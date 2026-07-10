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ТОП-3 съемок вау-фотографа Дамира Жукенова для Собака.ru: Диана Вишнева и труппа Context, Матвей Лыков и Милана Бру, Дарья Мороз

Фотограф Дамир Жукенов (мастер художественной светотени — заверено каверстори февральского номера Собака.ru c Дарьей Мороз!) вместе с суперзвездой русского стайлинга Оксаной Он для июльского номера Собака.ru раздал гейнсборовский индислиз (величие!) с актерами Матвеем Лыковым и Миланой Бру, а затем срежиссировал ДИАНАZINE с дивой Дианой Вишнёвой и труппой современного танца Context!

Дамир Жукенов
Фото: Дамир Жукенов

Дамир Жукенов

Съемка Дианы Вишнёвой и труппы Context — как это было?

Я давно хотел познакомиться и поработать с Дианой — еще в юности я рассматривал ее фотографии авторства Патрика Демаршелье.

Чем вас поразили, удивили и вдохновили Матвей Лыков и Милана Бру?

Матвей и Милана — очень легкие и приятные ребята! Мы познакомились на съемочной площадке сериала, куда я приехал на примерку к съемке. Нас представила Оксана Он — стилист фотосессии и художник по костюмам сериала «История его служанки». Молодые, красивые герои! Работа с ними — большая творческая удача!

Диана Вишнева и труппа Context, июль 2026

На Диане Вишнёвой: колье и хупсы YANA
Фото: Дамир Жукенов

На Диане Вишнёвой: колье и хупсы YANA

Ваш авторский стиль в фотографии — это...?

Минимализм — это не мое!

Топ-3 лучших фотографов всех времен и народов?

Ричард Аведон, Стивен Майзель и Энни Лейбовиц, хоть ее и принято ругать в последнее время.

На Диане Вишнёвой: колье и хупсы YANA, пальто VIVA VOX
Фото: Дамир Жукенов

На Диане Вишнёвой: колье и хупсы YANA, пальто VIVA VOX

На Диане Вишнёвой: платье VIVA VOX
Фото: Дамир Жукенов

На Диане Вишнёвой: платье VIVA VOX

На Диане Вишнёвой: платье VIVA VOX
Фото: Дамир Жукенов

На Диане Вишнёвой: платье VIVA VOX

На Диане Вишнёвой: кольца YANA, платье VIVA VOX
Фото: Дамир Жукенов

На Диане Вишнёвой: кольца YANA, платье VIVA VOX

Герой мечты для портретной съемки?

Алиса Бруновна Фрейндлих всегда в дримкасте!

Главный урок, который вы получили от фэшн-индустрии?

Делаю детальную раскадровку — не просто набор референсов, а именно раскадровку. Сразу понятно, чего в серии не хватает, а что в избытке. Прислушиваюсь к себе, не иду на поводу у трендов.

Матвей Лыков и Милана Бру, июль 2026

Матвей Лыков
Фото: Дамир Жукенов
Матвей Лыков
На Матвее Лыкове: свитер RALPH LAUREN, брошь POLINA MIRCHEVA
Фото: Дамир Жукенов

На Матвее Лыкове: свитер RALPH LAUREN, брошь POLINA MIRCHEVA

Матвей Лыков, Милана Бру На Милане: джинсы KARL LAGERFELD, платье MAISON MIRAE
Фото: Дамир Жукенов

Матвей Лыков, Милана Бру

На Милане: джинсы KARL LAGERFELD, платье MAISON MIRAE

Милана Бру, Матвей Лыков
Фото: Дамир Жукенов
Матвей Лыков, Милана Бру
На Милане Бру: майка KARL LAGERFELD
Фото: Дамир Жукенов

На Милане Бру: майка KARL LAGERFELD

На Матвее Лыкове: джинсы KARL LAGERFELD
Фото: Дамир Жукенов

На Матвее Лыкове: джинсы KARL LAGERFELD

Как натренировать глаз видеть красоту?

Смотреть больше кино! Там есть всё — композиция, свет, цвет и, конечно, мода! Мы же понимаем, что я говорю не о попкорне, а про большое и красивое кино!

Дарья Мороз, февраль 2026

На Дарье Мороз: серьги MERCURY, браслеты FERRIFIRENZE (Mercury), топ и юбка DAVID KOMA, перчатки YANA
Фото: Дамир Жукенов

На Дарье Мороз: серьги MERCURY, браслеты FERRIFIRENZE (Mercury), топ и юбка DAVID KOMA, перчатки YANA

На Дарье Мороз: мерьги, браслет и кольца FERRIFIRENZE (Mercury), колье и браслет MERCURY, комбинезон LEVEL 44, юбка KRISTINA TASHI, лодочки PRINCIPE
Фото: Дамир Жукенов

На Дарье Мороз: мерьги, браслет и кольца FERRIFIRENZE (Mercury), колье и браслет MERCURY, комбинезон LEVEL 44, юбка KRISTINA TASHI, лодочки PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)

На Дарье Мороз: колье MERCURY, браслеты FERRIFIRENZE (Mercury), боди и юбка SASHAVERSE, шляпа LIA GUREEVA
Фото: Дамир Жукенов

На Дарье Мороз: колье MERCURY, браслеты FERRIFIRENZE (Mercury), боди и юбка SASHAVERSE, шляпа LIA GUREEVA

На Дарье Мороз: кольца, серьги, браслет MERCURY, платье АВРОРА ЛУНИНА, ДАРЬЯ ГУГНИНА, ЛАРА КУРКЧИ
Фото: Дамир Жукенов

На Дарье Мороз: кольца, серьги, браслет MERCURY, платье АВРОРА ЛУНИНА, ДАРЬЯ ГУГНИНА, ЛАРА КУРКЧИ

На Дарье Мороз: серьги, браслеты и кольца FERRIFIRENZE (Mercury), платье СЕВИНДЖ АБДУЛЛАЕВА
Фото: Дамир Жукенов

На Дарье Мороз: серьги, браслеты и кольца FERRIFIRENZE (Mercury), платье СЕВИНДЖ АБДУЛЛАЕВА

На Дарье Мороз: кольца, браслеты и серьги FERRIFIRENZE (Mercury), комбинезон LEVEL 44, шарф ATELIER BISER, сапоги PARIS TEXAS (ЦУМ)
Фото: Дамир Жукенов

На Дарье Мороз: кольца, браслеты и серьги FERRIFIRENZE (Mercury), комбинезон LEVEL 44, шарф ATELIER BISER, сапоги PARIS TEXAS (ЦУМ)

На Дарье Мороз: серьги MERCURY, топ KRISTINA TASHI, брюки VICTORIA PARKHAEVA, перчатки YANA, очки GUCCI (Optics Gallery)
Фото: Дамир Жукенов

На Дарье Мороз: серьги MERCURY, топ KRISTINA TASHI, брюки VICTORIA PARKHAEVA, перчатки YANA, очки GUCCI (Optics Gallery)

На Дарье Мороз: пиджак, юбка MAISON MARGIELA (ЦУМ), шипастое платье ПЕТР ЗАЙЦЕВ, пояс-галстук НАСТЯ НОВОСЕЛЬЦЕВА, сапоги SAINT LAURENT (ЦУМ)
Фото: Дамир Жукенов

На Дарье Мороз: пиджак, юбка MAISON MARGIELA (ЦУМ), шипастое платье ПЕТР ЗАЙЦЕВ, пояс-галстук НАСТЯ НОВОСЕЛЬЦЕВА, сапоги SAINT LAURENT (ЦУМ)

На Дарье Мороз: серьги и колье FERRIFIRENZE (Mercury), платье YANA, ботфорты SAINT LAURENT (ЦУМ)
Фото: Дамир Жукенов

На Дарье Мороз: серьги и колье FERRIFIRENZE (Mercury), платье YANA, ботфорты SAINT LAURENT (ЦУМ)

ФАКТ! Для февральской каверстори Собака.ru мы вместе с Дамиром Жукеновым бросили вызов неделе петербургской haute couture — потому что она есть у нас дома, и на ней сплошной фэшн-авангард! Дарья Мороз бросила вызов киберфутуристичным скафандрам Iris van Herpen в полупрозрачной юбке-бутоне Кristina Tashi, сверкала (на зависть футлярам Rahul Mishra!) в поясе-галстуке от выпускницы «Британки» Насти Новосельцевой, а в кутюрной шляпе Lia Gureeva переиграла кандибобер Dior-эры Джонатана Андерсона.

Материал из номера:
Июль
Люди:
Милана Бру, Матвей Лыков

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