Ирина Старшенбаум — героиня обложки майского номера Собака.ru!

Обложку с Ирой Старшенбаум для нас снял фотограф Андрей Кирсанов — и это секс! Кирсанов точно что-то знает про золотую середину: его работы для любимых Ushatava, «KM20» и Peak — не еще одна фэшн-съемка, а сильная портретная история (по-настоящему круто умеет смотреть объективом в глаза!).

И спойлер: внутренний мейковер Старшенбаум не обошелся без петербургского декаданса — коренная москвичка переезжает в Петербург. При чем тут режиссер Балабанов и шеф Блинов, у Иры узнал ее (и наш!) друг — фотограф и креативный директор Антон Рудзат.