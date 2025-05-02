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Фотограф Андрей Кирсанов (автор обложки Собака.ru с Ириной Старшенбаум!): «Чувственность — это про смелость быть настоящим»

Фотограф Кирсанов точно что-то знает про золотую середину: его работы для любимых Ushatava, «KM20» и Peak — не еще одна фэшн-съемка, а сильная портретная история. И важно: Андрей, участник списка Blueprint в номинации «Будущие герои российской фотографии», делает арт-зин Conjunction и по-настоящему круто умеет смотреть объективом в глаза (снял для нас на обложку Ирину Старшенбаум — и это секс!).

Ирина Старшенбаум — героиня обложки майского номера Собака.ru!

Андрей Кирсанов
Архив Андрея Кирсанова

Андрей Кирсанов

Посоветуй произведение искусства, которое поможет примириться с собой (и с другими).

Я обожаю выходцев лейбла Italians Do It Better: Glass Candy, Chromatics, Desire и все, что делает Johnny Jewel. Хоть и большинство этих групп уже распались, их музыка всегда со мной и помогает настроиться на нужный лад.

Произведение искусства, которое мотивирует тебя обнять весь мир.

Trainspotting Дэнни Бойла. В хаосе и безумии есть жизнь. 

Что для тебя по-настоящему красиво?

Неидеальность. Красиво то, что шершаво, ломко, уязвимо.

Как сказать «люблю» без слов?

Смотря в глаза человека без страха и ожиданий.

Как натренировать глаз, чтобы видеть красоту?

Перестать ждать «идеальных» моментов и начать видеть несовершенства. Красота не позирует, она всегда в движении.

Как развить в себе чувственность — и не бояться ее?

Чувственность — это про смелость быть настоящим. Про то, чтобы чувствовать сильно, ошибаться, любить, стесняться и не прятать это. Чем меньше мы боимся своей слабости, тем живее становится наше искусство — и мы сами.

Над чем работаешь прямо сейчас?

Сейчас много коммерческих съемок и мало времени для личных проектов. Но я потихоньку собираю материал для третьего издания проекта Conjunction, который мы создаем с художницей Катей Правдой. Мы уже выпустили два зина и хотим сделать финальную часть. Пока рано раскрывать все детали, но это будет логичное и очень личное завершение нашей совместной истории.

Зин Conjunction
Архив Андрея Кирсанова

Зин Conjunction

Какая твоя работа характеризует тебя лучше всего?

Сложный вопрос. Скорее всего, я в полной мере раскрылся в нашем совместном проекте с Катей Правдой, о котором говорил выше. Мы так внимательно чувствуем друг друга и дополняем, что этот результат для меня пока самый сильный, и наш последний зин Conjunction еще можно приобрести в Lebigmag и «КМ20».

Посоветуй русских дизайнеров или бренды, за кем интересно следить.

Интересно следить за визуалом Ushatava и Lime. Для своих сегментов они делают действительно интересную и отличающуюся от других российских брендов картину. Siniy Vsadnik — бренд моего хорошего знакомого Вани Фадеева, мы часто сотрудничаем с ним и делаем ему визуал. Также люблю и ношу вещи от Tigran Avetisian и Nina Donis.

Пейзаж, от которого захватывает дух.

В прошлом году мне посчастливилось побывать на Камчатке и увидеть подножье вулкана Горелый. Этот простор и неземной ландшафт, как будто с другой планеты, очень впечатлили меня. Однозначно рекомендую к посещению. Стараюсь каждый год летать к родственникам в Ангарск (Иркутская область) и заодно ездить на остров Ольхон, жить в палатках на берегу Байкала. Каждый год как в первый раз — красота завораживает! Байкал заряжает энергией и обнуляет, это мое место силы.

Как ты оказался в фотографии?

Я работал стилистом в концепт-сторе «КМ20» и снимал бэкстейджи для соцсетей на телефон. Контент репостили бренды, которые у нас продавались, и так меня заметила команда Nike и пригласила сделать мою первую профессиональную съемку.

Назови художника или модель, с кем ты был бы рад сделать коллаборацию.

Мне бы хотелось снимать и чувствовать как Фрэнсис Бэкон, он писал не внешность, а состояние души. И я бы мечтал о съемке с Тильдой Суинтон: она вне времени, вне пола, вне правил.

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