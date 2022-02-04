Валентине Ясень 67 лет. Пять лет назад она дебютировала в съемках и стала главной моделью-олдушкой России

Мы поскромничали: Валентина Ясень — не только главная модель-олдушка страны, но одна из главных мировых моделей-олдушек. Она снимается в лукбуках и рекламах по всему миру — от Китая до Испании, была лицом L’Oreal, отметилась в мультимедиа-кампании супермодного бренда оптики Gentle Monster, появилась на обложке вьетнамского Harper's Bazаar и «Собака.ru», сыграла роль в фильме-участнике «Берлинале» «Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной. Сегодня исполняется 5 лет со старта карьеры Валентины Ясень, поэтому «Собака.ru» собрала ретроспективный материал и выбрала лучшие высказывания топ-модели. И не перестает восхищаться!
Карьера Валентины Ясень началась со съемки для петербургского магазина российских брендов 8store
Автором той самой первой съемки будущей топ-модели и звезды агентства Oldushka был фотограф Саша Чайка. Мы просто не могли не вспомнить, как это было.
Валентина Ясень о рецепте и культе молодости, выходе на пенсию и о том, почему не разделяет интересы сверстников:
«Когда я вышла на пенсию, то почувствовала себя гораздо свободнее»
«Я служила в театре актрисой, из Челябинска переехала в Петербург, еще недавно работала в аптеке, а в 1990-е даже сигареты на рынке продавала — помогало то, что и торговлю я воспринимала как роль»
«Когда встречаюсь со сверстниками, порой становится неудобно, потому что я не разделяю их интересов и не могу поддержать темы, которыми они сейчас живут»
«Многие женщины страдают от культа молодости. Особенно тяжело свыкнуться с возрастными изменениями публичным людям, которые «работают лицом»
Валентина Ясень на обложке декабрьского номера «Собака.ru» в 2019 году. Она рассказывает, что мотивировало ее начать модельную карьеру, как относится к возрастным изменениям внешности, говорит об актерской карьере и обожании в социальных сетях.
«До конца дней своих мы имеем право быть активными, любимыми, любить — нам никто не запрещает. Важно даже не то, как к тебе относятся, а как ты относишься к себе»
«Мне нравятся мои изменения. Я же знаю, какая я была когда-то — двадцать, тридцать лет назад. А какой буду через пять — не знаю. И это так интересно!»
«Бывает, вижу всякие гадости про олдушек — волосы плохие, кожа плохая, руки не те. Но ведь все это служило семьдесят-восемьдесят лет! И имеет право быть таким»
Валентина Ясень стала guest star показа и съемки финалистов нашего ежегодного конкурса «Новые имена в моде».
Валентина Ясень и Юлдус Бахтиозина обсуждают трансформацию личности, хэйт и будущее Вселенной:
«Самый большой прогресс модной индустрии в том, что перестали делать фотографиям сильную ретушь. Конечно же, я очень хочу нравиться. Но такой, какая я есть, а не лакированным образом»
«Когда веришь в сказку, она реализуется»
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