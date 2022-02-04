Валентине Ясень 67 лет. Пять лет назад она дебютировала в съемках и стала главной моделью-олдушкой России

Валентина Ясень о рецепте и культе молодости, выходе на пенсию и о том, почему не разделяет интересы сверстников:

«Когда я вышла на пенсию, то почувствовала себя гораздо свободнее»

«Я служила в театре актрисой, из Челябинска переехала в Петербург, еще недавно работала в аптеке, а в 1990-е даже сигареты на рынке продавала — помогало то, что и торговлю я воспринимала как роль»

«Когда встречаюсь со сверстниками, порой становится неудобно, потому что я не разделяю их интересов и не могу поддержать темы, которыми они сейчас живут»

«Многие женщины страдают от культа молодости. Особенно тяжело свыкнуться с возрастными изменениями публичным людям, которые «работают лицом»