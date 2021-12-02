Героинями декабрьского (семейного!) номера «Собака.ru» стали Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова

Нашу дарлинг и вечную ценность — актрису Ксению Раппопорт — не смог остановить даже пандемийный год: в сентябре вышел онлайн-сериал «Вертинский» — биографический костюмный проект Дуни Смирновой, где Ксения сыграла, внимание, тещу шансонье. В ноябрьской премьере — эстетской камерной драме о новой этике Григория Добрыгина «На близком расстоянии» — ей поручена главная роль — актрисы, которая в локдаун приютила у тебя дома мигранта. А с сюрреалистичной историей Владимира Битокова, выпускника мастерской Александра Сокурова, «Мама, я дома» она отправилась на Венецианский фестиваль, где разделила красную дорожку с Юрой Борисовым. Камера оператора Ксении Середы любуется Ксенией в максимально непривычном образе водителя автобуса из Нальчика. Разрыв шаблона! Вот об этом мы и поговорили.