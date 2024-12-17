Собака.ru начинает прием заявок на конкурс «Новые имена в моде» — 2025

Вы — молодой дизайнер и хотите заявить о себе? Участвуйте в конкурсе «Новые имена в моде»! Победители получат медийную поддержку и креативную съемку от Собака.ru, возможность участвовать в финальном показе и специальные призы от членов жюри.
Salavat Kypere и Глаша Гурьянова в образе Costume by Colomeinysh финалиста 2023 года Анастасии Соломеиной
Образ из коллекции «Fearphobia» финалистов 2022 года Антонины и Вадима Власенко
Образ из коллекции «Sirena» финалистки 2022 года Татьяны Котовой
Образ из коллекции «Слияние» финалистки 2022 года Саши Гапанович
В разное время конкурс открыл таких дизайнеров, как Рома Уваров, Ксения Кудряшова, Анастасия Соломеина, Александра Амплитуда, Маргарита Резникова, Александра Гапанович и Юрий Питенин, а теперь может стать стартовой площадкой и для вас! Подать заявку на участие в проекте может каждый, у кого есть готовая коллекция одежды, обуви или аксессуаров и лукбук.
Прием заявок пройдет с 17 декабря по 10 февраля включительно на специальной странице.
Что нужно:
- Загрузите не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;
- Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.
У вас также есть возможность принять участие в номинации «Экологичная и этичная мода». При создании заявки необходимо объяснить, почему вы претендуете на это звание в описании своей коллекции. Коллекции с пометкой «Экологичная и этичная мода» будут оцениваться отдельно экспертами в этой области.
14 февраля начнется читательское голосование, которое продлится месяц, а 5 марта мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри ( о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.
Важное правило участия: возраст бренда должен быть не более трех лет.
До 10 февраля все заявки будут проходить модерацию и только в случае соответствия правилам будут допущены до участия в конкурсе.
Елизавета Гусевская в образе Blannies от финалистки 2023 года Ани Рассказовой
Катя (IOWA) и Нина Иванчиковы в аксессуарах финалиста 2021 года Валентина Щановича
Юлдус Бахтиозина в образе Bagatelle Atelier от финалистки 2023 года Надежды Светловой
Каллиграф Покрас Лампас в образе «Ваня Борисовна», 2018 год
Виктория Портфолио в образе BITTE RUHE от финалистки 2023 года Ксении Кудряшовой
Екатерина Смольникова в образе Sotkina от финалистки 2023 года Алины Соткиной
Эльмира Тулебаева в образе Colomeinysh от финалистки 2023 года Анастасии Соломеиной
Итогом конкурса станет большое фэшн-шоу, где коллекции финалистов покажут профессиональные модели и селебрити, а в первых рядах будут главные эксперты индустрии. Члены жюри подарят дизайнерам особые ценные подарки: стажировки, поддержку, съемки и знакомства.
Оставляйте заявку по ссылке. Сейчас — самое время!
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