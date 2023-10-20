Шапка-невидимка, живая вода и бриллиантовая роса: ювелирный путеводитель Михаила Барышникова по коллекции «Волшебные сказки» для бренда Posié

«Мало кто знает, что до Карла Фаберже в России уже многое было создано. История Позье, к примеру, старше, чем история большинства французских ювелирных домов, которые известны сегодня», — говорит Михаил. И не только старше, но и во всех смыслах богаче, добавим мы! Заказы бриллиантовых дел мастеру Иеремии Позье делали три императрицы — Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и затем Екатерина II. Для последней он создал бесчисленное число брошей и табакерок, букеты из самоцветов, которых хватило бы на целое поле (или Дворцовую площадь) и ту самую Большую императорскую корону с почти пятью тысячами бриллиантов, 75 жемчужинами и 400-каратной шпинелью.

Список работ ювелира Михаила Барышникова, который стал автором первой коллекции Posié, короче. Зато в нем есть важная строчка: Барышников – единственный российский дизайнер, чьи украшения Anima ездили на неделю высокого ювелирного искусства в Париж. Драгоценный haute couture в 2020 году он посвятил Египту, проведя для этого целое «историческое расследование».