Канны-2022: Алена Михайлова в платье петербургского бренда Atelier Biser на премьере фильма «Жена Чайковского»

На Каннском кинофестивале состоялась премьера ленты Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Актриса Алена Михайлова, исполнившая главную роль в картине, появилась на премьере в платье петербургского бренда Atelier Biser.
Алена Михайлова в Atelier Biser, Один Байрон, Кирилл Серебренников, Филипп Авдеев, Илья Стюарт
Алена Михайлова в Atelier Biser и украшениях Chopard, Один Байрон, Кирилл Серебренников
Алена Михайлова в Atelier Biser и украшениях Chopard
Кирилл Серебренников
Наталья Османн в Izeta
Светлана Устинова в Yulia Wave
Илья Стюарт
За образ Алены Михайловой отвечали стилисты Даниил Кудрявцев и Катя Табакова. Белое платье Atelier Biser они дополнили украшениями Chopard и босоножками Gianvito Rossi. Премьеру «Жены Чайковского» также посетил режиссер фильма Кирилл Серебренников, исполнитель роли Чайковского американский актер Один Байрон, блогер Наталья Османн, актриса Светлана Устинова, актер Филипп Авдеев и продюсер Илья Стюарт.
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