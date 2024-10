Как прошел гала-вечер The Business of Fashion? Рассказывает основательница Atelier Biser Ксения Подвальная!

Важный хайлайт завершающейся Недели моды в Париже (а вместе с ней и всего fashion month!) — гала-вечер влиятельного издания The Business of Fashion в честь выхода обновленного рейтинга The BOF 500, куда вошли ключевые визионеры мира моды и культуры (от Чемены Камали из Chloe и худрука Alexander McQueen Шона Макгирра). В числе гостей мероприятия оказались Кайли Дженнер, Джаред Лето, Эшли Грэм, а также основательница бренда петербургского кутюра Atelier Biser и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ксения Подвальная — расспросили Ксению, как это было.