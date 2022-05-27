Покупка недели: кольцо-зуб с розовым кристаллом от Manicure Vampire

Кольцо BABY TOOTH
Зубы сейчас — дорогое удовольствие, поэтому еще один лишним не будет. Носим запасной на руке в виде кольца. Украшение BABY TOOTH от творческого объединения (и победителей нашего конкурса «Новые имена в моде» — 2022) Manicure Vampire не уступает по сложности создания творениям дантистов — это ручная работа. Кольцо-зуб сделано из серебра 925 пробы, а дополнено розовым кристаллом.
По желанию можно собрать коллекцию зубных украшений от Manicure Vampire. Создатели кастомного проекта Ксения Черемнова и Дмитрий Вишнеев выпустили также аналогичную моносерьгу, к которой кроме кристаллов добавили съемные крылья. Без зубной феи тут точно не обошлось!
Моносерьга BABY TOOTH
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