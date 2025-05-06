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Худшие выходы Met Gala 2025: Доджа Кэт, Шакира, Лиса, Холли Берри

Пока Лана Дель Рей и Колман Доминго собирают фэшн-овации за сверкающие кейпы и сверхдлинные перышки (сияем!), на другом модном полюсе собрались самые неловкие и неуместные наряды Met Gala 2025.

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Доджа Кэт в Marc Jacobs
Getty Images

Доджа Кэт в Marc Jacobs

Шакира в Prabal Gurung
Getty Images

Шакира в Prabal Gurung

Амелия Грей в Valentino
Getty Images

Амелия Грей в Valentino

Дэниел Ли
Getty Images

Дэниел Ли

Теперь наша Римская империя — поиск связи между платьем Шакиры и блэк-тейлорингом aka дресс-кодом бала. Еще вынуждены признать, что Алессандро Микеле, подобно мировому океану, изучен только на 10% — не знаем, что сподвигло его на создание именно такого образа для Амелии Грей. Плюс не верим, что Дэниел Ли добровольно согласился закосплеить старый советский диван с «Авито» (заодно сподвиг на это Карди Би, Анджелу Бассетт и Лю Вэнь). 

Тем временем Доджа Кэт вместо оммажа Грейс Джонс воссоздала мем «Как дела? Не ругаетесь?» (либо вдохновилась образом Карины Разумовской из сериала «Аутсорс»!). 

Лиса в Louis Vuitton
Getty Images

Лиса в Louis Vuitton

Холли Берри в LaQuan Smith
Getty Images

Холли Берри в LaQuan Smith

Пока что на звание главного скандала вечера претендуют трусы k-pop-дивы Лисы, которые команда Louis Vuitton украсила портретом лидерки афроамериканского движения за гражданские права Розы Паркс (внезапно!). Предчувствуя опасность, Холли Берри показала свою вариацию «голого платья» — впрочем, такой no pants look ее не спас. 

Джессика Кейлл
Getty Images

Джессика Кейлл

Идди Кирнан Бунцель (Vogue) в Balmain
Getty Images

Идди Кирнан Бунцель (Vogue) в Balmain

Майя Хоук в Prada
Getty Images

Майя Хоук в Prada

Алекс Ньюэлл
Getty Images

Алекс Ньюэлл

Бебе Рекса
Getty Images

Бебе Рекса

Прешес Ли
Getty Images

Прешес Ли

Густав Магнар Витцё
Getty Images

Густав Магнар Витцё

Кваме Онвуачи
Getty Images

Кваме Онвуачи

Тейлоринг-импровизация — хорошо, но не в случае Идди Кирнан Бунцель. Плюс хотим предостеречь Алекс Ньюэлл от экспериментов с корсетами (стеганые кармашки на Met Gala — вот он, ночной кошмар Готье).

Тем временем у лососевого короля Густава Магнар Витцё появились единомышленники в неуместном гротеске: Кваме Онвуачи чрезвычайно лихо вошел в роль самопровозглашенного блэк-короля, а Прешес Ли слишком близко к сердцу восприняла африканские мотивы (спасибо, что хотя бы без отсылок к кошке Шупетт). 

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