Сокровища Эрмитажа — на выставке «Записки ювелира. Бриллиантовая история» в Историческом музее Москвы

Экспозиция напоминает страницы из записной книжки ювелиров разных эпох (за концепт спасибо режиссеру Василию Бархатову). Открывает смотр реплика Большой Императорской короны Екатерины II от ювелира Иеремии Позье, воссозданная мастерами АЛРОСА в 2012 году. Затем следуют старинные артефакты из царской кладовой (от записных книжек и солонок до часов на шатене) в комбо с современными ювелирными фантазиями. Все — в рамках социо-культурного проекта POSIÉ от АЛРОСА по изучению ювелирного наследия и поддержке российской гранильной школы (растим юных Фаберже, Овчинниковых и Сазиковых).