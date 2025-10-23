Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Эксклюзив! Посмотрите на новую коллекцию петербургских кутюрье Atelier Biser (носят Бейонсе, Джей Ло и Sevdaliza!): главная героиня кампейна — топ-модель Крис Грикайте!

Перышки, кольчуга и готические воротники — ключевые ингредиенты коллекции «Soul» петербургских виртуозов кутюра Atelier Biser (творят в скромной мастерской на Таврической улице!), которую идеолог бренда Ксения Подвальная затизерила в собственном луке на красной дорожке Business of Fashion (и в парижском шоуруме на Неделе моды!). Показываем кампейн и рассказываем о главных хайлайтах гранд-релиза.

С восторгом наблюдаем за прайм эрой Atelier Biser: одной рукой переодевают в свои фэшн-артписы (в стразах и перышках!) королеву R&B Бейонсе, иранскую поп-диву Sevdaliza и it-girl нулевых Джей Ло, другой — сложили идеальный дримтим с фотографом Абдуллой Артуевым и стилистом Катей Табаковой. Вместе несколько сезонов подряд снимают великие кампейны с культовыми топ-моделями — в сезоне весна-лето 2026 поймали в объектив музу Prada Крис Грикайте. 

Помимо фирменных белоснежных мантий-перышек, забираем в кутюрный вишлист из коллекции Soul сетчатые боди-корсеты, невесомые полупрозрачные платья из кружева Шантильи, а также асимметричные платья-кэтсьюты, выполненные в биколорной колористике. Плюс Ксения Подвальная припасла взъерошенные шляпы-никабы, а также приручила средневековый фэшн-шик: меняем вязаные капоры на кольчужные шлемы, а гротексные бусы и браслеты — на литые доспехи и латные рукавицы. 

«Душа каждого человека тонкая и ранимая, как кружево Шантильи. Мягкая и нежная, как перья. Но эта нежность требует защиты. Встречаясь с испытаниями на своем жизненном пути, мы вынуждены надевать латы и носить маски, — именно эту комбинацию чувств и эмоций мы хотели продемонстрировать в нашей новой коллекции», — рассказала Собака.ru Ксения Подвальная. 

Знакомьтесь, Ксения Подвальная! Она создала бренд Atelier Biser, и теперь ее клиенты – Бейонсе, Рита Ора и Джей Ло

Фиксируем: в Atelier Biser поддержали важнейший подиумный тренд на power curve силуэты — например, Ксения Подвальная снабдила корсетные топы готическими медичи-воротничками и синонимичной баской. Вдобавок за big feminine energу отвечают кружевные дарк-боди мрачные кэтсьюты, украшенные каркасным поясом-крылышками. Мечтаем увидеть кастлкорные образы в новых сценических луках Квин Би и Джей Ло, а главное — на ключевой шоугерл года и важнейшем экономическом бустере Тейлор Свифт (чуем, у образов идеальный мэтч с треком «The Fate of Ophelia»!). 

