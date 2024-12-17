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Собака.ru начинает прием заявок на конкурс «Новые имена в моде» — 2025

Вы — молодой дизайнер и хотите заявить о себе? Участвуйте в конкурсе «Новые имена в моде»! Победители получат медийную поддержку и креативную съемку от Собака.ru, возможность участвовать в финальном показе и специальные призы от членов жюри.

Salavat Kypere и Глаша Гурьянова в образе Costume by Colomeinysh финалиста 2023 года Анастасии Соломеиной
Colomeinysh

Salavat Kypere и Глаша Гурьянова в образе Costume by Colomeinysh финалиста 2023 года Анастасии Соломеиной

Образ из коллекции «Fearphobia» финалистов 2022 года Антонины и Вадима Власенко
Фото предоставлено командой бренда

Образ из коллекции «Fearphobia» финалистов 2022 года Антонины и Вадима Власенко

Образ из коллекции «Sirena» финалистки 2022 года Татьяны Котовой
Фото предоставлено командой бренда

Образ из коллекции «Sirena» финалистки 2022 года Татьяны Котовой

Образ из коллекции «Слияние» финалистки 2022 года Саши Гапанович
Фото предоставлено командой бренда

Образ из коллекции «Слияние» финалистки 2022 года Саши Гапанович

В разное время конкурс открыл таких дизайнеров, как Рома Уваров, Ксения Кудряшова, Анастасия Соломеина, Александра Амплитуда, Маргарита Резникова, Александра Гапанович и Юрий Питенин, а теперь может стать стартовой площадкой и для вас! Подать заявку на участие в проекте может каждый, у кого есть готовая коллекция одежды, обуви или аксессуаров и лукбук.

Прием заявок пройдет с 17 декабря по 10 февраля включительно на специальной странице.

Что нужно:

  • Загрузите не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;
  • Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.

У вас также есть возможность принять участие в номинации «Экологичная и этичная мода». При создании заявки необходимо объяснить, почему вы претендуете на это звание в описании своей коллекции. Коллекции с пометкой «Экологичная и этичная мода» будут оцениваться отдельно экспертами в этой области.

14 февраля начнется читательское голосование, которое продлится месяц, а 5 марта мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри ( о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.

Важное правило участия: возраст бренда должен быть не более трех лет.

До 10 февраля все заявки будут проходить модерацию и только в случае соответствия правилам будут допущены до участия в конкурсе.

Елизавета Гусевская в образе Blannies от финалистки 2023 года Ани Рассказовой
Лиза Медунецкая, Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова

Елизавета Гусевская в образе Blannies от финалистки 2023 года Ани Рассказовой

Катя (IOWA) и Нина Иванчиковы в аксессуарах финалиста 2021 года Валентина Щановича
Данил Ярощук

Катя (IOWA) и Нина Иванчиковы в аксессуарах финалиста 2021 года Валентина Щановича

Юлдус Бахтиозина в образе Bagatelle Atelier от финалистки 2023 года Надежды Светловой
Лиза Медунецкая, Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова

Юлдус Бахтиозина в образе Bagatelle Atelier от финалистки 2023 года Надежды Светловой

Каллиграф Покрас Лампас в образе «Ваня Борисовна», 2018 год
Архив Собака.ru

Каллиграф Покрас Лампас в образе «Ваня Борисовна», 2018 год

Виктория Портфолио в образе BITTE RUHE от финалистки 2023 года Ксении Кудряшовой
Лиза Медунецкая, Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова

Виктория Портфолио в образе BITTE RUHE от финалистки 2023 года Ксении Кудряшовой

Екатерина Смольникова в образе Sotkina от финалистки 2023 года Алины Соткиной
Лиза Медунецкая, Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова

Екатерина Смольникова в образе Sotkina от финалистки 2023 года Алины Соткиной

Эльмира Тулебаева в образе Colomeinysh от финалистки 2023 года Анастасии Соломеиной
Лиза Медунецкая, Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова

Эльмира Тулебаева в образе Colomeinysh от финалистки 2023 года Анастасии Соломеиной

Итогом конкурса станет большое фэшн-шоу, где коллекции финалистов покажут профессиональные модели и селебрити, а в первых рядах будут главные эксперты индустрии. Члены жюри подарят дизайнерам особые ценные подарки: стажировки, поддержку, съемки и знакомства.

Оставляйте заявку по ссылке. Сейчас — самое время!

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Теги:
Новые имена в моде - 2025

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