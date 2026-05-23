«Фьорд» Кристиана Мунджиу получил «Золотую пальмовую ветвь» на 79-м Каннском кинофестивале

Фильм рассказывает о многодетной семье, переезжающей из Румынии в Норвегию и сталкивающейся с давлением и непониманием со стороны прогрессивной местной общественности.

Это вторая «Золотая пальмовая ветвь» в карьере Мунджиу — первую он получил в 2007 году за драму «4 месяца, 3 недели и 2 дня».

Другие победители:

Гран-при взял фильм «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева;

Приз жюри — «Приснившееся приключение» Валески Гризебах;

Лучшая режиссура — Павел Павликовский («Отечество»), а также Хавьер Амбросси и Хавьер Калво («Черный мяч»);

Лучшая мужская роль — Валентин Кампань и Эммануэль Маччиа («Трус» Лукаса Донта);

Лучшая женская роль — Виржини Эфира и Тао Окамото («Внезапно» Рюсукэ Хамагути).

Председателем жюри основного конкурса был южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук. Вместе с ним награды определяли Деми Мур, Рут Негга, Лора Вандел, Хлоя Чжао, Диего Сеспедес, Исаак де Банколе, Пол Лаверти и Стеллан Скарсгард.