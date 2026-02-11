Гид по брачному ритуалу (а еще по заговорам и погоде в доме!) от антрополога и главного свадьбоведа страны Светланы Адоньевой

Что нам сообщает свадьба? Как она устроена — социально и символически? Что, если ритуал фатально меняется — скажем, коварная свекровь крадет первый танец невестки? Не будем показывать пальцем на Викторию Бекхэм!

Обычаи и обряды — основной способ подтверждения ценностей и норм, которым следует общество, их практикующее. В ритуале свадьбы предъявляется и согласовывается тот проект семьи, который находится на повестке дня. В согласовании проекта участвуют сами новобрачные: обсуждая план свадьбы, жених и невеста иногда впервые узнают о семейных сценариях и чаяниях друг друга, а также — своих новых родственников. Согласованием занимаются семьи жениха и невесты — отцы и матери, их братья и сестры, а также дедушки и бабушки, внося свою лепту деньгами, речами, эстетическими решениями собственных нарядов и высказываемой позже оценкой торжества. Свадебная церемония посредством множества символических действий предъявляет актуальные, но зачастую не осознаваемые участниками этой процедуры чаяния и идеалы.

Свадьба — ритуал перехода. Кого и куда он переводил, кого в кого инициировал?

К переходным ритуалам относятся свадьбы и похороны, ритуалы посвящения (например, в вожди, в шаманы, в священный сан, в президенты), ритуалы принятия в общество (в пионеры, в воинское звание, в секту). Переходные обряды осуществляются, когда у одного или нескольких членов группы назрели какие-то перемены и эти перемены нуждаются в публичной презентации и ратификации. Инициатором переходных ритуалов может быть общество, и тогда такие ритуалы носят принудительный характер для неофитов. Таковы посвятительные ритуалы новобранцев, таковыми были манипуляции, которым подвергались советские женщины в родильных домах. Но инициатором переходного ритуала может быть и тот, кто его переживает. Так, брачующиеся желают публичного события: чтобы «все» узнали, что они теперь муж и жена.