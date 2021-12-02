Героинями декабрьского (семейного!) номера «Собака.ru» стали Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова

Новый год надо встречать с семьей — вот и пересеклись Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова на обложках нашего декабрьского номера (в первый, но не в последний раз!).
Серьги и колье из коллекции Color Mercury, жакет Balmain (все — ДЛТ)
Наконец-то мы собрали Ксению и Аглаю в одной фотостудии! На эпохальную съемку отправились лучшие — команда «Собака.ru» во главе с худруком и главным редактором Яной Милорадовской. Блеск наших героинь оттеняли украшениях из коллекций Mercury и максимально нарядный жакет Balmain.
Кольцо из коллекции Flower Mercury
Нашу дарлинг и вечную ценность — актрису Ксению Раппопорт — не смог остановить даже пандемийный год: в сентябре вышел онлайн-сериал «Вертинский» — биографический костюмный проект Дуни Смирновой, где Ксения сыграла, внимание, тещу шансонье. В ноябрьской премьере — эстетской камерной драме о новой этике Григория Добрыгина «На близком расстоянии» — ей поручена главная роль — актрисы, которая в локдаун приютила у тебя дома мигранта. А с сюрреалистичной историей Владимира Битокова, выпускника мастерской Александра Сокурова, «Мама, я дома» она отправилась на Венецианский фестиваль, где разделила красную дорожку с Юрой Борисовым. Камера оператора Ксении Середы любуется Ксенией в максимально непривычном образе водителя автобуса из Нальчика. Разрыв шаблона! Вот об этом мы и поговорили.
Ксения Раппопорт
Из интервью «Собака.ru»
«Ко мне обычно подходят и говорят: «Ой, вы, оказывается, такая хуууденькая, такая молоооденькая!» И я каждый раз стою и думаю: мне как это воспринимать? Как комплимент или, наоборот, что на экране я толстая и старая?»
Мир потерял гениального следователя, когда Аглая Тарасова отказалась от мечты детства и выбрала стать актрисой. Впрочем, ее это не остановило: Аглая исследует русскую хтонь заброшенных деревень на съемках грядущей военной драмы «Воздух» Германа-младшего, разгадывает, что движет серийным маньяком в триллере «Казнь» клипмейкера Ладо Кватании (пока мы ждем февральскую премьеру, фильм вошел в программу Роттердамского фестиваля!) и заполняет досье «Новые лица русского кинематографа» в интервью для «Собака.ru».
Аглая Тарасова
Из интервью «Собака.ru»
«Я все время думаю о том, что жизнь мне многое дала и мне не хочется через 30 лет обернуться и понять, что я неправильно распределила приоритеты и потратила ресурсы. Закончился период, когда я думала только об удовольствии».
Фото: Полина Набока
Худрук: Яна Милорадовская
Директор отдела моды: Ксения Гощицкая
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж: Ольга Арманд
Волосы: Виола Пяк
Ассистент стилиста: Александра Скопина
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