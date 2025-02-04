Александр Рогов, Евгений Цыганов, Оксана Акиньшина, Юлдус Бахтиозина: лучшие съемки победителей конкурса «Новые имена в моде»!

Суперсила конкурса «Новые имена в моде» — внушительный арт + фэшн архив: мы не только открыли индустрии крутых дизайнеров (Roma Uvarov Design! Saint-Tokyo! Amplituda! Cocoshnick! 404 Not Found! BITTE_RUHE! Gapanovich!) и положили начало сильным творческим коллаборациям, но и сняли топовых селебрити в одежде наших победителей — показываем лучшие съемки (с Роговым, Карцевым и юным Покрасом Лампасом!).
2013 год: Наталья Гольденберг в платье Artem Shumov
2023 год: фэшн-инфлюэнсер Лиза Гусевская в жакете Blannies Ани Рассказовой
2013 год: Александр Рогов в юбке «Надежда Вдовкина»
2018 год: актриса Полина Сидихина в одежде 404 NOT FOUND
2012 год: Оксана Акиньшина в платье Artem Bondarenko и венке losi.losi
2023 год: художник и режиссер Юлдус Бахтиозина в тотал-луке Bagatelle Atelier
2021 год: фэшн-дизайнер Рома Уваров в костюме 12695341 Дарьи Славинской
2017 год: актриса БДТ Полина Маликова в Anna Polyakova
2015 год: Гоша Карцев в бомбере Reverz
2023 год: актриса Полина Маликова в образе Novikova DSGN
2021 год: фотографы Лиза и Иван Трояновские в шубах Mutabor
2023 год: стилист Эльмира Тулебаева в костюме Colomeynnish Анастасии Соломеиной
2009 год: Евгений Цыганов (в Maxim Maximov) и Максим Максимов
2021 год: Евгения Сероусова в образе Coeur1989
2017 год: фэшн-фотограф Юлдус Бахтиозина в Alisa Gagarina
2018 год: художник Покрас Лампас в одежде «Ваня Борисовна»
2015 год: Саша Федорова в платье Olga Malyarova
2019 год: фаундер Pervert Настя Ножина в пальто, топе, велосипедках и юбке Olga Maki (сапоги Gianvito Rossi (ДЛТ), серьги и колье Chanel)
2021 год: модель Валентина Ясень в наряде No Man Ольги Баска
2023 год: креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая в тотал-луке Киры Орловой
2015 год: Матильда Шнурова в пальто Violence Clothing, кюлотах «Юлия Пакалина»
2015 год: Гоша Карцев в пальто «Юлия Пакалина»
2021 год: Катя (IOWA) и Нина Иванчиковы в аксессуарах Валентина Щановича
2023 год: блогер Виктория Портфолио в тотал-луке BITTE_RUHE Ксении Кудряшовой
2017 год: фотохудожник, режиссер и блогер Таша Алакоз в Ladygina
2019 год: куратор Русского музея и основатель галереи Maison25 Евгения Сероусова в шапке, топе и брюках M_U_R
2021 год: куратор Елизавета Климко в образе Topographic Maps
«Новые имена в моде» — 2025 могут стать стартовой площадкой и для вас! Подать заявку на участие в проекте может каждый, у кого есть готовая коллекция одежды, обуви или аксессуаров и лукбук.
Загрузите (с 17 декабря по 10 февраля) не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;
Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.
14 февраля начнется читательское голосование, которое продлится до 28 февраля, а 5 марта мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри (о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.
До 10 февраля все заявки будут проходить модерацию и только в случае соответствия правилам будут допущены до участия в конкурсе.
Если что-то не получается, пишите на почту fashion2025@sobaka.ru
Оставляйте заявку по ссылке. Сейчас — самое время!
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