Худшие выходы Met Gala 2025: Доджа Кэт, Шакира, Лиса, Холли Берри

Пока Лана Дель Рей и Колман Доминго собирают фэшн-овации за сверкающие кейпы и сверхдлинные перышки (сияем!), на другом модном полюсе собрались самые неловкие и неуместные наряды Met Gala 2025.
Теперь наша Римская империя — поиск связи между платьем Шакиры и блэк-тейлорингом aka дресс-кодом бала. Еще вынуждены признать, что Алессандро Микеле, подобно мировому океану, изучен только на 10% — не знаем, что сподвигло его на создание именно такого образа для Амелии Грей. Плюс не верим, что Дэниел Ли добровольно согласился закосплеить старый советский диван с «Авито» (заодно сподвиг на это Карди Би, Анджелу Бассетт и Лю Вэнь).
Тем временем Доджа Кэт вместо оммажа Грейс Джонс воссоздала мем «Как дела? Не ругаетесь?» (либо вдохновилась образом Карины Разумовской из сериала «Аутсорс»!).
Пока что на звание главного скандала вечера претендуют трусы k-pop-дивы Лисы, которые команда Louis Vuitton украсила портретом лидерки афроамериканского движения за гражданские права Розы Паркс (внезапно!). Предчувствуя опасность, Холли Берри показала свою вариацию «голого платья» — впрочем, такой no pants look ее не спас.
Тейлоринг-импровизация — хорошо, но не в случае Идди Кирнан Бунцель. Плюс хотим предостеречь Алекс Ньюэлл от экспериментов с корсетами (стеганые кармашки на Met Gala — вот он, ночной кошмар Готье).
Тем временем у лососевого короля Густава Магнар Витцё появились единомышленники в неуместном гротеске: Кваме Онвуачи чрезвычайно лихо вошел в роль самопровозглашенного блэк-короля, а Прешес Ли слишком близко к сердцу восприняла африканские мотивы (спасибо, что хотя бы без отсылок к кошке Шупетт).
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