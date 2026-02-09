4 художницы, которые поженили совриск и древнерусскую хтонь: Анастасия Иваненкова, Алина Кугуш, Анна Слобожанина и Ульяна Подкорытова

АРТ + МЭДЖИК! Гиперуспешные художницы превращают древнерусскую хтонь в картины, графику, вышивку и инсталляции-перформансы — по просьбе Собака.ru достали из сундуков лучшие совриск-работы, чтобы проиллюстрировать мэнуал по русскому народному брайдалкору от антрополога и главного свадьбоведа страны Светланы Адоньевой.
Гид по брачному ритуалу (а еще заговорах и погоде в доме!) от антрополога и главного свадьбоведа страны Светланы Адоньевой
Почему надо жечь рукава рубашки мужа? Зачем упираться левой ногой в порог? О чем просить дедушко-соседушко? Обо всем в новой рубрике Собака.ru «Вызывайте доктора наук»!
Анна Слобожанина. «Приданое». 21×29 см. Гелевая ручка, акварель. 2020
Анна Слобожанина
Чем занимаетесь?
Искусство для меня — поиск жемчужины, спрятанной на дне реки. Создавая инсталляции в лесу или артефакты из керамики и жемчуга, запечатляя слова-ключики в графике, я как будто собираю полупрозрачные эфемерные сказки в секретные сундучки.
О чем ваши работы?
Мои работы про отношения с природой как с богиней. Про любимые места — будь то Сестрорецкое болото в Ленинградской области или поле крапивы в средней полосе. Про зыбкое состояние перехода на закате, когда гладь озера превращается в зеркальный мир сновидения. Про женскую бытовую магию — в повторяющихся словах песен и движениях рук за работой.
Чем порадуете в 2026-м?
Буду продолжать свою практику жемчужных инсталляций в Ленинградской области и гулять по Финскому заливу с котом.
Алина Кугуш. «Невеста». 21×29 см. Акварель, бумага. 2020
Алина Кугуш
Чем занимаетесь?
Я практикую любовный взгляд — к смещенному, незначительному, даже маргинальному. Пестую чудачество в перформансе, живописи, графике и сайт-специфик-инсталляциях.
О чем ваши работы?
В общем-то, всеми своими работами я стараюсь утвердить свою возможность в этом мире, найти место таким, как я, — чудакам, эксцентрикам, примерам специфической чувствительности — неусидчивой и непослушной, но очаровательной.
Чем порадуете в 2026-м?
В марте планируем с Домом Радио устраивать сеансы гипноза. Для этого я собираю кинетическую инсталляцию, перформанс и мини-лабораторию «Наблюдателей за вихрями».
Ульяна Подкорытова
Чем занимаетесь?
Сейчас моим главным вектором в искусстве является объединение необъединяемого: людей разных возрастов, профессий, политических взглядов, национальностей.
О чем ваши работы?
Мои работы говорят о проблемах современного общества, но через призму эроса, танатоса и юмора. Любовь к фольклору и антропологии помогает мне анализировать настоящее, оглядываясь на прошлое, и за счет этого прогнозировать будущее.
Чем порадуете в 2026-м?
В январе открыли выставку вместе с петербургской галерей MYTH и галереей Threshold из Дели в пространстве МИРА Центра в Суздале. В феврале готовим персональную экспозицию в исторической мастерской семьи Арендт на Верхней Масловке и секретную выставку в галерее Lime на Кузнецком Мосту. А мои личные планы включают в себя треккинги и водные походы, международные резиденции и «о, ужас!» —ремонт.
Анастасия Иваненкова. «Премудрая». 90×65 см. Вышивка, стеклярус, подзор. 2025
Анастасия Иваненкова
Чем занимаетесь?
Я занимаюсь вышивкой гладью и вышиваю только то, через что прошла сама. Даже шов, которым я шью, имеет значение. Шов «назад иголкой». Ты как будто отступаешь два шага назад, чтобы сделать один правильный стежок и правильный шаг.
О чем ваши работы?
В своих работах я затрагиваю преимущественно чувства людей, то, о чем как будто бы говорить стыдно. А мне не стыдно. И вот с помощью вышивки я прошиваю и проживаю это. А еще для меня вышивка — это молитва руками. Нет ни одной работы, которую я сделала без любви или не о любви. И мне хочется, чтобы люди знали, что они в своей боли, в своих переживаниях не одни.
Чем порадуете в 2026-м?
Впервые попробую себя в качестве куратора. В апреле у артгруппы «Паразит» будет ежегодная большая выставка в галерее «Борей». Называться будет «Дураки и дуры». А если совсем честно, то в 2026 году хотелось бы влюбиться. Но это так, к случаю. Надеюсь, очень счастливому случаю.
