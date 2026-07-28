Премия «Новые имена в моде» — 2026: чем живут победители прошлых лет

Фэшн-вундеркинд и выпускник Школы дизайна НИУ ВШЭ Роман Зимогорский — важнейший герой новой волны русского модного авангарда! Лауреат премии Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025 провозгласил female rage (легитимируем женскую ярость!) сверхмодным вайбом, взял в референсы совриск Луизы Буржуа и Барбары Крюгер, а затем бросил фэшн-вызов патриархам деконструкции Comme des Garçons. В итоге дива готики Вика Салават снимает его гипертурнюры-­топоры для каверстори португальского Vogue, поп-звезда Катя IOWA убаюкивает стадионы в его платьях-­колыбельках, а важнейшая московская культурная институция «ГЭС‑2» делает его наряды-кубы главными героями арт-перформансов.

Прямо сейчас Зимогорский готовится покорить дикий мир фэшн-коммерции: выиграл вау-грант на 840 тысяч руб­лей от культового концепт-­стора KM20 (это они открыли России Вирджила Абло, Гленна Мартенса и Дилару Финдикоглу!) и вовсю работает над эксклюзивным дропом для магазина (ждем фижмы-­молды и принты-­матриархини!).