«Фьорд» Кристиана Мунджиу получил «Золотую пальмовую ветвь» на 79-м Каннском кинофестивале

В главных ролях снялись Рената Реинсве и Себастьян Стэн.
Фильм рассказывает о многодетной семье, переезжающей из Румынии в Норвегию и сталкивающейся с давлением и непониманием со стороны прогрессивной местной общественности.
Это вторая «Золотая пальмовая ветвь» в карьере Мунджиу — первую он получил в 2007 году за драму «4 месяца, 3 недели и 2 дня».
Другие победители:
- Гран-при взял фильм «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева;
- Приз жюри — «Приснившееся приключение» Валески Гризебах;
- Лучшая режиссура — Павел Павликовский («Отечество»), а также Хавьер Амбросси и Хавьер Калво («Черный мяч»);
- Лучшая мужская роль — Валентин Кампань и Эммануэль Маччиа («Трус» Лукаса Донта);
- Лучшая женская роль — Виржини Эфира и Тао Окамото («Внезапно» Рюсукэ Хамагути).
Председателем жюри основного конкурса был южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук. Вместе с ним награды определяли Деми Мур, Рут Негга, Лора Вандел, Хлоя Чжао, Диего Сеспедес, Исаак де Банколе, Пол Лаверти и Стеллан Скарсгард.
