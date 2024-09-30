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Кайли Дженнер, Ксения Подвальная, Виктория Бекхэм, Ольга Карпуть и другие на гала-вечере The Business of Fashion

Французская столица, которая еще совсем недавно принимала Олимпийские игры, вышла на новый старт — там начался fashion-марафон. В честь этого события влиятельный портал о моде BOF собрал звезд шоу-бизнеса, моделей, дизайнеров и инфлюенсеров в роскошном зале с видом на Эйфелеву башню, чтобы отпраздновать свое расширение: в один из самых авторитетных списков индустрии было добавлено 100 новых имен. 

Кайли Дженнер
Getty

Кайли Дженнер

Ксения Подвальная
Getty
Ксения Подвальная
Тина Кунаки
Getty

Тина Кунаки

Джаред Лето
Getty

Джаред Лето

Виктория Бекхэм
Getty

Виктория Бекхэм

Елена Перминова, Кристина Романова
Getty

Елена Перминова, Кристина Романова

Эшли Грэм
Getty

Эшли Грэм

Дав Кэмерон, Дамиано Давид
Getty

Дав Кэмерон, Дамиано Давид

Наталья Османн
Getty

Наталья Османн

Среди гостей, которых в этот вечер встречал лично основатель платформы Имран Амед, было немало представителей России: среди звезд Голливуда замечены Елена Перминова, Кристина Романова, Ольга Карпуть, Екатерина Мухина, Наталья Османн. Долетела до французской столицы и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», основательница главного модного петербургского феномена Atelier Biser Ксения Подвальная. «Сегодня вечером здесь много сильных, смелых модных заявлений, на это приятно смотреть», — осмотрев авторитетным взглядом присутствующих, заявила Виктория Бекхэм.

Екатерина Мухина
Getty
Екатерина Мухина
Барбара Палвин и Нина Добрев
Getty

Барбара Палвин и Нина Добрев

Ольга Карпуть
Getty

Ольга Карпуть

Наташа Поли
Getty

Наташа Поли

Адриана Лима
Getty

Адриана Лима

Юлия Василевская
Getty

Юлия Василевская

Келли Разерфорд
Getty

Келли Разерфорд

Пэрис Джексон
Getty

Пэрис Джексон

Также на вечера присутствовали Адриана Лима, Джаред Лето, фронтмен рок-группы Måneskin Дамиано Давид, Барбара Палвин и многие другие.

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Екатерина Мухина, Ксения Подвальная

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