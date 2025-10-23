Сегодня задуваем тридцать одну свечку на деньрожденном торте Маргарет Куэлли — актрисы, модели, танцовщицы и одной из самых успешных непо-бейби (признает и не стыдится!) современности. По этому поводу вспоминаем лучшие выходы звезды и важные карьерные хайлайты (от позирования Эди Слиману для Celine до дикой балетной импровизации в рекламе Kenzo и главной роли в «Субстанции»).
Маргарет Куэлли с мамой актрисой Энди Макдауэлл и сестрой Рэйни Куэлли на благотворительном показе Dressed To Kilt в Нью-Йорке, 2009
Маргарет Куэлли с мамой актрисой Энди Макдауэлл и сестрой Рэйни Куэлли на просмотре фильма «Монте-Карло» в Нью-Йорке, 2011
Гала-ужин L'Oreal Paris Legends в пользу Фонда исследований рака яичников в Американском музее естественной истории, 2011
Церемония закрытия 65-го Каннского кинофестиваля, 2012
Вечеринка в честь номинации Джулианны Мур на премию «Золотой глобус», 2013
29-я ежегодная премия Люсиль Лортел в Нью-Йорке, 2014
Премьера сериала «Оставленные» в Нью-Йорке, 2014
Показ Prabal Gurung SS'15, 2014
Маргарет Куэлли и Прабал Гурунг на Met Gala, 2017
Образцовая южанка Сара Маргарет Куэлли (в 16 лет агент модельного агентства заставил девушку выбрать одно из двух имен — Сара проиграла!) провела первые пять лет жизни на ферме отца (и бывшей модели) Пола Куэлли в штате Монтана. Кстати, ее звездная мать — актриса Энди Макдауэлл — тоже заступала на модельное поприще в самом начале карьеры и с будущим мужем и отцом Маргарет познакомилась на съемках кампейна Gap. Однако прежде, чем пойти по семейным стопам и оказаться перед объективом Эди Слимана для рекламы Celine, Куэлли решила посвятить свою жизнь танцам: изнурительные тренировки и унизительные соревнования в конце концов привели к осознанию того, что это совсем не для нее (на это потребовалось 14 лет!). «Мне потребовалось время, чтобы понять, что я это ненавижу. Мне не хватало блеска. Нельзя было улыбаться. Это было скучно. Я занималась балетом, чтобы побеждать на конкурсах, но это совсем не приносило радости», — позже признавалась Куэлли в интервью для журнала i-D.
Чтобы остаться в Нью-Йорке после завершения занятий по балету, Маргарет начала искать работу и в том же году подписала контракт с модельным агентством IMG Models. Куэлли-модель дебютировала в 2011 году на показе Alberta Ferretti, а позже вышла на подиумы Valentino и Chanel. Несмотря на это, люксовый фэшн оставался только работой: чаще всего модель можно было увидеть в бесхитростных сарафанах в цветочек или гранжевых ромперах с черепами в тандеме с ботинками на массивной подошве. А первый крупный гонорар Куэлли потратила на кожаную куртку, которую так никогда и не надела. «Я недостаточно крута, чтобы носить кожаную куртку. Она мне не подходит, понимаете, о чем я? Я просто не такая девушка», — объясняла актриса в интервью Cosmopolitan.
Показ Christian Dior Haute Couture FW'18, 2018
Просмотр фильма «Сын Америки» в Нью-Йорке, 2019
Met Gala, 2019
76-й Венецианский кинофестиваль, 2019
Ужин, организованный Miu Miu, в рамках Венецианского кинофестиваля, 2019
25-я церемония Critics' Choice Award, 2020
26-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров, 2020
Афтерпати премии «Оскар», организованная журналом Vanity Fair, 2020
Достижения в модельной карьере не принесли Маргарет желаемой радости, и она снова отправилась на поиски. На этот раз с под руку с бойфрендом, который привел ее на театральные курсы. «Я подумала: "О, здорово! Пожалуй, мне стоит постараться, потому что, оказывается, мне это нравится!"», — рассказывала Куэлли об этом опыте интервьюеру журнала Paper. Маргарет впервые появилась на экранах благодаря подростковой драме «Пало-Альто» с Эммой Робертс и Джеймсом Франко в главных ролях. Но первая по-настоящему заметная работа случилась на площадке сериала HBO «Оставленные», для премьерного показа которого она выбрала корсетное миди-платье с пышной юбкой и флористической вышивкой. Благодаря успеху сериала актрису пригласили снятся в «Славных парнях» режиссера Шейна Блэка. А в следующем, 2017-м, году вышли сразу несколько картин с участием Куэлли: «Послушница», «Исчезновение Сидни Холла» и экранизация манги «Тетрадь смерти».
В те годы подростково-девчачий (напоминаем про обилие цветочных мотивов и незатейливых платьях с расклешенными юбками) стиль Маргарет стал более строгим и минималистичным. На показе Prabal Gurung SS'15 Куэлли была замечена в лаконичном кобальтово-синем костюме в паре с акцентными белыми туфлями. А в 2017 актриса вышла с тем же дизайнером Прабалом Гурунгом на ковровую дорожку Met Gala в простом платье-колонне с декоративной деталью, напоминающей оригами.
Met Gala, 2021
27-я церемония Critics' Choice Award, 2022
Показ фильма «Звезды в полдень» в рамках 75-го Каннского кинофестиваля, 2022
Маргарет Куэлли и Джо Элвин на фотоколле «Звезды в полдень» на Каннском кинофестивале, 2022
Met Gala, 2023
Благотворительный ужин Diner De La Mode в рамках парижской Недели моды, 2023
Красная дорожка перед просмотром фильма «Виды доброты» в рамках 77-го Каннского кинофестиваля, 2024
77-й Каннский кинофестиваль, 2024
Балетное прошлое не раз пригождалось Маргарет в ее модельной, а затем и актерской карьере. В первый раз вспомнить танцы пришлось во время съемки легендарного рекламного ролика Kenzo, режиссером которого стал Спайк Джонз, а хореографию поставил Райан Хеффингтон (тот самый, что работал над клипом Chandelier певицы Sia!). Второй раз случился на площадке мини-сериала «Фосси/Вердон» об отношениях режиссера-хореографа Боба Фосса и танцовщицы Гвен Вердон, за роль в котором актриса была номинирована на премию «Эмми». В третий раз вывернуть способности тела на максимум потребовалось для роли Сью в главном фильме прошлого года – боди-хорроре «Субстанция». Чтобы стать лучшей версией себя (и героини Деми Мур!), Куэлли посещала много тренировок в зале и занятий по йоге. «Я уделяла этому огромное количество времени, чтобы добиться максимальной симметрии тела, чтобы ощущать себя почти новорожденной», — рассказывала актриса журналу i-D.
И наконец четвертый раз — недавний перфоманс на 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Чтобы беспрепятственно шокировать зрителей гибкостью, Маргарет выбрала платье-боди с высоким вырезом на ноге Chanel. За образ актрисы отвечала стилист Патрисия Виллирилло, с которой Куэлли начала сотрудничать в 2024 году. Одновременно с этим Маргарет подписала (эксклюзивный?) контракт с Chanel, в творениях которого она появлялась на всех красных дорожках. Весь год фэшн-критикам оставалось только жалеть Куэлли за кабальный договор и довольствоваться спорным античным макси на красной дорожке Каннского кинофестиваля, бесхарактерной твидовой двойкой на показе Chanel SS'25 и бледным многоярусным нечто (и сбоку бантик!) на «Золотом глобусе».
Премьера фильма «Субстанция» в рамках Международного кинофестиваля в Торонто, 2024
Премьера фильма «Виды доброты» в Нью-Йорке, 2024
Маргарет Куэлли и Джек Антонофф на MTV Video Music Awards, 2024
Показ Chanel SS'25, 2024
Благотворительное мероприятие Academy Museum Gala, 2024
25-й ежегодный кинофестиваль в Ньюпорт-Бич, 2024
27-й Кинофестиваль в Саванне (SCAD Savannah Film Festival), 2024
82-я церемония вручения премии «Золотой глобус», 2025
Очевидно, Маргарет решила, что в первую очередь ей не к лицу не Chanel, а стилист: в 2025 году Куэлли пополнила ряды подопечных Даниел Голдберг (ответственна за недавний glow up Зои Кравиц!). Голдберг мужественно выдерживала остаток действующего контракта. Для премьеры фильма «Хани, не надо!» (Куэлли сыграла главную роль вместе с Обри Плаза) на Каннском кинофестивале одела актрису в феминное платье из полупрозрачного шифона с фирменной камелией. Но game changer случился на фотоколле того же фильма — перед объективами Маргарет появилась в сдержанном миди-платье из кожи с открытой спиной (видимо, уже рук Матье Блази!).
Вместе с назначением нового креативного директора у Маргарет Куэлли началась новая фэшн-эра — актрисе наконец идут и Chanel, и стилист. Голдберг удалось разглядеть за кукольной внешностью Маргарет состоявшуюся (и дико успешную!) актрису и статную секси-диву. Да, лейбл на месте, но Даниел отказалась от старомодных двоек и безликих платьев в пользу классического total black, соблазнительно-приталенных силуэтов и актуального минимализма. Так, на нью-йоркской премьере фильма «Счастливчик Гилмор 2» Куэлли была одета в трикотажный сет со слегка просвечивающей мини-юбкой. А для просмотра фильма «Хани, не надо!» стилист выбрала для нее маленькое черное платье из архивов Chanel и дополнила его лакированными босоножками в тон. Как по нам, идеальный лук для того, чтобы с ноги войти в свой 32-ой год.
30-я церемония Critics' Choice Award, 2025
Премьера фильма «Голубая луна» в рамках 75-го Берлинского международного кинофестиваля, 2025
97-я церемония вручения премии «Оскар», 2025
Выступление в рамках 97-й церемонии вручения премии «Оскар», 2025
Красная дорожка перед премьерой фильма «Хани, не надо!» в рамках 78-го Каннского кинофестиваля, 2025
Фотоколл фильма «Хани, не надо!» на 78-м Каннском кинофестивале, 2025
Премьера фильма «Счастливчик Гилмор 2» в Нью-Йорке, 2025
Просмотр фильма «Хани, не надо!» в Нью-Йорке, 2025
По части кинокарьеры Маргарет тоже не жалуется: недавно закончила сниматься в черной комедии «Хантингтон» с Глен Пауэллом, а прямо сейчас ведет переговоры об участии в завершающем трилогию фильме Go, Beavers! (предыдущим был «Хани, не надо!») режиссера Итана Коэна. Хотя, как признавалась сама Куэлли, ее цель — больше ролей в легких комедиях и ромкомах. К такой смене амплуа привели пресыщение мрачным кино (от «Дневник баскетболиста» до «Прерванной жизни»), которым она увлекалась в юности, и отношения с музыкантом и продюсером Джеком Антонофф, за которого Куэлли вышла замуж в 2023 году. «Любовь ощущается так, будто ты крепко стоишь ногами на земле. Будто ты никогда не упадешь слишком низко, потому что тебя всегда кто-то поймает. Поэтому я хочу сниматься в фильмах о любви — платонической, романтической или какой-то еще. Когда-нибудь я с гордостью покажу их своим детям».
