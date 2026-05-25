Белла Хадид, Кристен Стюарт, Тильда Суинтон и Шарлотта Генсбур: 50 лучших выходов 79-ого Каннского кинофестиваля

79-й Каннский кинофестиваль — всё! Пока триумфаторы (от режиссера «Фьорда» Кристиана Мунджиу до Андрея Звягинцева со своим «Минотавром»!) пересчитывают награды, отдел моды Собака.ru проводит фэшн-ретроспективу и показывает лучшие образы всех дней фестиваля.

Деми Мур в Jacquemus на Фотоколле жюри Каннского кинофестиваля

Филиппин Леруа-Болье в Saint Laurent на Церемонии открытия Каннского кинофестиваля

Рут Негга в Christian Dior и украшениях Chopard на Церемонии открытия Каннского кинофестиваля

Наталья Османн в Rasario на Церемонии открытия Каннского кинофестиваля

Анаис Демустье в Prada на Церемонии открытия Каннского кинофестиваля

Джиллиан Андерсон в Miu Miu на фотоколле фильма «Подростковый секс и смерть в лагере "Миазма"»

Мидоу Уокер в Celine на фотоколле фильма «Подростковый секс и смерть в лагере "Миазма"»

Рут Негга в Saint Laurent на просмотре фильма La Vie D'Une Femme

Наталья Османн в Yana Couture на просмотре фильма «Отечество»

Рут Негга в Ami на просмотре фильма «Отечество»

Среди вау-выходов на фотоколлах — кудрявая Джиллиан Андерсон в футляре с цветочными аппликациями Miu Miu, фэшн-панк Кристен Стюарт в кутюрном Сhanel и (внимание!) заметно поношенных кедах и звезда нового фильма Педро Альмодовара «Горькое Рождество» Милена Смит в трикотажном сете Matières Fécales. Фиксируем явно идущую на пользу обеим сторонам дружбу актрисы Сандры Хюллер и Chanel (берем на вооружением микс двух клеток!) и забираем в вишлист сложносочиненный пояс Celine, который прямиком с подиума сезона SS'26 отправился к модели Мидоу Уокер. 

Изабель Юппер в Gucci на просмотре фильма «Параллельные истории»

Деми Мур в Gucci на просмотре фильма «Отечество»

Кара Делевинь в Tom Ford на фотоколле фильма Club Kid

Сандра Хюллер в Chanel на фотоколле фильма «Отечество»

Изабель Юппер в Gucci на фотоколле фильма «Параллельные истории»

Барбара Палвин-Спраус в Karl Lagerfeld на просмотре фильма «Карма»

Джон Траволта на просмотре фильма «Карма»

Марион Котийяр в Сhanel на просмотре фильма «Карма»

Одесса Эзайон в Сhristian Dior на просмотре фильма «Нежный монстр»

Кристен Стюарт в Сhanel на фотоколле фильма «Полный Фил»

Наташа Поли в Ferragamo на просмотре фильма «Возлюбленный»

Хлоя Чжао в Schiaparelli на просмотре фильма «Бумажный тигр»

Рут Негга в Celine на просмотре фильма «Бумажный тигр»

На красных дорожках отметились Наталья Османн в кастомном Rasario и с пером в голове (за стайлинг отвечала бывший фэшн-директор российского Harper's Bazaar Катя Табакова!), Кейт Бланшетт в флористическом макси с бахромой Givenchy и член жюри Рут Негга в маскулинном смокинге Ami. Вообще, за дни фестиваля наметился явный тренд на костюмы на ковровых дорожках , который поддержала Одесса Эзайон, надев на премьеру фильма «Нежный монстр» подиумную двойку Сhristian Dior, и Жюльет Бинош в псведоисторическом камзоле Сeline на просмотре фильма «Горькое Рождество». А за команду красных в этом году играли Тильда Суинтон в плиссированном макси с асимметричным подолом и ультранизкой талией Сhanel, похорошевшая Майка Монро в корсетах и шнуровках Dilara Findikoglu, а еще — Деми Мур и Изабель Юппер (делят статус капитана Gucci team!). 

Кристен Стюарт в Сhanel на просмотре фильма «Полный Фил»

Кейт Бланшетт в Givenchy на просмотре фильма «Гаранс»

Белла и Анвар Хадид в Prada на просмотре фильма «Гаранс»

Изабель Юппер в Balenciaga на Kering Women in Motion Awards 2026

Джулианна Мур в Bottega Veneta на Kering Women in Motion Awards 2026

Чон Хоён в Louis Vuitton на просмотре фильма «Надежда»

Тейлор Расселл в Schiaparelli на фотоколле фильма «Надежда»

Деми Мур в Gucci на просмотре фильма «Фьорд»

Шарлотта Генсбур в Saint Laurent на просмотре фильма «Фьорд»

Дейзи Эдгар-Джонс в Balenciaga на просмотре фильма «Фьорд»

Белла Хадид в архивном Elie Saab SS'2004 на гала-вечере Chopard Miracle

Рут Негга в Sacai на гала-вечере Chopard Miracle

Кристин Фросет в Ferragamo на фотоколле фильма «Ее личный ад»

Жюльет Бинош в Сeline на просмотре фильма «Горькое Рождество»

Не игнорируем вечеринки, приуроченные к кинофестивалю: Изабель Юппер появилась на Kering Women in Motion Awards 2026 в сете Balenciaga из фиолетовой макси-юбки и приталенной рубашки, Белла Хадид для гала-вечера Chopard Miracle выбрала архивное платье Elie Saab 2004 года, а модель Коко Роша вышла на гала-вечер amfAR в белоснежном оперении от российского дизайнера Ильи Мигмуна

Белла Хадид в Schiaparelli на просмотре фильма «Де Голль»

Ирис Лебедева в Rasario на просмотре фильма «Минотавр»

Милена Смит в Tom Ford на просмотре фильма «Горькое Рождество»

Милена Смит в Matières Fécales на фотоколле фильма «Горькое Рождество»

Алекса Чанг в Christian Dior на просмотре фильма «Человек, которого я люблю»

Майка Монро в Dilara Findikoglu на просмотре фильма «Викторианская психопатка»

Макарена Гарсия в Prada на просмотре фильма «Черный мяч»

Тильда Суинтон в Chanel на просмотре фильма «Черный мяч»

Коко Роша в Ilya Migmoon на гала-вечере amfAR

Ксения Собчак в рубашке Vivienne Westwood, юбка Maison Margiela, туфли Gucci на гала-вечере amfAR

Джорджия Фаулер в Tom Ford на просмотре фильма «Вечеринка в честь дня рождения»

Зои Салдана в Chanel на Церемонии закрытия Каннского кинофестиваля

Тильда Суинтон в Сhanel на Церемонии закрытия Каннского кинофестиваля

