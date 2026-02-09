4 художницы, которые поженили совриск и древнерусскую хтонь: Анастасия Иваненкова, Алина Кугуш, Анна Слобожанина и Ульяна Подкорытова

Чем занимаетесь?

Искусство для меня — поиск жемчужины, спрятанной на дне реки. Создавая инсталляции в лесу или артефакты из керамики и жемчуга, запечатляя слова-ключики в графике, я как будто собираю полупрозрачные эфемерные сказки в секретные сундучки.

О чем ваши работы?

Мои работы про отношения с природой как с богиней. Про любимые места — будь то Сестрорецкое болото в Ленинградской области или поле крапивы в средней полосе. Про зыбкое состояние перехода на закате, когда гладь озера превращается в зеркальный мир сновидения. Про женскую бытовую магию — в повторяющихся словах песен и движениях рук за работой.

Чем порадуете в 2026-м?

Буду продолжать свою практику жемчужных инсталляций в Ленинградской области и гулять по Финскому заливу с котом.