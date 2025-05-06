Выбрали 30 самых смешных образов с голубой дорожки Met Gala 2025

Платья-галстуки, рюкзак-рояль, двойка из диванной обивки и фэшн-хохлома: после раздачи медалей за лучшие и худшие выходы Met Gala 2025, подводим мем-итоги самого модного события года.
Галстук смотрит, как ты пытаешься его завязать
Деми Мур
Железная буква Ш с асфальта приняла «Субстанцию» и стала лучшей версией себя
Дженна Ортега
«Как дела? Не ругаетесь?»
Доджа Кэт
Я и мои попытки быть пунктуальным (Хаби, а одолжи одни Рианне!)
Хаби Лейм
Демографию знаете? Она поднимала
Рианна
Жвачка на стуле *ждет тебя*
Шакира
Ты и твоя попытка пронести ручную кладь на борт «Победы»
André 3000
Стенд для ретро-брошей на Уделке
Джоуи Кинг в Miu Miu
Ирина Александровна Винер, разлогиньтесь
Зендея
Фанатка Анны Асти
Прешес Ли
Главный фэшн-мем вечера — платье-галстук Thom Browne, ставшее лучшей версией себя благодаря Деми Мур. Пока Рианна поднимала рождаемость, а Зендея косплеила Ирину Винер, рэпер André 3000 выступил в жанре «рояльчик в кустах». Ну а медиаблогер Хаби Лейм внимательно следил за таймингом!
Тот самый трек «Я эту жизнь тебе отдам» Филиппа Киркорова, который попадается в рилсах двадцатый раз подряд
Густав Магнар Витцё
Тот самый диван с «Авито»
Дэниел Ли
Я буквально каждую минуту после ноготочков
Ша’Карри Ричардсон
Наш лук на рейв-концерт Надежды Кадышевой
Коул Эскола в Christopher John Rogers
Мы с братом на утреннике в костюмах из старого матраса (спасибо, мам)
Алиша Кис и Swizz Beatz в Moncler
В Петербурге: солнечно
Петербуржцы: через 0.1 на террасе
Дэмсон Идрис
Заголовки: «Как одежда H&M и Zara связана с вырубкой бразильских лесов»
Через секунду CEO всех фэшн-брендов:
Энтони Прэтт
Я в коридоре после того, как он повысил на меня голос на 0,034 децибела
Bad Bunny
Он: «Нормальная у меня самооценка»
Также он:
Кваме Онвуачи
В этом году у лососевого короля Густава Магнар Витцё появились единомышленники в мем-гротеске: Кваме Онвуачи лихо вошел в роль самопровозглашенного блэк-короля, а Прешес Ли близко к сердцу восприняла африканские мотивы (спасибо, что хотя бы без отсылок к кошке Шупетт).
Та самая Барби, пережившая мои детские амбиции парикмахера и дизайнера
Чаппелл Рон
Кот под окном в 5:46 утра
Джон Батист
Бомбардиро-крокодило вызывали?
Ким Кардашьян
Шинуазри-комод из соцсетей блогеров
Наташа Пунавалла
Конфентка ферреро-роше
Джиджи Хадид в Miu Miu
Почта России прибыла на Met Gala 2024 «Сады времени»
Джессика Кейлл
Та самая тетрадь по русишу перед началом учебного года
Tyla в Jacquemus
Петербургский блогер у Анненкирхе
Charli XCX
Когда с вдвоем с подружкой договорились не наряжаться
Лорин Хилл
Вам яичницу, конфетку ферреро-роше или шинуазри-комод? Вот они, главные мем-герои Met Gala 2025! Пока Ким Кардашьян входила в образ бомбардиро-крокодило, Чаппелл Рон раскрыла субличность видавшей виды куклы Барби (прошла Афганскую войну!), а Charli XCX накаркала с красной дорожки появление Джессики Кейлл, которая явно перепутала дресс-код 2024 и 2025 балов!
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