Вика Салават снимает его гипертурнюры-­топоры для каверстори португальского Vogue, поп-звезда Катя IOWA убаюкивает стадионы в его платьях-­колыбельках, а важнейшая московская культурная институция «ГЭС‑2» делает его наряды-кубы главными героями арт-перформансов.

Прямо сейчас Зимогорский готовится покорить дикий мир фэшн-коммерции: выиграл вау-грант на 840 тысяч руб­лей от культового концепт-­стора KM20 (это они открыли России Вирджила Абло, Гленна Мартенса и Дилару Финдикоглу!) и вовсю работает над эксклюзивным дропом для магазина (ждем фижмы-­молды и принты-­матриархини!).

Роман Зимогорский

Лауреат конкурса «Новые имена в моде» — 2025

Среди своих самых сильных и любимых коллекций выделю Female Rage, с которой я в 2025 году победил на конкурсе «Новые имена в моде» Собака.ru. На мои луки по мотивам хорроров джалло был большой спрос: в платье-­колыбельке выступала Катя Iowa, а принцесса винтажа Лиза Гусевская и фэшн-комикесса Вика Чума забрали образы в личные гардеробы. Вика рассказывала, как ехала в сапсане, увидела фото платья в журнале Собака.ru, не поленилась, нашла, написала, купила. В Школу дизайна НИУ ВШЭ приходила, мерила в каморочке.

Amplituda Design

Sevdaliza в корсете Amplituda Design
Архив Александры Амплитуды

Sevdaliza в корсете Amplituda Design

Александра Амплитуда для «ТОП50» Собака.ru в корсете Amplituda Design. Фото: Дарья Косинова
Архив Александры Амплитуды

Александра Амплитуда для «ТОП50» Собака.ru в корсете Amplituda Design. Фото: Дарья Косинова

Джулия Фокс в корсете Amplituda Design
Архив Александры Амплитуды

Джулия Фокс в корсете Amplituda Design

Граймс в корсете Amplituda Design
Архив Александры Амплитуды

Граймс в корсете Amplituda Design

Шакира в корсете Amplituda Design
Архив Александры Амплитуды

Шакира в корсете Amplituda Design

Елизавета Боярская в корсете Amplituda Design для Собака.ru. Фото: Соня Сивкова
Архив Александры Амплитуды

Елизавета Боярская в корсете Amplituda Design для Собака.ru. Фото: Соня Сивкова

Лена Перминова в корсете Amplituda Design для Собака.ru. Фото: Марина Клюковская
Архив Александры Амплитуды

Лена Перминова в корсете Amplituda Design для Собака.ru. Фото: Марина Клюковская

Ксения Раппопорт в корсете Amplituda Design для Собака.ru. Фото: Полина Набока
Архив Александры Амплитуды

Ксения Раппопорт в корсете Amplituda Design для Собака.ru. Фото: Полина Набока

Elettra Bonchinche для «ТОП50» Собака.ru в корсете Amplituda Design. Фото: Дарья Косинова
Архив Александры Амплитуды

Elettra Bonchinche для «ТОП50» Собака.ru в корсете Amplituda Design. Фото: Дарья Косинова

Лена Перминова в корсете Amplituda Design
Архив Александры Амплитуды

Лена Перминова в корсете Amplituda Design

Потомственный биофизик (с магистерским дипломом Политеха!) и худрук вог-дома House of Bonchinche Александра Степанова с ноги зашла в фэшн-индустрию: сначала ее литые кутюрные корсеты Amplituda (Маккуин встречает Мюглера!) покорили жюри нашего конкурса «Новые имена в моде» — 2017, а следом прижились в сценических гардеробах Граймс, Sevdaliza, Кайли Миноуг, Джулии Фокс и Шакиры. 

Александра Амплитуда

Лауреат конкурса «Новые имена в моде» — 2017

НИМ дал мне огромный буст в мире моды. Я поняла, что не просто ремесленник, который делает какие-то украшения и костюмы для выступлений, — а действительно могу называть себя артистом и дизайнером. Ведь все-таки я часто ощущаю неуверенность в своих силах: у меня нет профильного образования, шитье — не моя сильная сторона, поэтому суперсила коллекций Amplituda — сложные материалы, нежели крой.

А еще появились первые контакты со стилистами и первые публикации в журналах. Например, меня заметили организаторы московской выставки re:Store «Она. Образы искусственного интеллекта» — они увидели мою маску и сделали из нее 3D-инсталляцию, которую затем показали в Центральном доме художника в Москве.

Cocoshnick

Анна Семак в тотал-образе из коллаборации Saint-Tokyo Юры Питенина и Cocoshnick Ольги Рузаковой
Архив Cocoshnick

Анна Семак в тотал-образе из коллаборации Saint-Tokyo Юры Питенина и Cocoshnick Ольги Рузаковой

Флагман Cocoshnick в Санкт-Петербурге
Архив Cocoshnick

Флагман Cocoshnick в Санкт-Петербурге

Вика Салават в готическом худе Cocoshnick
Архив Cocoshnick

Вика Салават в готическом худе Cocoshnick

Саша Буримова в головном уборе Cocoshnick
Архив Cocoshnick

Саша Буримова в головном уборе Cocoshnick 

Юлианна Гриб в головном уборе Cocoshnick
Архив Cocoshnick

Юлианна Гриб в головном уборе Cocoshnick

За лучшими шляпами-федорами (на зависть Бейонсе!) идем к петербургским модистам Cocoshnick во главе с лауреатом конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2015 Ольгой Рузаковой. В просторном бутике на Мойке собрала квинтиллион шляпок-таблеток, вязаных панамок, крокодокеров и канотье из рафии, за которыми съезжаются готик-дива Вика Салават, блогер-миллионница Саша Буримова и стилист Юлианна Гриб. В начале 2026 года Cocoshnick отпраздновал 11-й день рождения, а летом показал коллаборацию с фэшн-инфлюенсером Анной Семак и брендом Saint-Tokyo Юры Питенина (будут бархатные шлемы, стеганые куртки, секси-бриджи!).

Ольга Рузакова

Лауреат конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2015

Помню, как заполняла анкету на «Новых именах» в конце января — это был 2015 год, Cocoshnick только запустился и нигде не продавался, функционировал скорее как ателье. И чудо чудесное — в секции аксессуаров мы заняли первое место.

BITTE_RUHE

Валерия Гай-Германика в платье BITTE_RUHE на закрытии ММКФ в 2026 году
Архив BITTE_RUHE

Валерия Гай-Германика в платье BITTE_RUHE на закрытии ММКФ в 2026 году

Ксения Кудряшова в тотал-луке BITTE_RUHE для премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026. Фото: Артем Торопов
Архив BITTE_RUHE

Ксения Кудряшова в тотал-луке BITTE_RUHE для премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026. Фото:  Артем Торопов

Елизавета Базыкина в платье BITTE_RUHE
Архив BITTE_RUHE

Елизавета Базыкина в платье BITTE_RUHE

Алена Водонаева в тотал-луке BITTE_RUHE
Архив BITTE_RUHE

Алена Водонаева в тотал-луке BITTE_RUHE

Елизавета Базыкина на подиуме BITTE_RUHE
Архив BITTE_RUHE

Елизавета Базыкина на подиуме BITTE_RUHE

Полина Подплетенная в платье BITTE_RUHE
Архив BITTE_RUHE

Полина Подплетенная в платье BITTE_RUHE

Благодаря своим виртуозным фэшн-гибридам фаундер бренда BITTE_RUHE Ксения Кудряшова покорила жюри «Новые имена в моде» — 2023, а следом — топовых российских инфлюэнсеров (от блогера Полины Подплетенной до YouTube-интервьюера Надежды Стрелец). А еще арт+фэшн магазин в районе Чистых прудов — это уже не потише, а очень даже погромче!

Ксения Кудряшова

Лауреат конкурса «Новые имена в моде» — 2023

Самый важный кейс в истории BITTE_RUHE — победа в суде по защите авторского права и выигрыш в размере 1 млн рублей за копирование нашего фирменного свитшота на маркетплейсах. В российской фэшн-индустрии мы первые поженили базовый свитшот с корсетом, у нас есть патент на промышленный образец.

Gapanovich

Лариса Гузеева в платье Gapanovich в каверстори Собака.ru, август 2025 года. Фото: Асет Героева
Архив Gapanovich

Лариса Гузеева в платье Gapanovich в каверстори Собака.ru, август 2025 года. Фото: Асет Героева

Головной убор Gapanovich для ТВ-шоу «Играем свадьбу»
Архив Gapanovich

Головной убор Gapanovich для ТВ-шоу «Играем свадьбу»

Подиумная коллаборация Gapanovich x RxBshoes на Московской Неделе моды, 2024 год
Архив Gapanovich

Подиумная коллаборация Gapanovich x RxBshoes на Московской Неделе моды, 2024 год

Gapanovich — бренд-участник выставки «Индия. Ткань времени» в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно», 2025-2026 годы
Архив Gapanovich

Gapanovich — бренд-участник выставки «Индия. Ткань времени» в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно», 2025-2026 годы

В Екатерининском парке Царского Села, XVI сезон «Ассоциаций», фото: Руслан Шамуков
Архив Gapanovich

В Екатерининском парке Царского Села, XVI сезон «Ассоциаций», фото: Руслан Шамуков

Лауреат «Новых имен в моде» — 2022 создавала головной убор по мотивам народного костюма для ТВ-шоу «Играем свадьбу» Софьи Эрнст, коллабилась с обувными кутюрье RxBshoes, бросала вызов свадебному кутюру Chanel и Valentino в коллекции «Царь-девица». Но этим летом окончательно разбила нам сердце на показе «Ассоциаций» в Царском Селе своими вязаными чепчиками и белоснежными платьями-коконами.

Saint-Tokyo

Эвелина Хромченко в шелковом жилете Saint-Tokyo
Архив Saint-Tokyo

Эвелина Хромченко в шелковом жилете Saint-Tokyo

Анна Семак в тотал-образе из коллаборации Saint-Tokyo Юры Питенина и Cocoshnick Ольги Рузаковой
Архив Saint-Tokyo

Анна Семак в тотал-образе из коллаборации Saint-Tokyo Юры Питенина и Cocoshnick Ольги Рузаковой

Ирина Горбачева в куртке Saint-Tokyo
Архив Saint-Tokyo

Ирина Горбачева в куртке Saint-Tokyo

Модель и муза Saint-Tokyo Саша Паника в тотал-луке бренда
Архив Saint-Tokyo

Модель и муза Saint-Tokyo Саша Паника в тотал-луке бренда

Леди Гага в платье Saint-Tokyo
Архив Saint-Tokyo

Леди Гага в платье Saint-Tokyo

Дизайнер марки Saint-Tokyo и мастер деконструкции Юра Питенин — один из главных героев, открытых на конкурсе «Новые имена в моде» — 2013. Его точеные костюмы и монохромные платья обожают петербургские фэшн-инфлюэнсеры Анна и Мария Семак, титан российской индустрии моды Эвелина Хромченко, актриса Ирина Горбачева, а в Голливуде — Леди Гага и Сара Джессика Паркер. Но любимыми музами Юра считает звезду моделинга Сашу Панику и главную it-girl Петербурга Анну Семак, которая героиней летней конной коллаборации Saint-Tokyo и Cocoshnick.

Roma Uvarov Design

Марк Эйдельштейн в том самом пиджаке Roma Uvarov Design из «Аноры»
Архив Roma Uvarov Design

Марк Эйдельштейн в том самом пиджаке Roma Uvarov Design из «Аноры»

Новая коллекция Roma Uvarov Design «but i still remember everything» (с оммажами Прусту, героям Оскара Уайльда, фильму Михаэля Ханеке «Белая Лента» и
Архив Roma Uvarov Design

Новая коллекция Roma Uvarov Design «but i still remember everything» (с оммажами Прусту, героям Оскара Уайльда, фильму Михаэля Ханеке «Белая Лента» и аромату Serge Lutens «La Fille de Berlin»!)

Марк Эйдельштейн в Roma Uvarov Design
Архив Roma Uvarov Design

Марк Эйдельштейн в Roma Uvarov Design

Коллаборация Roma Uvarov Design x Odor
Архив Roma Uvarov Design

Коллаборация Roma Uvarov Design x Odor

Сначала о дизайнере Роме Уварове знали в родном Майкопе и Краснодаре — после победы в «Новых именах в моде» — 2018, двух показов на Mercedes-Benz Fashion Week и участии в отечественном аналоге проекта «Подиум» о нем заговорила вся Россия. Главный амбассадор фэшн-авангарда Ромы — актер Марк Эйдельштейн, появившийся в пиджаке бренда в уже культовой «Аноре» Шона Бейкера

Артем Калякин

Лариса Гузеева в платье Артема Калякина в каверстори Собака.ru, август 2025 года. Фото: Асет Героева
Архив Артема Калякина

Лариса Гузеева в платье Артема Калякина в каверстори Собака.ru, август 2025 года. Фото: Асет Героева

Джессика в платье Артема Калякина на шоу Собака.ru «Новые имена в моде — 2025». Фото: Таня Янчурова
Архив Артема Калякина

Джессика в платье Артема Калякина на шоу Собака.ru «Новые имена в моде — 2025». Фото: Таня Янчурова

Лариса Гузеева в платье Артема Калякина в каверстори Собака.ru, август 2025 года. Фото: Асет Героева
Архив Артема Калякина

Лариса Гузеева в платье Артема Калякина в каверстори Собака.ru, август 2025 года. Фото: Асет Героева

Художница Тоня Углова в платье Артема Калякина в эдиториале Собака.ru, октябрь 2024 года. Фото: Варвара Орлова
Архив Артема Калякина

Художница Тоня Углова в платье Артема Калякина в эдиториале Собака.ru, октябрь 2024 года. Фото: Варвара Орлова

Лариса Гузеева в платье Артема Калякина в каверстори Собака.ru, август 2025 года. Фото: Асет Героева
Архив Артема Калякина

Лариса Гузеева в платье Артема Калякина в каверстори Собака.ru, август 2025 года. Фото: Асет Героева

Выпускник программы «Моделирование костюма» петербургской Академии Штиглица и знаток макабрической деконструкции (в комбо с панк-готикой!) в конкурсе Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025 победил с кроваво-маккуиновским сетом «Угол комнаты». Драматик-наряды оценили телеведущая нашего сердца Лариса Гузеева, дива совриска Джессика с собственной Jessica Gallery (вышла на подиум ДЛТ не в платье, в арт-объекте)! и художница Тоня Углова (примерила гигаплечистый бодикон в арт + фэшн-номере Собака.ru!). «Для меня мода — важная часть художественного общения со зрителем», — говорит Артем: и правда, эти вещи можно выставлять на blazar и Cosmoscow.

Manicure Vampire

Победители «Новых имен в моде» — 2022 и лауреаты «ТОП50»—2023 Manicure Vampire Ксения Черемнова и Дима Вишнеев. Фото: Дарья Грицай
Архив Manicure Vampire

Победители «Новых имен в моде» — 2022 и лауреаты «ТОП50»—2023 Manicure Vampire Ксения Черемнова и Дима Вишнеев. Фото: Дарья Грицай

Коллаборация Manicure Vampire x Volchok
Архив Manicure Vampire

Коллаборация Manicure Vampire x Volchok

Коллаборация Manicure Vampire x Befree Co:Create
Архив Manicure Vampire

Коллаборация Manicure Vampire x Befree Co:Create

Коллаборация Manicure Vampire x Befree Co:Create
Архив Manicure Vampire

Коллаборация Manicure Vampire x Befree Co:Create

Коллаборация Manicure Vampire x OTDEL
Архив Manicure Vampire

 Коллаборация Manicure Vampire x OTDEL

Победители «Новых имен в моде» — 2022 и лауреаты «ТОП50»: это все про апсайкл-бренд Manicure Vampire. Ксения Черемнова и Дима Вишнеев активно участвуют в коллаборациях с художниками, а также переходят в метавселенную, например, выпустили лук для BEINOPEN DREAMS. Наша отдельная любовь — гранд-коллаборация с Befree, для которой они закастомили в апсайкл-деним целый грузовик (ну да, а что), а также образцовые гранж-дропы, созданный вместе со стритвир-брендами Volchok и OTDEL.

Blannies

Елизавета Гусевская в платье Blannies от финалистки 2023 года Ани Рассказовой для Собака.ru. Фото: Варвара Орлова
Архив Blannies

Елизавета Гусевская в платье Blannies от финалистки 2023 года Ани Рассказовой для Собака.ru. Фото: Варвара Орлова

Елизавета Гусевская в жакете Blannies от финалистки 2023 года Ани Рассказовой для Собака.ru. Фото: Варвара Орлова
Архив Blannies

Елизавета Гусевская в жакете Blannies от финалистки 2023 года Ани Рассказовой для Собака.ru. Фото: Варвара Орлова

Елизавета Гусевская в образе Blannies от финалистки 2023 года Ани Рассказовой
Архив Blannies

Елизавета Гусевская в образе Blannies от финалистки 2023 года Ани Рассказовой

Коллаборация сумок Blannies x «Подписные издания»
Архив Blannies

Коллаборация сумок Blannies x «Подписные издания»

Конкурс «Новые имена в моде» — 2023 подарил нам восхитительный фэшн-дуэт: по итогам показа финалистов, прошедшего в особняке Мясникова, Лиза Гусевская влюбилась в бомберы Blannies Ани Рассказовой и продолжила носить их за пределами подиума. Например, для съемки Coбака.ru замиксовала ажурный жакет бренда с лосинами Rejo и туфлями Ancuta Sarca из KM20. А еще Аня Рассказова снабдила петербуржцев книжными вау-шопперами, созданными в коллаборации с магазином «Подписные издания». 

Теги:
Новые имена в моде - 2026
Люди:
Кирилл Раневский, Юра Питенин, Роман Зимогорский Саша Амплитуда, Дмитрий Вишнеев, Ксения Черемнова, Ольга Рузакова, Роман Уваров

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