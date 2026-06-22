Шок! Каверстори Собака.ru с Юлией Снигирь набрала более 2 миллионов просмотров!

Феноменально! Фиксируем суперуспех обложки и каверстори майского номера Собака.ru, главной героиней которого стала актриса Юлия Снигирь: охват публикаций и анонсов — более 2 200 000 миллионов просмотров, из них 500 000 — только в Telegram! Секрет удачи — выкрученный на максимум кутюрный нуар в съемке (аплодируем фотографу-феномену Абдулле Артуеву!), глубинное интервью (сквозь чертоги разума!) в исполнении экс-главреда журнала «Сеанс» Василия Степанова и магическая энергетика Юлии Снигирь (в квантовом сиянии бриллиантов Yeprem!).
На Юлии: серьги YEPREM (Mercury.ru), платье DANIIL ANTSIFEROV, шуба SENCELLERIE
По просьбе Собака.ru Абдулл Артуев (автор наших любимых обложек японского и португальского Vogue!) снял великий фэшн-нуар в лиминальных залах советского НИИ с Юлией Снигирь в главной роли. Актриса, приняв из рук редакции квантовый крем, сияла в роли физика больших и малых кутюрных тел: меняла законы термодинамики в анималистичной шубе Ruban, приручала юнгианскую тень в готическом корсаже дизайн-визионера Дмитрия Шипулина, индуцировала витальный магнетизм в корсетном платье Migmoon × Abramovich (по-маржеловски собрано из тысячи разноцветных локонов!).
Екатерина Мцитуридзе
Цитата по телеграм-каналу «Кейт Бланш»
После ослепительных петербургских красавиц Лизы Боярской и Паулины Андреевой, стилеобразующая Собака.ru заходит на территорию первопрестольной. Ответ от лица московских див держит Юлия Снигирь, женщина, при одном упоминании имени которой, мужчины мечтательно закатывают глаза.
Абдул Артуев попробовал разобраться в структуре мерцающей красоты, которую Юлия транспонирует в кино очень выборочно. Редкая актриса, которая живет свою жизнь, а не продолжает изображать роли в предлагаемых жизненных обстоятельствах. Поэтому и Маргарита.
Из интервью Василию Степанову я с удивлением обнаружила еще одно свойство не от дивы — отсутствие страха менять систему координат. Юлия отказалась на какое-то время от всех проектов в пользу маленького андеграундного спектакля:
«Репетирую спектакль в подвале на пятьдесят зрителей. Пьесу Константина Стешика, белорусского драматурга. Режиссер — Паша Артемьев. Только не экс-солист группы "Корни", а полный его тезка. Я даже предлагаю ему включить это в спектакль, пошутить. Потому что того Артемьева все знают, а этого — мало кто. А он выпускник Хейфеца. Его однокурсники говорят, что Паша очень талантливый режиссер, который намеренно существует в андеграунде. Несколько лет назад он сделал "Квартеатр", театр в квартире».
Откровенная, смелая, загадочная — настоящая фем фаталь. Хичкок бы оценил, но где его взять сегодня.
«Это, во‑первых, про ужас возраста, а во‑вторых, про привычку к индустрии, к производству… Ты вдруг попадаешь в студенческое существование, ты снова начинающая актриса или студентка. Это очень сложно. Неуверенность в происходящем — что это такое? Зачем? Это для меня стало каким‑то аттракционом».
Я, которая вкус к осмысленным ( потому что бывают и бессмысленные ) переменам считаю главным секретом счастливой жизни, не могла не вдохновиться.
На Юлии: серьги YEPREM (Mercury.ru), шуба RUBAN, туфли PARIS TEXAS (TSUM.ru/ДЛТ)
На Юлии: серьги FERRIFIRENZE (Mercury.ru), юбка DOLCE & GABBANA, мюли LE SILLA, очки MIU MIU (все — TSUM.ru/ДЛТ), блуза и перчатки VIVA VOX
На Юлии: серьги FERRIFIRENZE (Mercury.ru), юбка DOLCE & GABBANA, мюли LE SILLA, очки MIU MIU (все — TSUM.ru/ДЛТ), блуза и перчатки VIVA VOX
На Юлии: серьги YEPREM (Mercury.ru), шуба RUBAN, туфли PARIS TEXAS (TSUM.ru/ДЛТ)
На Юлии: серьги YEPREM (Mercury.ru), шуба RUBAN, туфли PARIS TEXAS (TSUM.ru/ДЛТ)
Ксения Соловьева
Цитата по телеграм-каналу «Ксения Соловьева»
Какое счастье, что в съёмки снова вернулся мейк. Часто говорим об этом с моей подругой, экс редактором красоты Татлера Дашей Кузнецовой. Мы выросли на потрясающих фотосессиях Allure, для которых красили арт-директора главных мировых марок. Это была феноменальная многочасовая работа, когда можно было разглядеть каждый миллиметр кожи. Бюджеты были колоссальные. А в начале десятых все это схлопнулось: на съёмках стилисты все чаще стали просить чистое лицо, бюджеты на суперпродакшен и ретушь сдулись, и с точки зрения бьюти все стало скучно.
А сейчас возвращается. Нет, тренд на clean girl параллельно тоже существует, самые модные девчонки по-прежнему ходят на мероприятия без макияжа, чтобы понизить нарядность:) (как и писал «Соловей» в бьюти-номере), но и экспериментов с мейком стало больше — это способ выделиться и поддержать дресс-код, и съемки возвращаются (пример — та же Собака.ru с красиво сверстанным профайлом Фаризы).
Юлю Снигирь красила Алёна Моисеева, если что.
На Юлии: колье CASATO, кольцо YEPREM, браслет KAVANT & SHARART (все — Mercury.ru), платье MIGMOON × ABRAMOVICH
На Юлии: колье CASATO, кольцо YEPREM, браслет KAVANT & SHARART (все — Mercury.ru), платье MIGMOON × ABRAMOVICH
На Юлии: колье CASATO, кольцо YEPREM, браслет KAVANT & SHARART (все — Mercury.ru), платье MIGMOON × ABRAMOVICH
На Юлии: серьги MIKE JOSEPH (Mercury.ru), корсет ДИМА ШИПУЛИН
На Юлии: браслеты и серьги FERRIFIRENZE (Mercury.ru), блуза CHLOE, юбка DOLCE & GABBANA (все — TSUM.ru/ДЛТ)
На Юлии: браслеты и серьги FERRIFIRENZE (Mercury.ru), блуза CHLOE, юбка DOLCE & GABBANA (все — TSUM.ru/ДЛТ)
На Юлии: браслеты и серьги FERRIFIRENZE (Mercury.ru), блуза CHLOE, юбка DOLCE & GABBANA (все — TSUM.ru/ДЛТ)
На Юлии: браслеты и серьги FERRIFIRENZE (Mercury.ru), блуза CHLOE, юбка DOLCE & GABBANA (все — TSUM.ru/ДЛТ)
С восторгом изучили все мемы по мотивам каверстори («Третья часть "Головоломки", но все герои в ней отвечают за эмоциональную недоступность» VS «Если бы "Корпорацию монстров" снимала Германика»), скромно поблагодарили фэшн-коллег и дорогих друзей Собака.ru за мириады респектов! И даже запустили рубрику «Словарь Собака.ru» — спасибо нашему смм-редактору, который проснулся знаменитым благодаря посту главного историка ютуба и главреда журнала «Чтиво» Сергея Минаева (дисклеймер: от Сергея Сергеевича нам досталось за лиминальные пространства советского НИИ, фэшн-нуар и локал-шерифа — ну а мы лишний раз напомнили, что следуем именно примеру Минаева, идя наперекор русской грамматике, но в точном соответствии с духом времени).
Гоша Карцев
Цитата по телеграм-каналу GOSHA KARTSEV
Я вам отвечаю, у Собака.ru вторая молодость! 🖤
На Юлии: серьги YEPREM (Mercury.ru), платье DANIIL ANTSIFEROV, шуба SENCELLERIE, мюли JIMMY CHOO (TSUM.ru/ДЛТ)
На Юлии: колье и браслеты FERRIFIRENZE, браслет KAVANT & SHARART (все — Mercury.ru), платье MAGDA BUTRYM (все — TSUM.ru), перчатки VIVA VOX
На Юлии: колье и браслеты FERRIFIRENZE, браслет KAVANT & SHARART (все — Mercury.ru), платье MAGDA BUTRYM (все — TSUM.ru), перчатки VIVA VOX
На Юлии: браслеты FERRIFIRENZE и KAVANT & SHARART (все — Mercury.ru), платье MAGDA BUTRYM, мюли LE SILLA (все —TSUM.ru/ДЛТ), перчатки VIVA VOX
Интервью Юлии Снигирь читайте на сайте Собака.ru!
Фото: Абдулл Артуев
Главный редактор: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Текст: Василий Степанов
Продюсер: Дарья Венгерская
Стиль: Валерия Никольская
Визаж: Алена Моисеева
Волосы: Дмитрий Абрамович
Сет-дизайн: Мария Шестак
Свет: Анастас Хананян, Алексей Гридин, Антон Дурягин, Максим Тиньков («Элей ассистанс»)
Ассистенты продюсера: Алена Чиркова, Николай Терпогосов
Ассистенты стилиста: Анастасия Мацевич, Элеонора Кудрявцева
Ассистент сет-дизайнера: Олеся Костина
Художники-постановщики: Иван Маклаев, Феликс Москаленко
Ретушь: Анастасия Суворова
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