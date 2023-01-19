Премия «Новые имена в моде»: чем живут победители прошлых лет

Дизайнер Саша Гапанович развивает свой бренд и продолжает придумывать невероятные вещи: ее зимняя коллекция «Единение» с ватными воланами и оперенными рейтузами – про детские воспоминания. Еще одна новость — бренд начал работать с детской модой и выпустил осенние пальто (точно для маленьких царевен!) и шерстяные панамы.

Дизайном жизнь не ограничивается: Гапанович стала героем «Модного подкаста» Алексея Сухарева, а съемки в ее образах публиковал итальянский Vogue (одну из фотосессий Александра стилизовала самостоятельно).