Канны-2022: Алена Михайлова в платье петербургского бренда Atelier Biser на премьере фильма «Жена Чайковского»

За образ Алены Михайловой отвечали стилисты Даниил Кудрявцев и Катя Табакова. Белое платье Atelier Biser они дополнили украшениями Chopard и босоножками Gianvito Rossi. Премьеру «Жены Чайковского» также посетил режиссер фильма Кирилл Серебренников, исполнитель роли Чайковского американский актер Один Байрон, блогер Наталья Османн, актриса Светлана Устинова, актер Филипп Авдеев и продюсер Илья Стюарт.