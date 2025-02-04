18+
  • Мода
  • Герои
  • Новые имена в моде - 2025
Герои

Поделиться:

Александр Рогов, Евгений Цыганов, Оксана Акиньшина, Юлдус Бахтиозина: лучшие съемки победителей конкурса «Новые имена в моде»!

Суперсила конкурса «Новые имена в моде» — внушительный арт + фэшн архив: мы не только открыли индустрии крутых дизайнеров (Roma Uvarov Design! Saint-Tokyo! Amplituda! Cocoshnick! 404 Not Found! BITTE_RUHE! Gapanovich!) и положили начало сильным творческим коллаборациям, но и сняли топовых селебрити в одежде наших победителей — показываем лучшие съемки (с Роговым, Карцевым и юным Покрасом Лампасом!).

2013 год: Наталья Гольденберг в платье Artem Shumov

2013 год: Наталья Гольденберг в платье Artem Shumov

2023 год: фэшн-инфлюэнсер Лиза Гусевская в жакете Blannies Ани Рассказовой

2023 год: фэшн-инфлюэнсер Лиза Гусевская в жакете Blannies Ани Рассказовой

2013 год: Александр Рогов в юбке «Надежда Вдовкина»

2013 год: Александр Рогов в юбке «Надежда Вдовкина»

2018 год: актриса Полина Сидихина в одежде 404 NOT FOUND

2018 год: актриса Полина Сидихина в одежде 404 NOT FOUND

2012 год: Оксана Акиньшина в платье Artem Bondarenko и венке losi.losi

2012 год: Оксана Акиньшина в платье Artem Bondarenko и венке losi.losi

2023 год: художник и режиссер Юлдус Бахтиозина в тотал-луке Bagatelle Atelier

2023 год: художник и режиссер Юлдус Бахтиозина в тотал-луке Bagatelle Atelier

2021 год: фэшн-дизайнер Рома Уваров в костюме 12695341 Дарьи Славинской

2021 год: фэшн-дизайнер Рома Уваров в костюме 12695341 Дарьи Славинской

2017 год: актриса БДТ Полина Маликова в Anna Polyakova

2017 год: актриса БДТ Полина Маликова в Anna Polyakova

2015 год: Гоша Карцев в бомбере Reverz

2015 год: Гоша Карцев в бомбере Reverz

2023 год: актриса Полина Маликова в образе Novikova DSGN

2023 год: актриса Полина Маликова в образе Novikova DSGN

2021 год: фотографы Лиза и Иван Трояновские в шубах Mutabor

2021 год: фотографы Лиза и Иван Трояновские в шубах Mutabor

2023 год: стилист Эльмира Тулебаева в костюме Colomeynnish Анастасии Соломеиной

2023 год: стилист Эльмира Тулебаева в костюме Colomeynnish Анастасии Соломеиной

2009 год: Евгений Цыганов (в Maxim Maximov) и Максим Максимов

2009 год: Евгений Цыганов (в Maxim Maximov) и Максим Максимов

2021 год: Евгения Сероусова в образе Coeur1989

2021 год: Евгения Сероусова в образе Coeur1989

2017 год: фэшн-фотограф Юлдус Бахтиозина в Alisa Gagarina

2017 год: фэшн-фотограф Юлдус Бахтиозина в Alisa Gagarina

2018 год: художник Покрас Лампас в одежде «Ваня Борисовна»

2018 год: художник Покрас Лампас в одежде «Ваня Борисовна»

2015 год: Саша Федорова в платье Olga Malyarova

2015 год: Саша Федорова в платье Olga Malyarova

2019 год: фаундер Pervert Настя Ножина в пальто, топе, велосипедках и юбке Olga Maki (сапоги Gianvito Rossi (ДЛТ), серьги и колье Chanel)

2019 год: фаундер Pervert Настя Ножина в пальто, топе, велосипедках и юбке Olga Maki (сапоги Gianvito Rossi (ДЛТ), серьги и колье Chanel)

2021 год: модель Валентина Ясень в наряде No Man Ольги Баска

2021 год: модель Валентина Ясень в наряде No Man Ольги Баска

2023 год: креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая в тотал-луке Киры Орловой

2023 год: креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая в тотал-луке Киры Орловой

2015 год: Матильда Шнурова в пальто Violence Clothing, кюлотах «Юлия Пакалина»

2015 год: Матильда Шнурова в пальто Violence Clothing, кюлотах «Юлия Пакалина»

2015 год: Гоша Карцев в пальто «Юлия Пакалина»

2015 год: Гоша Карцев в пальто «Юлия Пакалина»

2021 год: Катя (IOWA) и Нина Иванчиковы в аксессуарах Валентина Щановича

2021 год: Катя (IOWA) и Нина Иванчиковы в аксессуарах Валентина Щановича

2023 год: блогер Виктория Портфолио в тотал-луке BITTE_RUHE Ксении Кудряшовой

2023 год: блогер Виктория Портфолио в тотал-луке BITTE_RUHE Ксении Кудряшовой

2017 год: фотохудожник, режиссер и блогер Таша Алакоз в Ladygina

2017 год: фотохудожник, режиссер и блогер Таша Алакоз в Ladygina

2019 год: куратор Русского музея и основатель галереи Maison25 Евгения Сероусова в шапке, топе и брюках M_U_R

2019 год: куратор Русского музея и основатель галереи Maison25 Евгения Сероусова в шапке, топе и брюках M_U_R

2021 год: куратор Елизавета Климко в образе Topographic Maps

2021 год: куратор Елизавета Климко в образе Topographic Maps

«Новые имена в моде» — 2025 могут стать стартовой площадкой и для вас! Подать заявку на участие в проекте может каждый, у кого есть готовая коллекция одежды, обуви или аксессуаров и лукбук. 

Загрузите (с 17 декабря по 10 февраля) не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;

Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.

14 февраля начнется читательское голосование, которое продлится до 28 февраля, а 5 марта мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри (о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.

До 10 февраля все заявки будут проходить модерацию и только в случае соответствия правилам будут допущены до участия в конкурсе.

Если что-то не получается, пишите на почту fashion2025@sobaka.ru

Оставляйте заявку по ссылке. Сейчас — самое время!

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Новые имена в моде - 2025
Люди:
Полина Сидихина, Евгения Сероусова, Александр Рогов Гоша Карцев, Эльмира Тулебаева, Елизавета Гусевская, Юлдус Бахтиозина, Анастасия Ножина, Ксения Гощицкая, Матильда Шнурова, Виктория Портфолио, Елизавета Климко, Оксана Акиньшина, Полина Маликова (Толстун), Роман Уваров, Валентина Ясень, Таша Алакоз, Евгений Цыганов, Александра Федорова, Наталья Гольденберг

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: