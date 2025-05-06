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Выбрали 30 самых смешных образов с голубой дорожки Met Gala 2025

Платья-галстуки, рюкзак-рояль, двойка из диванной обивки и фэшн-хохлома: после раздачи медалей за лучшие и худшие выходы Met Gala 2025, подводим мем-итоги самого модного события года.

Рианна, Мадонна, Ким Кардашьян, Шакира, Анна Винтур, BLACKPINK: все гости Met Gala 2025

Галстук смотрит, как ты пытаешься его завязать Деми Мур
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Галстук смотрит, как ты пытаешься его завязать

Деми Мур

Железная буква Ш с асфальта приняла «Субстанцию» и стала лучшей версией себя Дженна Ортега
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Железная буква Ш с асфальта приняла «Субстанцию» и стала лучшей версией себя

Дженна Ортега

«Как дела? Не ругаетесь?» Доджа Кэт
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«Как дела? Не ругаетесь?»

Доджа Кэт 

Я и мои попытки быть пунктуальным (Хаби, а одолжи одни Рианне!) Хаби Лейм
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Я и мои попытки быть пунктуальным (Хаби, а одолжи одни Рианне!)

Хаби Лейм

Демографию знаете? Она поднимала Рианна
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Демографию знаете? Она поднимала

Рианна

Жвачка на стуле *ждет тебя* Шакира
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Жвачка на стуле *ждет тебя*

Шакира

Ты и твоя попытка пронести ручную кладь на борт «Победы» André 3000
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Ты и твоя попытка пронести ручную кладь на борт «Победы»

André 3000

Стенд для ретро-брошей на Уделке Джоуи Кинг в Miu Miu
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Стенд для ретро-брошей на Уделке

Джоуи Кинг в Miu Miu

Ирина Александровна Винер, разлогиньтесь Зендея
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Ирина Александровна Винер, разлогиньтесь

Зендея

Фанатка Анны Асти Прешес Ли
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Фанатка Анны Асти 

Прешес Ли

Главный фэшн-мем вечера — платье-галстук Thom Browne, ставшее лучшей версией себя благодаря Деми Мур. Пока Рианна поднимала рождаемость, а Зендея косплеила Ирину Винер, рэпер André 3000 выступил в жанре «рояльчик в кустах». Ну а медиаблогер Хаби Лейм внимательно следил за таймингом!

Лучшие выходы Met Gala 2025: Мадонна, Деми Мур, Рианна, Лана Дель Рей, Николь Кидман

Тот самый трек «Я эту жизнь тебе отдам» Филиппа Киркорова, который попадается в рилсах двадцатый раз подряд Густав Магнар Витцё
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Тот самый трек «Я эту жизнь тебе отдам» Филиппа Киркорова, который попадается в рилсах двадцатый раз подряд

Густав Магнар Витцё

Тот самый диван с «Авито» Дэниел Ли
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Тот самый диван с «Авито»

Дэниел Ли

Я буквально каждую минуту после ноготочков Ша’Карри Ричардсон
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Я буквально каждую минуту после ноготочков

Ша’Карри Ричардсон

Наш лук на рейв-концерт Надежды Кадышевой Коул Эскола в Christopher John Rogers
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Наш лук на рейв-концерт Надежды Кадышевой

Коул Эскола в Christopher John Rogers

Мы с братом на утреннике в костюмах из старого матраса (спасибо, мам) Алиша Кис и Swizz Beatz в Moncler
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Мы с братом на утреннике в костюмах из старого матраса (спасибо, мам)

Алиша Кис и Swizz Beatz в Moncler

В Петербурге: солнечно Петербуржцы: через 0.1 на террасе Дэмсон Идрис
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В Петербурге: солнечно
Петербуржцы: через 0.1 на террасе

Дэмсон Идрис

Заголовки: «Как одежда H&M и Zara связана с вырубкой бразильских лесов» Через секунду CEO всех фэшн-брендов: Энтони Прэтт
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Заголовки: «Как одежда H&M и Zara связана с вырубкой бразильских лесов»

Через секунду CEO всех фэшн-брендов:

Энтони Прэтт

Я в коридоре после того, как он повысил на меня голос на 0,034 децибела Bad Bunny
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Я в коридоре после того, как он повысил на меня голос на 0,034 децибела

Bad Bunny

Он: «Нормальная у меня самооценка» Также он: Кваме Онвуачи
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Он: «Нормальная у меня самооценка»

Также он: 

Кваме Онвуачи

В этом году у лососевого короля Густава Магнар Витцё появились единомышленники в мем-гротеске: Кваме Онвуачи лихо вошел в роль самопровозглашенного блэк-короля, а Прешес Ли близко к сердцу восприняла африканские мотивы (спасибо, что хотя бы без отсылок к кошке Шупетт).

Худшие выходы Met Gala 2025: Доджа Кэт, Шакира, Лиса, Холли Берри

Та самая Барби, пережившая мои детские амбиции парикмахера и дизайнера Чаппелл Рон
Getty Images

Та самая Барби, пережившая мои детские амбиции парикмахера и дизайнера 

 Чаппелл Рон

Кот под окном в 5:46 утра Джон Батист
Getty Images

Кот под окном в 5:46 утра

Джон Батист

Бомбардиро-крокодило вызывали? Ким Кардашьян
Getty Images

Бомбардиро-крокодило вызывали?

Ким Кардашьян

Шинуазри-комод из соцсетей блогеров Наташа Пунавалла
Getty Images

Шинуазри-комод из соцсетей блогеров

Наташа Пунавалла

Конфентка ферреро-роше Джиджи Хадид в Miu Miu
Getty Images

Конфентка ферреро-роше

Джиджи Хадид в Miu Miu

Почта России прибыла на Met Gala 2024 «Сады времени» Джессика Кейлл
Getty Images

Почта России прибыла на Met Gala 2024 «Сады времени»

Джессика Кейлл

Та самая тетрадь по русишу перед началом учебного года Tyla в Jacquemus
Getty Images

Та самая тетрадь по русишу перед началом учебного года

Tyla в Jacquemus

Петербургский блогер у Анненкирхе Charli XCX
Getty Images

Петербургский блогер у Анненкирхе

Charli XCX

Когда с вдвоем с подружкой договорились не наряжаться Лорин Хилл
Getty Images

Когда с вдвоем с подружкой договорились не наряжаться

Лорин Хилл

Вам яичницу, конфетку ферреро-роше или шинуазри-комод? Вот они, главные мем-герои Met Gala 2025! Пока Ким Кардашьян входила в образ бомбардиро-крокодило, Чаппелл Рон раскрыла субличность видавшей виды куклы Барби (прошла Афганскую войну!), а Charli XCX накаркала с красной дорожки появление Джессики Кейлл, которая явно перепутала дресс-код 2024 и 2025 балов!

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