Премия «Новые имена в моде»: чем живут победители прошлых лет

Мы постоянно говорим, что конкурс «Новые имена в моде» открывает помогает проложить путь в индустрии для молодых дизайнеров, но никогда не рассказывали, чем они живут после. Встречайте! Победители 2021 и 2022 году и их успехи: съемки, коллаборации и выход в метавселенную.
Colomeinysh
Бренд Colomeinysh дизайнера Насти Соломеиной набирает обороты: она продолжает работать с кутюрными тканями, недавно выпустила дроп перчаток, который был распродан молниеносно. Настя уже одела Вику Салават, Ксению Чилингарову, Катю Минкевич и других див в свои платья с кринолинами и корсеты из винтажных тканей.
Helena Tadesse
Для бренда Helena Tadesse 2022 год ознаменовался не только победой в конкурсе «Собака.ru», но и другими событиями: теперь вещи марки представлены на онлайн платформе для продвижения независимых модных и бьюти марок The Blue Store, в концепт-сторе «Твой бывший» (в самом центре Нижнего Новгорода) и 52Hz. А еще во всю транслирует идеи уникальности: одевает Сюзанну Варнину для концертов и съемок, и создает раскрепощающий фильтр, в котором можно без лишнего стеснения сниматься обнаженной, так как он придает эффект второй кожи.
Sasha Gapanovich
Дизайнер Саша Гапанович развивает свой бренд и продолжает придумывать невероятные вещи: ее зимняя коллекция «Единение» с ватными воланами и оперенными рейтузами – про детские воспоминания. Еще одна новость — бренд начал работать с детской модой и выпустил осенние пальто (точно для маленьких царевен!) и шерстяные панамы.
Дизайном жизнь не ограничивается: Гапанович стала героем «Модного подкаста» Алексея Сухарева, а съемки в ее образах публиковал итальянский Vogue (одну из фотосессий Александра стилизовала самостоятельно).
Победители «Новых имен в моде» — 2022 и лауреаты «Топ-50»: это все про апсайкл-бренд Manicure Vampire. Ксения Черемнова и Дима Вишнеев активно участвуют в коллаборациях с художниками, а также переходят в метавселенную, например, выпустили лук для BEINOPEN DREAMS, который можно найти и примерить в Roblox.
Наша отдельная любовь — мебельная коллаборация с Lebedrakshuka, в рамках которой они трансформировали советское кресло 1970 года в уникальный апсайкл-объект, а также уютные кислотные чепчики, придуманные вместе с художницей Екатериной Соколовой.
Coeur1989
Дизайнер бренда Мария Татарникова продолжает жить и работать в Петербурге. Успехи колоссальные: Надежда Батоева и Мария Абашова снялись в вещах Coeur1989 для обложки «Собака.ru», а комбинезон бренда был стилизован с колье Oscar de la Renta в декабрьской съемке Elle.
Abzaeva
Надежда Абзаева продолжает работать с локальной идентичностью и собственными фантазиями: участвовала в московской Неделе моды с коллекцией, вдохновленной буддизмом, а также впервые использовала переработанный наполнитель-вторсырье. Наряды Abzaeva можно купить на платформе The Blue Store и примерить в Roblox: бренд с ноября присоединился к диджитал-проекту Институтом развития индустрии моды Beinopen и VK, где персонажи носят одежду российских брендов и дизайнеров.
Комментарии (0)