Выбрали 30 самых смешных образов с голубой дорожки Met Gala 2025

В этом году у лососевого короля Густава Магнар Витцё появились единомышленники в мем-гротеске: Кваме Онвуачи лихо вошел в роль самопровозглашенного блэк-короля, а Прешес Ли близко к сердцу восприняла африканские мотивы (спасибо, что хотя бы без отсылок к кошке Шупетт).