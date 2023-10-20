Шапка-невидимка, живая вода и бриллиантовая роса: ювелирный путеводитель Михаила Барышникова по коллекции «Волшебные сказки» для бренда Posié

Самый блестящий квиз, который мы видели! Новый бренд Posié выпустил 6 уникальных украшений (каждое действительно в единственном экземпляре!), где зашифрованы образы из русских сказок, сноски к истории драгоценностей и оммажи придворному ювелиру XVIII века Иеремии Позье, чьей фамилии созвучно название марки. Проходим по всем бриллиантовым гиперссылкам с автором коллекции дизайнером Михаилом Барышниковым.
Детали кольца «Яблочко на тарелочке» из коллекции «Волшебные сказки»
«Мало кто знает, что до Карла Фаберже в России уже многое было создано. История Позье, к примеру, старше, чем история большинства французских ювелирных домов, которые известны сегодня», — говорит Михаил. И не только старше, но и во всех смыслах богаче, добавим мы! Заказы бриллиантовых дел мастеру Иеремии Позье делали три императрицы — Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и затем Екатерина II. Для последней он создал бесчисленное число брошей и табакерок, букеты из самоцветов, которых хватило бы на целое поле (или Дворцовую площадь) и ту самую Большую императорскую корону с почти пятью тысячами бриллиантов, 75 жемчужинами и 400-каратной шпинелью.
Список работ ювелира Михаила Барышникова, который стал автором первой коллекции Posié, короче. Зато в нем есть важная строчка: Барышников – единственный российский дизайнер, чьи украшения Anima ездили на неделю высокого ювелирного искусства в Париж. Драгоценный haute couture в 2020 году он посвятил Египту, проведя для этого целое «историческое расследование».
Михаил Барышников
Ювелир, дизайнер, автор коллекции «Волшебные сказки»
Мне важнее идейная часть, чем камни. Для концепции высокого ювелирного дела это нетипично. К тому же, легко поддаться искушению и выстроить историю вокруг очень значительных бриллиантов, располагая возможностями крупнейшей в мире алмазодобывающей компании (Posié — амбициозный проект компании «АЛРОСА». Прим.ред.). Так что я буквально бил себя по рукам и уходил в чтение. Вся коллекция для Posié — это артефакторика из сказок. Поэтому изучать пришлось именно их.
Кольцо «Яблочко на тарелочке»
Кольцо «Яблочко на тарелочке»
Яблочко по блюдечку катится, наливное по серебряному: на блюдечке море волнуется, корабли как лебеди плавают, флаги развеваются! Пусть кольцо-мобиль Posié не показывает кино, как прото-планшет из сборника сказок Афанасьева, не засмотреться на него все равно невозможно. Каждое движение руки запускает «яблочко» (уральский демантоид цвета спелого «Гренни Смит» весом в 7,77 карат) по кромке золотого блюдца, вымощенного необычным паве из 297 круглых бриллиантов. «Часть камней закреплена шипом вверх, что создает оптический эффект погружения. Честно говоря, раскладка и расчет минимально необходимых толщин металла стали задачей со звездочкой!», — говорит Михаил Барышников.
Тиара «Шапка-невидимка»
Тиара «Шапка-невидимка»
Сверхпопулярная в конце 19-го – начале 20-го века у всех заметных ювелирных домов тиара kokoshnik реинкарнировалась в космическую (буквально) драгоценность. «Эта тиара – полная противоположность Большой императорской короне, я бы сказал, тиара-тень!», — описывает ее дизайнер. Благодаря специальной светопоглощающей краске, которую используют в аэрокосмической отрасли, в неярко освещенном месте тонкий титановый ободок просто растворяется в воздухе. А шестикаратный бриллиантовый «маркиз» остаётся парить в невесомости – примерно так же затмевала пространство вокруг себя и гигантская шпинель на короне Екатерины Великой.
Кольца «Маковая росинка»
Кольцо «Маковая росинка»
Наконец-то не редакторская метафора! Два кольца, из анодированного титана и из белого золота, в самом деле покрыты бриллиантовой росой. Огранщики «АЛРОСА» сумели придать камням форму капли, которая удерживает в себе солнечный луч, а не искрит им во все стороны, как классический круглый бриллиант. «С другими минералами такого эффекта можно достичь обычной огранкой кабошоном. Но структура кристаллической решетки алмаза такова, что кабошон из нее не отгранить, — объясняет Барышников, — Пришлось выдумывать совершенно новый мелкофасетчатый способ обработки камня. Идею подал я, а техническую часть взяли на себя специалисты из «АЛРОСА». Это казалось невозможным, но вместе мы нашли, как из моего «хочу вот так» первыми в мире сконденсировать реальные бриллиантовые капли». Обернутая вокруг пальца травинка — привет ювелирным букетам Иеремии Позье, в которые он подсаживал к розам и тюльпанам бастарды-незабудки и колоски пшеницы.
Сотуар «Золотое яичко»
Браслет «Золотое яичко»
Хотя Позье жил в России с 13 лет, швейцарская тяга переизобретать и оптимизировать осталась в нем навсегда — ювелир постоянно внедрял в работу передовые и экспериментальные методы. Тем же занимается и Барышников: сотуар-трансформер полностью покрыт желтыми бриллиантами и сапфирами в смешанной закрепке. Только на расчет их расположения в пяти секциях ушло два месяца! «Позье был инноватором и для своего времени делал довольно смелые вещи. Наш подход схож. «Золотое яичко», например, — сложнейший инженерный кейс». Оно служит и украшением (сотуар разбирается на короткий чокер и два браслета), и декоративным объектом (скорлупки можно сложить, как 3D-пазл, в настольное пост-мета-фаберже). Никогда не думали, что философский вопрос о первенстве курочки Рябы и яйца будет разрешен в ювелирной плоскости!
Кольцо «Живая вода»
Кольцо «Живая вода»
Главную роль в этом кольце отдали не бриллиантам, а капсуле из белого золота, форма которой имитирует ступенчатую огранку драгоценного камня. Внутри нее плещется настоящая байкальская вода. Настолько волшебная, что чистейшие якутские бриллианты , «груша» в 1,58 карата и пятикаратная «подушка», смиренно служат ей фрейлинами. Позье, особым образом ограняя горный хрусталь, часто использовал прием «ваза с водой» в своих цветочных композициях из самоцветов. Михаил Барышников пошел дальше: «Мне кажется, ребятам был интересен этот челлендж. Многие вещи они делали впервые, но уверен, что подобные задачи только заводят».
Текст АЛЛА ШАРАНДИНА
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