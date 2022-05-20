Коллаборация с Arctic Explorer, создание NFT-коллекции, стажировка у Ромы Уварова: какие призы получат финалисты конкурса «Новые имена в моде» — 2022

Бессрочная поддержка от «Собака.ru» — уже классный бонус для победителей конкурса «Новые имена в моде». Но это еще не все! Рассказываем, какие призы от экспертного совета получают 10 финалистов этого года: от коллабораций и стажировок до съемок лукбука.
Knitlubov
Cоздательница бренда Arctic Explorer и издатель журнала Badlon Ксения Чилингарова сделает коллаборацию с Arctic Explorer и подарит публикацию в Badlon марке Knitlubov (коллекция Ambient).
Саша Гапанович
Дизайнер, создатель бренда RomaUvarovDesign, победитель конкурса «Новые имена в моде» пригласит на стажировку Сашу Гапанович (коллекция «Слияние»).
Helena Tadesse
Основатель бренда SHU Андрей Кравцов дарит подарочный сертификат и проведет консультацию Helena Tadesse (коллекция ss22).
Татьяна Котова
Стилист «Собака.ru» Эльмира Тулебаева стилизует лукбук Татьяне Котовой (коллекция Sirena).
Вероника Зелененко
Дизайнер, основатель бренда WOS Андрей Артемов дарит вещи своего бренда Веронике Зелененко (коллекция Renaissance).
Настя Соломеина
Фэшн-фотограф Данил Ярощук снимет лукбук Насте Соломеиной (коллекция «Русская Гальяно»).
Manicure Vampire
Эксперт по этикету и межнациональным коммуникациям, гуру дресс-кода Татьяна Полякова проведет мастер-класс по этикету и самопрезентации творческому объединению Manicure Vampire (коллекция UNDERGROUND CHARACTERS) .
Полина Соколова
Представители компании PushKeen дарят сертификат на создание 3D-модели образа и консультацию по ее реализации на NFT-маркетплейсе Полине Соколовой (коллекция «Старый Дом»).
Svoya
Стилист, фэшн-блогер Гоша Карцев стилизует лукбук марке Svoya (коллекция Fearphobia).
Dear Passenger N.
Основатель FASHION HUB RUSSIA, федерального В2В шоурума FHUB SHOWROOM, президент международной ассоциации байеров INTERNATIONAL BUYERS HUB Георгий Ростовщиков дарит бесплатное участие на один сезон в международном оптовом В2В шоуруме FHUB SHOWROOM (Москва), консультацию по интеграции в ритейл и агентское сопровождения на один сезон от FHUB BUYING OFFICE Fashion Hub Russia марке Dear Passenger N. (коллекция CARL FABERGÉ).
Кроме того, все лауреаты конкурса «Новые имена в моде» — 2022 получат NFT-статуэтки, созданные компанией PushKeen (среди клиентов компании Новая Голландия, Банк «Санкт-Петербург, Rolls-Royce, GaGa Games).
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