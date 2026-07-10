ТОП-3 съемок вау-фотографа Дамира Жукенова для Собака.ru: Диана Вишнева и труппа Context, Матвей Лыков и Милана Бру, Дарья Мороз

Съемка Дианы Вишнёвой и труппы Context — как это было?

Я давно хотел познакомиться и поработать с Дианой — еще в юности я рассматривал ее фотографии авторства Патрика Демаршелье.

Чем вас поразили, удивили и вдохновили Матвей Лыков и Милана Бру?

Матвей и Милана — очень легкие и приятные ребята! Мы познакомились на съемочной площадке сериала, куда я приехал на примерку к съемке. Нас представила Оксана Он — стилист фотосессии и художник по костюмам сериала «История его служанки». Молодые, красивые герои! Работа с ними — большая творческая удача!