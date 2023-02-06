Знакомьтесь, Настя Соломеина! Она перешивает вещи Гальяно и создала свой бренд в 22 года

Студентка Академии Штиглица одела в перчатки из кутюрных тканей приму Марию Абашову и стилиста Вику Салават. Дропы ее бренда Colomeinysh разлетаются за пару дней, но себя Настя считает не дизайнером — художником по костюмам!
Настя в одежде собственного бренда Colomeinysh
Твои перчатки Colomeinysh везде! Как так вышло?
Во-первых, перчатки сейчас — бешеный тренд, на весну-лето — 2023 их показывали все: от Chanel до A.W.A.K.E. Mode. Во-вторых, в отличие от платьев с турнюрами и кринолинами, перчатками можно легко и органично дополнить любой базовый образ. Идея появилась откуда не ждали: еще студенткой я начала работать, пришлось часто ходить на разные встречи, а от ежедневных занятий рисунком в Академии Штиглица руки перманентно черные, уголь просто въелся. Перчатки стали простым выходом из ситуации: с одной стороны, мне не стыдно за грязные пальцы, с другой — в этих аксессуарах есть мой характер. Так появился первый дроп, который был практически моментально распродан. Мои перчатки особенные, потому что почти все сделаны в единственном экземпляре и из кутюрных тканей: есть из шелковой тафты Richard Quinn, которые закрывают всю руку и больше похожи на накрахмаленные рукава. Есть с пайетками Maison Margiela. А еще — из узнаваемой ткани с русалками Loewe. Перчатки не только попали в гардеробы классных людей, но и много участвовали в съемках: их надевали основательница журнала Badlon Ксения Чилингарова, топовый стилист Вика Салават и прима-балерина Мария Абашова, кстати, для «Собака.ru». Сейчас перчатки тоже можно купить или сшить по индивидуальному заказу из понравившихся материалов, а еще совсем скоро появятся лонгсливы с рукавами-перчатками, тоже из архивных тканей, — такая униформа городской фэшн-ниндзя. Вообще мои вещи как артобъекты: все изготавливается вручную и часто без возможности повтора просто потому, что отрез ткани может оказаться слишком маленьким для нескольких изделий. Если у вас в гардеробе оказывается вещь Colomeinysh, то, скорее всего, она уникальна.
Как вообще придумываются такие арт-объекты? Этому можно научиться?
У меня большая коллекция книг по истории моды, я их постоянно пересматриваю. Таким образом запускаю творческое мышление — вижу, как делали другие, изучаю это и думаю: «А как бы сделала я?» Например, недавно у меня появилась книга (четырехкилограммовая!), где собраны все работы королевы панка Вивьен Вествуд с подробным описанием. Я очень ценю такие приобретения, потому что они помогают мне увидеть моду под другим углом. Когда я начала заниматься корсетами, все говорили: «Она какая‑то Вествуд». Конечно, у меня есть определенные отсылки к узнаваемым приемам ее творчества: пышные юбки, кринолины, приподнятая грудь и самое главное — панк. Вивьен была нигилисткой, и это проявляется не только в вещах, которые она делала, но и во всей работе: показы Vivienne Westwood — это всегда перформанс, не только модное шоу. Она умела смешать все стили и субкультуры, чтобы получилось что‑то новое, очень особенное. Так и у меня. Но я себя все же больше ассоциирую с Кристианом Лакруа: обожаю эксперименты с цветами, фактурами и тканями. И не боюсь совершать ошибки! Правда, пока не было ни одного изделия, которое бы не реализовалось.
Настя в одежде собственного бренда Colomeinysh
Дай совет, как дизайнеру повысить свою мотивацию? Биографии других творческих людей действительно могут помочь?
Истории дизайнеров становятся для меня примером, что все возможно, и я возвращаюсь к ним в трудные моменты. Люди часто думают, что все сливки достаются тем, кто удачно родился, но я так не считаю: например, Александр Маккуин. Родился в семье таксиста, с 16 лет днями и ночами сидел в мастерской, бесконечно шил, перешивал — и так по кругу. В итоге стал не только дизайнером (великим!), а еще и настоящим мастером, человеком, который может создать своими руками все что угодно. Еще на моем мудборде всегда есть Гальяно. Я, кстати, сейчас буду запускать новую линейку, где буду переделывать на свой лад в том числе его работы.
А зачем перешивать вещи Гальяно? Расскажешь подробнее?
Это будут изделия в единичном экземпляре, где в качестве референса — творения кутюрье разных эпох. Скажу сразу: я не боюсь идти путем повторов и копирования, потому что это отличный способ перенять опыт великих и добавить архивные модели в современный гардероб. Происходит все следующим образом: я выбираю вещь по фотографии или иллюстрации, строю свои лекала и отшиваю из тех материалов, которые хочу. Я решила создать такую линейку по нескольким причинам: во‑первых, буду все это носить сама, во‑вторых, думаю, что у этого есть будущее в коммерческом плане. Я еще не видела никого, кто бы таким занимался. Просто представь: у тебя картинка вещи из очень старой коллекции любимого дизайнера и рядом — такой же предмет одежды или аксессуар, но на твою фигуру и из твоей любимой ткани. Вообще, есть мысль постепенно собрать архив произведений моих любимых дизайнеров в собственной интерпретации.
Ты основала свой бренд Colomeinysh в 22 года! Как ты решилась?
Моя история классическая: в какой-то момент я поняла, что мне не хватает одежды, достала привезенный мамой из Швейцарии отрез ткани и сшила себе нелепое платье. Мурманск, зима, а я в сарафане хожу. Это и стало отправной точкой: я понимала, что у меня нет возможности прокачать гардероб обычными средствами, но зато есть возможность сшить себе все, что хочется. После школы я переехала в Петербург и поступила в Академию Штиглица, где учусь до сих пор — буду художником-постановщиком по костюмам кино и телевидения. Кафедра дизайна костюма существует давно, но мое направление довольно новое, было всего около десяти выпусков.
Корсеты и платья в будуарно-имперском стиле отправляются прямиком на съемки
Прима-балерина Мария Абашова в перчатках Colomeinysh на съемке для декабрьского номера «Собака.ru»
В первой коллекции перчаток было все: цветы, пайетки, воланы и бахрома
Топ-перчатки
Ксения Чилингарова на съемке в стиле архивных рекламных кампейнов
Ты учишься в аудиториях, где грызли масло и холст самые разные мастера: от Кузьмы Петрова-Водкина до Надежды Васильевой, художника по костюмам и постоянного соавтора Алексея Балабанова. Стены помогают?
Когда находишься здесь, чувствуешь себя частью чего-то важного, впитываешь в себя эту энергию творчества. А еще у нас не просто педагоги, а люди, которые всю жизнь положили, чтобы получить уникальные знания и передать их другим. Например, я очень хорошо знаю историю костюма, потому что его нам читала Ольга Калашникова — блестящий преподаватель! Она показывает каждый предмет, проводя аналогии между разными эпохами, исследуя взаимосвязи. А на «Реконструкции костюма», которую курировала Ирина Песчанская, мы детально разбирали каждый период, а потом самостоятельно воссоздавали образы того времени. Навыки, которые получаешь в процессе этой работы, колоссальные!
В 2022-м ты стала финалисткой конкурса «Собака. ru» «Новые имена в моде». Расскажи, что было дальше.
С той конкурсной коллекции — «Русская Гальяно» — и начался мой бренд. Кстати, среди сумок, платьев и кринолинов там были сложные корсеты из архивной ткани Vivienne Westwood, которые потом стилисты часто выбирали для съемок. Конечно, конкурс дал мне очень много и продолжает давать до сих пор, потому что если ты выделился, информационная поддержка получается колоссальная, к бренду постоянное внимание. В этом году я снова подала заявку — с коллекцией аксессуаров. Но я себя считаю больше художником по костюмам, чем дизайнером. У меня специфическое видение и специфические вещи: я работаю с кутюрными тканями, смешиваю современные тенденции и исторические приемы, а такое направление подходит не под каждый проект. Зато если тема «моя» — получается классно. Например, я работала над спектаклем «Сон в летнюю ночь» режиссера Глеба Черепанова, чьи постановки шли на сцене МХТ им. Чехова и Мариинского театра, и он мне давал полную свободу. Когда дело касается создания костюмов, то мне очень важно, чтобы меня не трогали, я только так могу раскрываться.
Текст: Анна Мелехина
Фото: Надежда Дискант
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