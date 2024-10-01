Как прошел гала-вечер The Business of Fashion? Рассказывает основательница Atelier Biser Ксения Подвальная!

Кутюрье Atelier Biser

На гала-вечер The Business of Fashion 500 меня пригласили партнеры Atelier Biser, а над моим образом трудилась виртуоз стайлинга Екатерина Табакова — помогла выбрать ультрамариновое платье с акцентной пряжкой из осенне-зимней коллекции Loewe вместе с белоснежным боа из перьев. Мы постоянно работаем с Екатериной — именно она стилизовала лукбук новой кутюрной коллекции Atelier Biser, в котором снялись супермодели Анна Селезнева и Женя Катава.

Для меня один из самых запоминающихся выходов на BOF — Виктория Бэкхем в ослепительном белом смокинге. Ее стиль очень узнаваем — и как прекрасно, что она ему всегда верна! В остальном гости мероприятия скорее пытались раскрыть индивидуальность и подчеркнуть оригинальность образов вместо попыток следовать трендам, это прекрасно.

Запомнилось выступление рэпера WizKid — прежде я не слышала его композиций, а теперь думаю, что его творчество надолго останется в моем плей-листе. Но самое главное на вечере The Business of Fashion — вдохновение: когда ты находишься в компании самых успешных представителей модной индустрии — сразу понимаешь, что нет ничего невозможного, и нужно идти вперед к поставленным целям.