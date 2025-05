Фотограф Андрей Кирсанов (автор обложки Собака.ru с Ириной Старшенбаум!): «Чувственность — это про смелость быть настоящим»

Посоветуй произведение искусства, которое поможет примириться с собой (и с другими).

Я обожаю выходцев лейбла Italians Do It Better: Glass Candy, Chromatics, Desire и все, что делает Johnny Jewel. Хоть и большинство этих групп уже распались, их музыка всегда со мной и помогает настроиться на нужный лад.

Произведение искусства, которое мотивирует тебя обнять весь мир.

Trainspotting Дэнни Бойла. В хаосе и безумии есть жизнь.

Что для тебя по-настоящему красиво?

Неидеальность. Красиво то, что шершаво, ломко, уязвимо.

Как сказать «люблю» без слов?

Смотря в глаза человека без страха и ожиданий.

Как натренировать глаз, чтобы видеть красоту?

Перестать ждать «идеальных» моментов и начать видеть несовершенства. Красота не позирует, она всегда в движении.

Как развить в себе чувственность — и не бояться ее?

Чувственность — это про смелость быть настоящим. Про то, чтобы чувствовать сильно, ошибаться, любить, стесняться и не прятать это. Чем меньше мы боимся своей слабости, тем живее становится наше искусство — и мы сами.

Над чем работаешь прямо сейчас?

Сейчас много коммерческих съемок и мало времени для личных проектов. Но я потихоньку собираю материал для третьего издания проекта Conjunction, который мы создаем с художницей Катей Правдой. Мы уже выпустили два зина и хотим сделать финальную часть. Пока рано раскрывать все детали, но это будет логичное и очень личное завершение нашей совместной истории.