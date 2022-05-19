18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Канны-2022: Алена Михайлова в платье петербургского бренда Atelier Biser на премьере фильма «Жена Чайковского»

Поделиться:

На Каннском кинофестивале состоялась премьера ленты Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Актриса Алена Михайлова, исполнившая главную роль в картине, появилась на премьере в платье петербургского бренда Atelier Biser.

Алена Михайлова в Atelier Biser, Один Байрон, Кирилл Серебренников, Филипп Авдеев, Илья Стюарт 

John Phillips/Getty Images

Алена Михайлова в Atelier Biser и украшениях Chopard, Один Байрон, Кирилл Серебренников

John Phillips/Getty Images

Алена Михайлова в Atelier Biser и украшениях Chopard

John Phillips/Getty Images

Кирилл Серебренников

John Phillips/Getty Images

Наталья Османн в Izeta

John Phillips/Getty Images

Светлана Устинова в Yulia Wave

John Phillips/Getty Images

Илья Стюарт

За образ Алены Михайловой отвечали стилисты Даниил Кудрявцев и Катя Табакова. Белое платье Atelier Biser они дополнили украшениями Chopard и босоножками Gianvito Rossi. Премьеру «Жены Чайковского» также посетил режиссер фильма Кирилл Серебренников, исполнитель роли Чайковского американский актер Один Байрон, блогер Наталья Османн, актриса Светлана Устинова, актер Филипп Авдеев и продюсер Илья Стюарт.

Звезда «Чики» Алена Михайлова: «Именно мои ровесники, 20–30-летние, свободные и бесстрашные могут изменить кино в нужную сторону»

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: