Знакомьтесь, Настя Соломеина! Она перешивает вещи Гальяно и создала свой бренд в 22 года

Твои перчатки Colomeinysh везде! Как так вышло?

Во-первых, перчатки сейчас — бешеный тренд, на весну-лето — 2023 их показывали все: от Chanel до A.W.A.K.E. Mode. Во-вторых, в отличие от платьев с турнюрами и кринолинами, перчатками можно легко и органично дополнить любой базовый образ. Идея появилась откуда не ждали: еще студенткой я начала работать, пришлось часто ходить на разные встречи, а от ежедневных занятий рисунком в Академии Штиглица руки перманентно черные, уголь просто въелся. Перчатки стали простым выходом из ситуации: с одной стороны, мне не стыдно за грязные пальцы, с другой — в этих аксессуарах есть мой характер. Так появился первый дроп, который был практически моментально распродан. Мои перчатки особенные, потому что почти все сделаны в единственном экземпляре и из кутюрных тканей: есть из шелковой тафты Richard Quinn, которые закрывают всю руку и больше похожи на накрахмаленные рукава. Есть с пайетками Maison Margiela. А еще — из узнаваемой ткани с русалками Loewe. Перчатки не только попали в гардеробы классных людей, но и много участвовали в съемках: их надевали основательница журнала Badlon Ксения Чилингарова, топовый стилист Вика Салават и прима-балерина Мария Абашова, кстати, для «Собака.ru». Сейчас перчатки тоже можно купить или сшить по индивидуальному заказу из понравившихся материалов, а еще совсем скоро появятся лонгсливы с рукавами-перчатками, тоже из архивных тканей, — такая униформа городской фэшн-ниндзя. Вообще мои вещи как артобъекты: все изготавливается вручную и часто без возможности повтора просто потому, что отрез ткани может оказаться слишком маленьким для нескольких изделий. Если у вас в гардеробе оказывается вещь Colomeinysh, то, скорее всего, она уникальна.

Как вообще придумываются такие арт-объекты? Этому можно научиться?

У меня большая коллекция книг по истории моды, я их постоянно пересматриваю. Таким образом запускаю творческое мышление — вижу, как делали другие, изучаю это и думаю: «А как бы сделала я?» Например, недавно у меня появилась книга (четырехкилограммовая!), где собраны все работы королевы панка Вивьен Вествуд с подробным описанием. Я очень ценю такие приобретения, потому что они помогают мне увидеть моду под другим углом. Когда я начала заниматься корсетами, все говорили: «Она какая‑то Вествуд». Конечно, у меня есть определенные отсылки к узнаваемым приемам ее творчества: пышные юбки, кринолины, приподнятая грудь и самое главное — панк. Вивьен была нигилисткой, и это проявляется не только в вещах, которые она делала, но и во всей работе: показы Vivienne Westwood — это всегда перформанс, не только модное шоу. Она умела смешать все стили и субкультуры, чтобы получилось что‑то новое, очень особенное. Так и у меня. Но я себя все же больше ассоциирую с Кристианом Лакруа: обожаю эксперименты с цветами, фактурами и тканями. И не боюсь совершать ошибки! Правда, пока не было ни одного изделия, которое бы не реализовалось.