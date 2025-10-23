Образцовая южанка Сара Маргарет Куэлли (в 16 лет агент модельного агентства заставил девушку выбрать одно из двух имен — Сара проиграла!) провела первые пять лет жизни на ферме отца (и бывшей модели) Пола Куэлли в штате Монтана. Кстати, ее звездная мать — актриса Энди Макдауэлл — тоже заступала на модельное поприще в самом начале карьеры и с будущим мужем и отцом Маргарет познакомилась на съемках кампейна Gap. Однако прежде, чем пойти по семейным стопам и оказаться перед объективом Эди Слимана для рекламы Celine, Куэлли решила посвятить свою жизнь танцам: изнурительные тренировки и унизительные соревнования в конце концов привели к осознанию того, что это совсем не для нее (на это потребовалось 14 лет!). «Мне потребовалось время, чтобы понять, что я это ненавижу. Мне не хватало блеска. Нельзя было улыбаться. Это было скучно. Я занималась балетом, чтобы побеждать на конкурсах, но это совсем не приносило радости», — позже признавалась Куэлли в интервью для журнала i-D.

Чтобы остаться в Нью-Йорке после завершения занятий по балету, Маргарет начала искать работу и в том же году подписала контракт с модельным агентством IMG Models. Куэлли-модель дебютировала в 2011 году на показе Alberta Ferretti, а позже вышла на подиумы Valentino и Chanel. Несмотря на это, люксовый фэшн оставался только работой: чаще всего модель можно было увидеть в бесхитростных сарафанах в цветочек или гранжевых ромперах с черепами в тандеме с ботинками на массивной подошве. А первый крупный гонорар Куэлли потратила на кожаную куртку, которую так никогда и не надела. «Я недостаточно крута, чтобы носить кожаную куртку. Она мне не подходит, понимаете, о чем я? Я просто не такая девушка», — объясняла актриса в интервью Cosmopolitan.