Шок! Каверстори Собака.ru с Юлией Снигирь набрала более 2 миллионов просмотров!

Цитата по телеграм-каналу «Кейт Бланш»

После ослепительных петербургских красавиц Лизы Боярской и Паулины Андреевой, стилеобразующая Собака.ru заходит на территорию первопрестольной. Ответ от лица московских див держит Юлия Снигирь, женщина, при одном упоминании имени которой, мужчины мечтательно закатывают глаза.

Абдул Артуев попробовал разобраться в структуре мерцающей красоты, которую Юлия транспонирует в кино очень выборочно. Редкая актриса, которая живет свою жизнь, а не продолжает изображать роли в предлагаемых жизненных обстоятельствах. Поэтому и Маргарита.

Из интервью Василию Степанову я с удивлением обнаружила еще одно свойство не от дивы — отсутствие страха менять систему координат. Юлия отказалась на какое-то время от всех проектов в пользу маленького андеграундного спектакля:

«Репетирую спектакль в подвале на пятьдесят зрителей. Пьесу Константина Стешика, белорусского драматурга. Режиссер — Паша Артемьев. Только не экс-солист группы "Корни", а полный его тезка. Я даже предлагаю ему включить это в спектакль, пошутить. Потому что того Артемьева все знают, а этого — мало кто. А он выпускник Хейфеца. Его однокурсники говорят, что Паша очень талантливый режиссер, который намеренно существует в андеграунде. Несколько лет назад он сделал "Квартеатр", театр в квартире».

Откровенная, смелая, загадочная — настоящая фем фаталь. Хичкок бы оценил, но где его взять сегодня.

«Это, во‑первых, про ужас возраста, а во‑вторых, про привычку к индустрии, к производству… Ты вдруг попадаешь в студенческое существование, ты снова начинающая актриса или студентка. Это очень сложно. Неуверенность в происходящем — что это такое? Зачем? Это для меня стало каким‑то аттракционом».

Я, которая вкус к осмысленным ( потому что бывают и бессмысленные ) переменам считаю главным секретом счастливой жизни, не могла не вдохновиться.