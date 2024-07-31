Софья Эрнст — героиня обложки августовского номера «Собака.ru»!

Актриса Софья Эрнст дебютировала как креативный продюсер. Ее авторская ТВ-программа «Играем свадьбу» — мэтч свадебного гида по традициям регионов России и тревел-шоу на Первом канале — стала хитом эфира.
На Софье: кольцо «Яблочко на тарелочке» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, платье из коллекции haute couture «Юбилейная» (2012) VALENTIN YUDASHKIN
Синтез народных традиций и современной культуры оказался супертрендом — преисполнившись, мы с Софьей отправились в фольклорную экспедицию в подмосковную деревню Святогорово и узнали всё о русских
слепнях кодах.
На Софье: колье «Аленький цветочек» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, сарафан из архива НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВОЙ, клатч ULYANA SERGEENKO, перчатки VALENTIN YUDASHKIN
На Софье: костюм банного духа ТОНЯ УГЛОВА
На Софье: костюм банного духа ТОНЯ УГЛОВА
На Софье: браслет «Стрела царевны» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, платье-скатерть «М22» MILANA MALYUGINA, хлеб от «Хлебной мануфактуры №1»
На Софье: тиара «Шапка-невидимка» и кольцо «Живая вода» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, мантель TATYANA KOCHNOVA ATELIER
На Софье: кольцо «Яблочко на тарелочке» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, платье из коллекции haute couture «Юбилейная» (2012) VALENTIN YUDASHKIN
На Софье: кольцо «Яблочко на тарелочке» и два кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, баска M_U_R, корсет ЛЕША БАБАНИН, хлеб от «Хлебной мануфактуры №1»
На Софье: кольцо «Яблочко на тарелочке» и два кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, шорты ATELIER ODOR, мюли Y/PROJECT X MELISSA, баска M_U_R, корсет ЛЕША БАБАНИН
На Софье: платье и перчатки EDEM COUTURE, воротник из коллекции НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВОЙ
На Софье: колье «Аленький цветочек» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, платье VALENTIN YUDASHKIN
На Софье: тиара «Шапка-невидимка» и кольцо «Живая вода» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, мантель TATYANA KOCHNOVA ATELIER
На Софье: передник из коллекции НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВОЙ, винтажная юбка из «Русской коллекции» (1976) YVES SAINT LAURENT
На Софье: передник из коллекции НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВОЙ, винтажная юбка из «Русской коллекции» (1976) YVES SAINT LAURENT, хлеб от «Хлебной мануфактуры №1»
На Софье: кольцо «Яблочко на тарелочке» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, платье из коллекции haute couture «Юбилейная» (2012) VALENTIN YUDASHKIN
На Софье: браслет «Стрела царевны» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, платье-скатерть «М22» MILANA MALYUGINA, хлеб от «Хлебной мануфактуры №1»
На Софье: кольцо «Яблочко на тарелочке» и два кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, хлеб от «Хлебной мануфактуры №1»
На Софье: платье и перчатки EDEM COUTURE, воротник из коллекции НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВОЙ
На Софье: колье «Аленький цветочек» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, платье VALENTIN YUDASHKIN
Важно! В деревне Святогорово Софья примерила украшения из первой коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ «Волшебные сказки» — это 8 уникальных изделий (каждое — в единственном экземпляре!), в которых зашифрованы магические предметы из русских сказок. Эти артефакты нового времени уже стали частью культурного кода страны — в прошлом году коллекция была показана в Государственном историческом музее на выставке «Записки ювелира. Бриллиантовая история».
Софья Эрнст
Я всегда удивлялась, почему в палатках с сувенирной продукцией наших промыслов мне особенно ничего не хотелось купить, не отзывалась эта продукция душе. Только потом, занявшись вопросом вплотную, я поняла, что в советское время народная культура превратилась в массовую, ремесло умирало, фабрики выпускали продукцию на поток. Меня дико радует возвращение запроса на ручной труд и то, что молодые дизайнеры стали делать коллаборации с Гжелью, вологодскими кружевницами, ростовской финифтью, гусевским хрусталем.
Модные хайлайты фольклорной экспедиции: стилист, выпускница Академии художеств и русская продолжательница дела Джона Гальяно (а еще победительница нашего конкурса «Новые имена в моде» — 2023!) Анастасия Соломеина одела Софью Эрнст в высококутюрные платья Валентина Юдашкина, мантель из ателье Татьяны Кочновой и этнические сарафаны с передниками (украшены лебедями и финистами!) из архива легенды кинокостюмерии Надежды Васильевой.
Фольклор и промыслы — супертренд: взгляните на расписную баску от петербургских локалов M_U_R, корсет Леши Бабанина (со старинными вышивками с рушников и скатертей!), белоснежные шорты из винтажного кружева от мужского Atelier Odor Никиты Калмыкова (любимый ремесленнический бренд Софьи Эрнст!), платье-скатерть (самобранку!) от «М22» Milana Malugina и костюм банного духа в исполнении художницы Тони Угловой (делает знаменитых котов Владиславов!).
Полное интервью с Софьей Эрнст читайте в августовском номере и на сайте «Собака.ru».
Фото: Игорь Павлов
Идея: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Продюсер: Дарья Венгерская
Стиль: Анастасия Соломеина
Визаж: Фариза Родригез
Волосы: Дмитрий Абрамович
Сет-дизайн: Антонина Углова
Ассистент фотографа:Артем Агафонов
Ассистент стилиста: Елизавета Есина
Ретушь: Юлия Пономарева
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