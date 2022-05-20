Коллаборация с Arctic Explorer, создание NFT-коллекции, стажировка у Ромы Уварова: какие призы получат финалисты конкурса «Новые имена в моде» — 2022

Бессрочная поддержка от «Собака.ru» — уже классный бонус для победителей конкурса «Новые имена в моде». Но это еще не все! Рассказываем, какие призы от экспертного совета получают 10 финалистов этого года: от коллабораций и стажировок до съемок лукбука.