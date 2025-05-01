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Ирина Старшенбаум — героиня обложки майского номера Собака.ru!

Главная девчонка по соседству и архетипичная дрим-герл российского кино Ирина Старшенбаум вошла в свою фам фаталь и секси-эру. И раздает эрос с танатосом на максималках во втором сезоне тру-крайм-гиньоля «Фишер. Затмение» — продолжении беспощадного макабрического нуара о банальности (и реальности) зла. 

На Ирине: украшения MIUZ DIAMONDS, топ RICK OWENS (ЦУМ), легинсы SAY NO MORE Объект Милены Стрелковой из серии «Срезанный сад» в рамках совместного
Андрей Кирсанов

На Ирине: украшения MIUZ DIAMONDS, топ RICK OWENS (ЦУМ), легинсы SAY NO MORE

Объект Милены Стрелковой из серии «Срезанный сад» в рамках совместного выставочного проекта MYTH и 3L Gallery «Сад воспоминаний». Нержавеющая сталь, литье, сварка. 2024

Провозглашаем балерину-капучино нашего сердца Ирину Старшенбаум амбассадором фэшн-вайба power curve (с опорой на корпус Alaïa: маскулинные силуэты — аут, ультрафеминные — ин!). Виртуозно носит ремни Trussardi в роли стейтмент-бра, отстаивает личное пространство в объемных пальто-одеялах Agreeg и бохо-шароварах Say No More, на наших глазах преображает квантовую фэшн-реальность в плащах-трансформерах Arligent и лихо раздает дикий анималистичный шик в леопардовой баске Phatémm — ну секс!

На Ирине: серьги и браслеты MIUZ DIAMONDS, топ NENSI DOJAKA (ЦУМ), ремень TRUSSARDI, юбка VICTORIA ANDREYANOVA
Андрей Кирсанов

На Ирине: серьги и браслеты MIUZ DIAMONDS, топ NENSI DOJAKA (ЦУМ), ремень TRUSSARDI, юбка VICTORIA ANDREYANOVA

На Ирине: серьги MIUZ DIAMONDS, костюм MARDO
Андрей Кирсанов

На Ирине: серьги MIUZ DIAMONDS, костюм MARDO

Андрей Кирсанов
Андрей Кирсанов
На Ирине: серьги MIUZ DIAMONDS, пальто AGREEG, обувь DRIES VAN NOTEN (ЦУМ)
Андрей Кирсанов

На Ирине: серьги MIUZ DIAMONDS, пальто AGREEG, обувь DRIES VAN NOTEN (ЦУМ)

На Ирине: серьги MIUZ DIAMONDS, тренч ARLIGENT, платье и обувь THE ATTICO (ЦУМ), перчатки ETHEREAL COUTURE
Андрей Кирсанов

На Ирине: серьги MIUZ DIAMONDS, тренч ARLIGENT, платье и обувь THE ATTICO (ЦУМ), перчатки ETHEREAL COUTURE

На Ирине: серьги MIUZ DIAMONDS
Андрей Кирсанов

На Ирине: серьги MIUZ DIAMONDS

На Ирине: серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, костюм MARDO, перчатки ETHEREAL COUTURE
Андрей Кирсанов

На Ирине: серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, костюм MARDO, перчатки ETHEREAL COUTURE

На Ирине: кольца и браслеты MIUZ DIAMONDS, платье SAY NO MORE
Андрей Кирсанов

На Ирине: кольца и браслеты MIUZ DIAMONDS, платье SAY NO MORE

На Ирине: кольца, браслеты и серьги MIUZ DIAMONDS, боди MOSSO ATELIER, легинсы SAY NO MORE Объект Милены Стрелковой из серии «Срезанный сад» в
Андрей Кирсанов

На Ирине: кольца, браслеты и серьги MIUZ DIAMONDS, боди MOSSO ATELIER, легинсы SAY NO MORE

Объект Милены Стрелковой из серии «Срезанный сад» в рамках совместного выставочного проекта MYTH и 3L Gallery «Сад воспоминаний». Нержавеющая сталь, литье, сварка. 2024

Андрей Кирсанов
На Ирине: серьги, кольца и браслеты MIUZ DIAMONDS, баска PHATÉMM (Blasé Concept Store), колготки WOLFORD
Андрей Кирсанов

На Ирине: серьги, кольца и браслеты MIUZ DIAMONDS, баска PHATÉMM (Blasé Concept Store), колготки WOLFORD

На Ирине: серьги, кольца и браслеты MIUZ DIAMONDS, баска PHATÉMM (Blasé Concept Store), колготки WOLFORD, обувь LE SILLA (ЦУМ)
Андрей Кирсанов

На Ирине: серьги, кольца и браслеты MIUZ DIAMONDS, баска PHATÉMM (Blasé Concept Store), колготки WOLFORD, обувь LE SILLA (ЦУМ)

На Ирине: серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, топ и брюки SAY NO MORE, ремень TRUSSARDI (Lamoda) обувь LE SILLA (ЦУМ)
Андрей Кирсанов

На Ирине: серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, топ и брюки SAY NO MORE, ремень TRUSSARDI (Lamoda) обувь LE SILLA (ЦУМ)

Андрей Кирсанов
Андрей Кирсанов
На Ирине: серьги и браслеты MIUZ DIAMONDS, топ NENSI DOJAKA (ЦУМ), ремень TRUSSARDI, юбка VICTORIA ANDREYANOVA, обувь LIU JO (Lamoda)
Андрей Кирсанов

На Ирине: серьги и браслеты MIUZ DIAMONDS, топ NENSI DOJAKA (ЦУМ), ремень TRUSSARDI, юбка VICTORIA ANDREYANOVA, обувь LIU JO (Lamoda)

Обложку с Ирой Старшенбаум для нас снял фотограф Андрей Кирсанов — и это секс! Кирсанов точно что-то знает про золотую середину: его работы для любимых Ushatava, «KM20» и Peak — не еще одна фэшн-съемка, а сильная портретная история (по-настоящему круто умеет смотреть объективом в глаза!). 

И спойлер: внутренний мейковер Старшенбаум не обошелся без петербургского декаданса — коренная москвичка переезжает в Петербург. При чем тут режиссер Балабанов и шеф Блинов, у Иры узнал ее (и наш!) друг — фотограф и креативный директор Антон Рудзат.

Ирина Старшенбаум

Манифестирует сексуальность в беседе с Антоном Рудзатом

Для меня сексуальность — это про принятие себя, своего тела, забота о себе. Осознание сексуальности — не константа, которая с тобой всегда, а ежедневный путь к тому, чтобы перестать себя ругать, критиковать и, наоборот, начать хвалить даже за какие-то мелочи. Когда ты в контакте со своей подлинной сексуальностью, ты не всегда роковая соблазнительница, сражающая всех одним взглядом, а женщина, которая просто любит жизнь. <…> Секс — это про то, чтобы выбирать только то, что ты хочешь. Даже про то, чтобы поставить ромашки или ветки деревьев в красивую керамическую вазу, которую ты слепила сама! Для меня это все про жизнь.

Полное интервью с Ириной Старшенбаум читайте в майском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru.

Фото: Андрей Кирсанов

Главный редактор: Яна Милорадовская

Текст: Антон Рудзат, Eлена Анисимова

Продюсер: Дарья Венгерская

Стиль: Данил Хорунжий

Визаж: Полина Нагорных

Волосы: Юля Сливка

Гафер: Евгений Щугров

Фэшн-координатор: Наталья Савельева

Ассистент продюсера: Дарья Кукушкина

Ассистент стилиста: Екатерина Шаповалова

Ретушь: Анастасия Билык

Благодарим галереи MYTH и 3L Gallery за предоставление для съемки арт-объекта Милены Стрелковой

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