Как Александр Рогов стал самым медийным стилистом страны?

Говорят, что производства в России так дико загружены, что невозможно разместить заказ на пошив, если только ты очень заранее не договорился.

Да, поэтому нужно подлизываться. Во-первых, мне приятно, что сотрудники фабрик меня смотрят и любят, поэтому бренд Rogov могут попытаться поставить вне очереди. Во-вторых, мы перешли на дропы, поэтому нет сумасшедшего графика для показов или байеров: сами произвели, сами показали, сами продали. Набрать заказов и не реализовать — проблема русской индустрии моды. Почти никто не выдерживает сроки, производства загружены, ткани опаздывают, фурнитура пришла не та, бирки не пришили, составники перепутали. Те, кто занимается брендами по классической схеме, — настоящие герои. Везет тем, у кого есть свое производство, как, например, Ushatáva — кстати, у них в Екатеринбурге мы разместили один из своих заказов. Все бренды показали осень-зиму полгода назад, а мы ее даже не дошили. Но в сентябре все вещи будут в продаже. Правда, на меня не стоит ориентироваться — у бренда есть раскрученное имя, то есть мое, и активные соцсети, чтобы не обращаться к сторонним продвижениям. Я размещу три поста в каждой из них — и вещи проданы.

See now — buy now у нас дома!

Абсолютно! Сужу по себе: допустим, я вижу на показе Loewe потрясающие ботинки, но полгода жду, пока они появятся в продаже. За это время я уже так на них насмотрюсь, что думаю: а нужны ли они мне? Продукт лучше вирусить и сразу продавать, пока есть эмоции. Скоро будем активно тизерить мужскую линию — я сейчас между прочим в тотал-луке Rogov.

Я бы тоже такое носила. А что будет в сезоне осень-зима?

Так и задумано: мы делаем такие вещи, чтобы и женщины хотели их носить. В новом сезоне будет много трикотажа, вещей с мятым эффектом и, разумеется, пальто и жакетов — это главная фишка Rogov. Основной акцент мы делаем на вещах с «диванной» стежкой, пальто и джинсах из парчи. Моя любимая вещь — пуховик в цветах, как обои у бабушки в деревне. Я честно говорю, что у меня есть доступ к прекрасным лекалам Balenciaga под креативным руководством Демны Гвасалии и мне не составляет труда взять классный пиджак, отнести его на наше производство, снять с него лекала и дать возможность нашей аудитории купить пиджак а-ля Balenciaga, но не за четыреста тысяч рублей, а за условные тридцать. Поймите: оверсайз — это не просто пиджак большого размера. Это ювелирные пропорции, тут расширено, тут сужено, рукав в определенном месте вшит — очень сложно в крое, практически кутюрный подход.