Как прошел гала-вечер The Business of Fashion? Рассказывает основательница Atelier Biser Ксения Подвальная!

Важный хайлайт завершающейся Недели моды в Париже (а вместе с ней и всего fashion month!) — гала-вечер влиятельного издания The Business of Fashion в честь выхода обновленного рейтинга The BOF 500, куда вошли ключевые визионеры мира моды и культуры (от Чемены Камали из Chloe и худрука Alexander McQueen Шона Макгирра). В числе гостей мероприятия оказались Кайли Дженнер, Джаред Лето, Эшли Грэм, а также основательница бренда петербургского кутюра Atelier Biser и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ксения Подвальная — расспросили Ксению, как это было.
Ксения Подвальная
Кутюрье Atelier Biser
На гала-вечер The Business of Fashion 500 меня пригласили партнеры Atelier Biser, а над моим образом трудилась виртуоз стайлинга Екатерина Табакова — помогла выбрать ультрамариновое платье с акцентной пряжкой из осенне-зимней коллекции Loewe вместе с белоснежным боа из перьев. Мы постоянно работаем с Екатериной — именно она стилизовала лукбук новой кутюрной коллекции Atelier Biser, в котором снялись супермодели Анна Селезнева и Женя Катава.
Для меня один из самых запоминающихся выходов на BOF — Виктория Бэкхем в ослепительном белом смокинге. Ее стиль очень узнаваем — и как прекрасно, что она ему всегда верна! В остальном гости мероприятия скорее пытались раскрыть индивидуальность и подчеркнуть оригинальность образов вместо попыток следовать трендам, это прекрасно.
Запомнилось выступление рэпера WizKid — прежде я не слышала его композиций, а теперь думаю, что его творчество надолго останется в моем плей-листе. Но самое главное на вечере The Business of Fashion — вдохновение: когда ты находишься в компании самых успешных представителей модной индустрии — сразу понимаешь, что нет ничего невозможного, и нужно идти вперед к поставленным целям.
Вместе с Ксенией на ивенте BOF появились модели Наташа Поли и Лена Перминова, легенда глянца Екатерина Мухина и основательница культового концепт-стора КM20 Ольга Карпуть (в этом году пространство отмечает 15-летний юбилей!), а также фэшн-инфлюэнсер Наталья Османн и фаундер бренда точеных пиджаков YULIAWAVE Юлия Василевская. Подробнее о том, как прошел вечер BOF, читайте на сайте Собака.ru!
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