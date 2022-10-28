Покупка недели: кресло-франкенштейн от петерьургской команды Manicure Vampire

Объект желания этой осенью — монструозное пэчворк кресло из мебельной коллаборации марки апсайл одежды Manicure Vampire (номинантов премии ТОП50!) и творческого объединения lebedrakshuka. Над арт-объектом работали полгода: превращали сотни кусочков денима и ткани в единое полотно и обтягивали им советское кресло.
Дизайнеры рекомендуют, помимо всего прочего, проводить в кресле томные вечера за чтением «Мурзилки». А чтобы не отвлекаться на мирские заботы, расшили кресло множеством петелек и карманов, в которые можно положить все самое необходимое: бейсбольную биту, ноутбук, кисти и краски.
Кресло выполнено в единственном экземпляре и уже ждет своего нового владельца. Хотя, признаться честно, мы прочим ему не меньше чем музейное будущее.
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