С восторгом наблюдаем за прайм эрой Atelier Biser: одной рукой переодевают в свои фэшн-артписы (в стразах и перышках!) королеву R&B Бейонсе, иранскую поп-диву Sevdaliza и it-girl нулевых Джей Ло, другой — сложили идеальный дримтим с фотографом Абдуллой Артуевым и стилистом Катей Табаковой. Вместе несколько сезонов подряд снимают великие кампейны с культовыми топ-моделями — в сезоне весна-лето 2026 поймали в объектив музу Prada Крис Грикайте.