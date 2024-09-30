Кайли Дженнер, Ксения Подвальная, Виктория Бекхэм, Ольга Карпуть и другие на гала-вечере The Business of Fashion

Французская столица, которая еще совсем недавно принимала Олимпийские игры, вышла на новый старт — там начался fashion-марафон. В честь этого события влиятельный портал о моде BOF собрал звезд шоу-бизнеса, моделей, дизайнеров и инфлюенсеров в роскошном зале с видом на Эйфелеву башню, чтобы отпраздновать свое расширение: в один из самых авторитетных списков индустрии было добавлено 100 новых имен.