Покупка недели: кресло-франкенштейн от петерьургской команды Manicure Vampire

Дизайнеры рекомендуют, помимо всего прочего, проводить в кресле томные вечера за чтением «Мурзилки». А чтобы не отвлекаться на мирские заботы, расшили кресло множеством петелек и карманов, в которые можно положить все самое необходимое: бейсбольную биту, ноутбук, кисти и краски.