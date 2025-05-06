Худшие выходы Met Gala 2025: Доджа Кэт, Шакира, Лиса, Холли Берри

Теперь наша Римская империя — поиск связи между платьем Шакиры и блэк-тейлорингом aka дресс-кодом бала. Еще вынуждены признать, что Алессандро Микеле, подобно мировому океану, изучен только на 10% — не знаем, что сподвигло его на создание именно такого образа для Амелии Грей. Плюс не верим, что Дэниел Ли добровольно согласился закосплеить старый советский диван с «Авито» (заодно сподвиг на это Карди Би, Анджелу Бассетт и Лю Вэнь).

Тем временем Доджа Кэт вместо оммажа Грейс Джонс воссоздала мем «Как дела? Не ругаетесь?» (либо вдохновилась образом Карины Разумовской из сериала «Аутсорс»!).