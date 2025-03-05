Русской моды не было, но будет! Фэшн-отдел Собака.ru считывает тренды модного процесса на уровне неоюнгианского психоанализа и раскладывает русскую модную индустрию вплоть до заводских настроек. Фиксируем признаки бурного фэшн-процесса, которые больше нельзя отрицать: расцвет авангарда (от пламенных студентов вроде Ильи Мигмуна и Романа Зимогорского до горячих брендов вроде Siniy Vsadnik и Glumkemberly), приток инвестиций (бренды плодятся как бобры в чартах!) и отлет фэшн-картинки в космос (от творческих съемок до кампейнов массмаркета!).
А значит, фэшн-индустрия в стране окрепла до такой степени, что можно уже всерьез обсуждать и серых кардиналов русской моды! Кто эти подлинные фэшн-ЛОМы и какие у них приемы? Реорганизовали фэшн-отдел Собака.ru в Совет моды (Business of Fashion дома) и собрали «Конклав» из серых кардиналов русской моды.
Разворошили шифоновые окопы и выявили главных визуалов (кто в ответе за суперкампейны и бренд-мейковеры?), дизайнеров (кто лучший мастер широкого плеча, а кто проповедует гиперфеминность?) и коммуникаторов (сверхновые звезды русского пиара против ветеранов маркетинга). Снова составили самый горячий листинг сезона (и в нем далеко не все – стилисты!).
Зафорсили все возможные фэшн-процессы, построив шестерых кардиналов парами. На выходе получили тонну инсайда и бесценные мастер-классы (не благодарите!). Положили начало прекрасной дружбе кофаундера Planta Rosa Ибрагима Гатциева и фотографа Абдуллы Артуева (как снимать так, чтобы попадать в мировые учебники, и что делать с токсичностью индустрии?). Свели знакомство минимал-дивы Оксаны Рим и панк-звезды модного авангарда Авдотьи Александровой (как стать странной моделью и как превратить материнство в фэшн-контент?). Выведали все у ведущего-стилиста Гошу Карцева и стайлинг-директора ЦУМа Юки Вижгородской (где учиться моде и как выковать из себя специалиста?).
Абдулла Артуев и Ибрагим Гатциев
Фотограф Маша Попова в страте серых кардиналов «Визуалы»
Авдотья Александрова и Оксана Рим
Креативный директор Санан Гасанов в страте серых кардиналов «Дизайнеры»
Гоша Карцев и Юка Вижгородская
Рок-звезда русского пиара Маша Комарова в страте серых кардиналов «Коммуникаторы»
Гоша Карцев
Вместе с Юкой Вижгородской вспоминает свои первые фэшн-шаги в индустрии
Ох, времена ты вспомнила! В юности я работал в Собака.ru, жил в Петербурге в мрачнейшей балабановской коммуналке на Садовой — у меня была дыра в потолке, через которую видел соседей сверху, не шучу. В комнате хранил миллионные вещи Gucci и Louis Vuitton для съемок — слава богу, сосед-алкаш, пытавшийся выломать мне дверь, об этом не знал. Я от него сбежал в другую коммуналку — в дом за Казанским собором. Но и в ней нашелся пьяный сосед в делириуме, пришлось экстренно съехать в коммуналку рядом с «Асторией». У меня там из декора был только постер Наташи Поли из кампейна Jil Sander Рафа Симонса и труба с дыркой, заклеенной прозрачным скотчем, — крысы прогрызли.
Читайте наш суперматериал «Конклав» в мартовском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru.
Комментарии (0)