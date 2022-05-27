Покупка недели: кольцо-зуб с розовым кристаллом от Manicure Vampire

Зубы сейчас — дорогое удовольствие, поэтому еще один лишним не будет. Носим запасной на руке в виде кольца. Украшение BABY TOOTH от творческого объединения (и победителей нашего конкурса «Новые имена в моде» — 2022) Manicure Vampire не уступает по сложности создания творениям дантистов — это ручная работа. Кольцо-зуб сделано из серебра 925 пробы, а дополнено розовым кристаллом.