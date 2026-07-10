ТОП-3 съемок вау-фотографа Дамира Жукенова для Собака.ru: Диана Вишнева и труппа Context, Матвей Лыков и Милана Бру, Дарья Мороз

Фотограф Дамир Жукенов (мастер художественной светотени — заверено каверстори февральского номера Собака.ru c Дарьей Мороз!) вместе с суперзвездой русского стайлинга Оксаной Он для июльского номера Собака.ru раздал гейнсборовский индислиз (величие!) с актерами Матвеем Лыковым и Миланой Бру, а затем срежиссировал ДИАНАZINE с дивой Дианой Вишнёвой и труппой современного танца Context!
Дамир Жукенов
Съемка Дианы Вишнёвой и труппы Context — как это было?
Я давно хотел познакомиться и поработать с Дианой — еще в юности я рассматривал ее фотографии авторства Патрика Демаршелье.
Чем вас поразили, удивили и вдохновили Матвей Лыков и Милана Бру?
Матвей и Милана — очень легкие и приятные ребята! Мы познакомились на съемочной площадке сериала, куда я приехал на примерку к съемке. Нас представила Оксана Он — стилист фотосессии и художник по костюмам сериала «История его служанки». Молодые, красивые герои! Работа с ними — большая творческая удача!
На Диане Вишнёвой: колье и хупсы YANA
Ваш авторский стиль в фотографии — это...?
Минимализм — это не мое!
Топ-3 лучших фотографов всех времен и народов?
Ричард Аведон, Стивен Майзель и Энни Лейбовиц, хоть ее и принято ругать в последнее время.
Герой мечты для портретной съемки?
Алиса Бруновна Фрейндлих всегда в дримкасте!
Главный урок, который вы получили от фэшн-индустрии?
Делаю детальную раскадровку — не просто набор референсов, а именно раскадровку. Сразу понятно, чего в серии не хватает, а что в избытке. Прислушиваюсь к себе, не иду на поводу у трендов.
Матвей Лыков и Милана Бру, июль 2026
На Матвее Лыкове: свитер RALPH LAUREN, брошь POLINA MIRCHEVA
Матвей Лыков, Милана Бру
На Милане: джинсы KARL LAGERFELD, платье MAISON MIRAE
На Милане Бру: майка KARL LAGERFELD
На Матвее Лыкове: джинсы KARL LAGERFELD
Как натренировать глаз видеть красоту?
Смотреть больше кино! Там есть всё — композиция, свет, цвет и, конечно, мода! Мы же понимаем, что я говорю не о попкорне, а про большое и красивое кино!
На Дарье Мороз: серьги MERCURY, браслеты FERRIFIRENZE (Mercury), топ и юбка DAVID KOMA, перчатки YANA
На Дарье Мороз: мерьги, браслет и кольца FERRIFIRENZE (Mercury), колье и браслет MERCURY, комбинезон LEVEL 44, юбка KRISTINA TASHI, лодочки PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
На Дарье Мороз: колье MERCURY, браслеты FERRIFIRENZE (Mercury), боди и юбка SASHAVERSE, шляпа LIA GUREEVA
На Дарье Мороз: кольца, серьги, браслет MERCURY, платье АВРОРА ЛУНИНА, ДАРЬЯ ГУГНИНА, ЛАРА КУРКЧИ
На Дарье Мороз: серьги, браслеты и кольца FERRIFIRENZE (Mercury), платье СЕВИНДЖ АБДУЛЛАЕВА
На Дарье Мороз: кольца, браслеты и серьги FERRIFIRENZE (Mercury), комбинезон LEVEL 44, шарф ATELIER BISER, сапоги PARIS TEXAS (ЦУМ)
На Дарье Мороз: серьги MERCURY, топ KRISTINA TASHI, брюки VICTORIA PARKHAEVA, перчатки YANA, очки GUCCI (Optics Gallery)
На Дарье Мороз: пиджак, юбка MAISON MARGIELA (ЦУМ), шипастое платье ПЕТР ЗАЙЦЕВ, пояс-галстук НАСТЯ НОВОСЕЛЬЦЕВА, сапоги SAINT LAURENT (ЦУМ)
На Дарье Мороз: серьги и колье FERRIFIRENZE (Mercury), платье YANA, ботфорты SAINT LAURENT (ЦУМ)
ФАКТ! Для февральской каверстори Собака.ru мы вместе с Дамиром Жукеновым бросили вызов неделе петербургской haute couture — потому что она есть у нас дома, и на ней сплошной фэшн-авангард! Дарья Мороз бросила вызов киберфутуристичным скафандрам Iris van Herpen в полупрозрачной юбке-бутоне Кristina Tashi, сверкала (на зависть футлярам Rahul Mishra!) в поясе-галстуке от выпускницы «Британки» Насти Новосельцевой, а в кутюрной шляпе Lia Gureeva переиграла кандибобер Dior-эры Джонатана Андерсона.
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