Софья Эрнст — героиня обложки августовского номера «Собака.ru»!

Я всегда удивлялась, почему в палатках с сувенирной продукцией наших промыслов мне особенно ничего не хотелось купить, не отзывалась эта продукция душе. Только потом, занявшись вопросом вплотную, я поняла, что в советское время народная культура превратилась в массовую, ремесло умирало, фабрики выпускали продукцию на поток. Меня дико радует возвращение запроса на ручной труд и то, что молодые дизайнеры стали делать коллаборации с Гжелью, вологодскими кружевницами, ростовской финифтью, гусевским хрусталем.