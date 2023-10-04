Сокровища Эрмитажа — на выставке «Записки ювелира. Бриллиантовая история» в Историческом музее Москвы

Ювелирные реликвии из собрания Эрмитажа совершили путешествие из Петербурга в Москву (на гастролях до 15 января) — ради выставочного блокбастера ГИМ «Записки ювелира. Бриллиантовая история», исследующего преемственность в российском гранильном искусстве. Новый проект POSIÉ от АЛРОСА представляет на выставке не только наследие, но и свою дебютную коллекцию "Волшебные сказки".
Часы на шатлене. Франция, Париж. Середина XVIII в. Серебро, золото, бриллианты, шпинель, гранат, агат, алмазы, металл; литье, роспись по эмали, пайка, гравировка. Государственный Эрмитаж
Брошь — ветка роз. Россия, Санкт-Петербург. 1770-1780-е гг. Алмазы-розы, серебро, бриллианты; пайка, гравировка, полировка. Государственный Эрмитаж
Записная книжка в золотом футляре, с карандашом. Германия (?). Середина XVIII в. Золото, бриллианты, серебро, фольга, шелк, сердолик; чеканка, полировка, пунцирование, филигрань. Государственный Эрмитаж
Золотая овальная табакерка с крышкой на несколько выступающим шарнире со срезанными углами. Россия. 1780-е гг. Золото, бриллианты, алмазы-розы, горный хрусталь, серебро, эмаль, недраг. металл. Государственный Эрмитаж
Экспозиция напоминает страницы из записной книжки ювелиров разных эпох (за концепт спасибо режиссеру Василию Бархатову). Открывает смотр реплика Большой Императорской короны Екатерины II от ювелира Иеремии Позье, воссозданная мастерами АЛРОСА в 2012 году. Затем следуют старинные артефакты из царской кладовой (от записных книжек и солонок до часов на шатене) в комбо с современными ювелирными фантазиями. Все — в рамках социо-культурного проекта POSIÉ от АЛРОСА по изучению ювелирного наследия и поддержке российской гранильной школы (растим юных Фаберже, Овчинниковых и Сазиковых).
Ювелирная интерлюдия — дебютная коллекция «Волшебные сказки» POSIÉ от продолжателя драгоценной традиции (и стилиста в анамнезе) Михаила Барышникова.
Кутюрный фольклор в деталях: наливное яблоко из уральского демантоида Полдневского месторождения (гематологическая редкость!), титановый кокошник на базе аэрокосмических технологий и живая вода из якутских бриллиантов и белого золота.
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