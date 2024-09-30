Кайли Дженнер, Ксения Подвальная, Виктория Бекхэм, Ольга Карпуть и другие на гала-вечере The Business of Fashion

Французская столица, которая еще совсем недавно принимала Олимпийские игры, вышла на новый старт — там начался fashion-марафон. В честь этого события влиятельный портал о моде BOF собрал звезд шоу-бизнеса, моделей, дизайнеров и инфлюенсеров в роскошном зале с видом на Эйфелеву башню, чтобы отпраздновать свое расширение: в один из самых авторитетных списков индустрии было добавлено 100 новых имен.
Кайли Дженнер
Тина Кунаки
Джаред Лето
Виктория Бекхэм
Елена Перминова, Кристина Романова
Эшли Грэм
Дав Кэмерон, Дамиано Давид
Наталья Османн
Среди гостей, которых в этот вечер встречал лично основатель платформы Имран Амед, было немало представителей России: среди звезд Голливуда замечены Елена Перминова, Кристина Романова, Ольга Карпуть, Екатерина Мухина, Наталья Османн. Долетела до французской столицы и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», основательница главного модного петербургского феномена Atelier Biser Ксения Подвальная. «Сегодня вечером здесь много сильных, смелых модных заявлений, на это приятно смотреть», — осмотрев авторитетным взглядом присутствующих, заявила Виктория Бекхэм.
Барбара Палвин и Нина Добрев
Ольга Карпуть
Наташа Поли
Адриана Лима
Юлия Василевская
Келли Разерфорд
Пэрис Джексон
Также на вечера присутствовали Адриана Лима, Джаред Лето, фронтмен рок-группы Måneskin Дамиано Давид, Барбара Палвин и многие другие.
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