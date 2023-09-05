Как Александр Рогов стал самым медийным стилистом страны?

МОЖНО ЛИ НА ТЕЛЕКЕ НОСИТЬ КОПЫТА ОТ RICK OWENS? И ПОЧЕМУ РОГОВ ЗАНИМАЕТСЯ САМОЦЕНЗУРОЙ?

Осенью мы ждем премьеру твоего ТВ-шоу «Кто круче Рогова?». Я надеюсь, это название — риторический вопрос?

Посмотрим! Прямо сейчас мы разбираем заявки, присланные на open call, — их более пятиста. Формат баттла стилистов я придумал давно и хотел делать его вместе с первопроходцем русского мейковера Владом Лисовцом: «Лисовец против Рогова» — согласись, звучит круто! Но Влад отказался, а идея осталась. Когда канал СТС Love обратился ко мне за новым шоу, то я все перепридумал. В десяти сериях «Кто круче Рогова?» со мной будут соревноваться десять стилистов: кто-то впервые заявит о себе, а кто-то, может быть, уделает меня на глазах у всей страны. Участвуют не только начинающие, но и опытные, мне даже писали стилист Ольги Бузовой и модный авангардный дуэт Миша и Китти. Главный твист — мы переодеваем близнецов по заданию, которое выпадет на барабане. Мне достанется один из близнецов, сопернику — второй, и при голосовании никто не будет знать, где чей лук, все решит публика без подстановок.

И я готов проигрывать! Хотелось бы, конечно, за сезон проиграть раза три, а не все десять. Но это как получится. Возможно, я найду самородка и захочу взять в свою команду или дам победителю поддержку, отметив во всех своих соцсетях. Я люблю открывать таланты и прекрасно вижу себя в дальнейшем в роли продюсера.

То есть ты готов добровольно взять и выйти из кадра?

Да, раньше быть в кадре для меня действительно было приоритетом. Теперь мне нравятся производство, постпродакшн, монтаж и оформление материала в конечный продукт. Как-то сто лет назад я стилизовал съемку с Ренатой Литвиновой. Рената смотрела плейбек и говорила: «О, вот здесь она получилась хорошо». Я думал: так странно, что Литвинова говорит о себе в третьем лице. А сейчас понял — я тоже для себя стал «он»: как он прошел, как он сказал. После команды «Стоп, мотор!» я превращаюсь в режиссера. И если я пойму, что устал от формата мейковеров, то без лишних сантиментов займусь продюсированием.

Как будто до этого момента еще далеко: с августа тревел-мейковер «Рогов в городе» опять на экранах. Ты ведь стал путешествовать по России задолго до бума на локальный туризм?

Да, мы были первыми, кто сделал тревел-формат по регионам. «Орел и решка» ездили только за рубеж, разве что Регина Дубовицкая снимала «Аншлаг» в круизе по Волге. А мы с «Рогов в городе» поехали переодевать героев в Нижний Новгород, Красноярск, Ростов-на-Дону, Тюмень. Помню, в 2019-м наши знакомые крутили пальцем у виска: «Вы что, больные, там же нет ничего». А сейчас даже снобы открыли для себя страну: «Мы были в Суздале, оказывается, там просто вау!»

Я объездил всю Россию от Калининграда до Хабаровска. Мы снимали программы, а параллельно я давал мастер-классы на большую аудиторию: как составить гардероб, что с чем миксовать, от чего избавиться. Мне важно продвигать локальных специалистов, поэтому для «Рогов в городе» мы искали местных визажистов и парикмахеров, даже вещи покупали там же в ТЦ, шоурумах, секонд-хендах и на рынках, ничего не везли специально из Москвы. Конечно, город на город не приходится, есть и забытые уголки. Мне было тяжеловато, например, в брутальном Саранске. Там все как в сказке Андерсена про Дюймовочку: жабы думали, что они красивые, а Дюймовочка — нет. Уродство стало красотой. Вот такой перевертыш, ничего не поделаешь. А вот Пенза — суперконтактная, очень живая.