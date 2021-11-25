Как Алессандро Микеле сделал Gucci самым залайканным брендом современности, перепридумал инфантильность и освободил нас от гендера?

Сегодня, 25 ноября, день рождения отмечает креативный директор дома Gucci, поэт и волшебник Алессандро Микеле. По этому случаю редактор моды и разработчица продуктов Института Beinopen Карина Никифорова вспомнила шесть его идей, которые чудесным образом оживили не только старый итальянский бренд, но и всю индустрию моды (и нашу жизнь!).
Алессандро Микеле на Met Gala 2019
Новый (старый) взгляд на карьеру и чудо преданности
В 2002 году Алессандро Микеле присоединился к команде дома Gucci, заняв пост дизайнера сумок и аксессуаров из кожи. В 2011 году в модном доме произошли крупные перемены — Тома Форда на посту креативного директора сменила Фрида Ганини. Сумки на тот момент были самыми ходовыми позициями бренда — закономерно, что совет директоров решил поставить генерирующего прибыль дизайнера на позицию выше. Так Микеле стал заместителем креативного директора и был им до тех пор, пока в январе 2015 года сам не занял место главы бренда, поработав к этому моменту в доме Gucci больше 12 лет.
Карьерный путь Алессандро Микеле не типичен для «звезд» современной моды — в отличие от Джонатана Андерсона (Loewe), Вёрджила Абло (мужская линия Louis Vuitton) и Демны Гвасалия (Balenciaga), у Алессандро никогда не было собственного бренда. Но глубокое знание внутренней кухни и крепкая связь с командой сделали его позиции куда более устойчивыми.
Машина времени
Возвращение романтичного и карнавального ретро — одна из самых заметных заслуг Микеле-дизайнера и стилиста. Первая коллекция, которую представил Алессандро (осень-зима 2015), состояла из цветных блуз с оборками и бантами, шифоновых платьев и плиссированных юбок, свободных костюмов в цветочный принт, дополненных крупными аксессуарами и нелепыми меховыми лоферами, которые моментально стали мемом.
Курс на романтизм в Gucci был взят еще при Фриде Ганини, правда, в куда более формальном и строгом ключе. Алессандро действовал радикальнее. Наивно расслабленная, инфантильная и «странная» коллекция резко выделялась на фоне собранных, строгих и холодных образов середины 2010-х. Микеле не показал ничего принципиально нового, но подтвердил тезис о хорошо забытом старом.
Микеле не просто вдохновляется модой прошлого века, но рассказывает новые истории с помощью старых знакомых вещей. И пересказ доступен каждому. Копии его платьев и блуз можно найти не только в Zara, но и в развалах на Уделке.
Красота без идеала и игра с гендером
Алессандро Микеле и Джаред Лето на The Fashion Awards в 2016 году
Гарри Стайлз и Алессандро Микеле на Met Gala 2019
Джаред Лето на показе Gucci Love Parade в 2021 году
Grit на показе Gucci весна-лето 2019
Стоит отметить, что 2015 год стал переломным для мировой моды, и Микеле оказался в авангарде перемен. Еще никто не слышал про Гошу Рубчинского, Лотту Волкову и Авдотью Александрову с ее люмпенами, а Алессандро уже выводил на подиум новые типажи.
В 2016 году Микеле одним из первых объединил показы мужских и женских коллекций в одно шоу. Что важнее, он заменил «моделей» на «муз» и «героев» всех гендеров и возрастов. Сложно представить Gucci без Ланы дель Рей, Джареда Лето и Гарри Стайлза. Равно как и невозможно представить, чтобы при Томе Форде показ бренда закрывали модель с ростом 165 см и 70-летняя певица (речь о выходе Grit на показе весна-лето 2019 и выступлении Джейн Биркин в финале того же шоу).
Микеле сделал большой вклад в пересмотр стандартов красоты и размытие границ гендера, а значит и в освобождение каждого из нас. Об агендерности в контексте моды начали говорить в 60-х, в разгар сексуальной революции и эпохи хиппи, когда Ив Сен Лоран представил свой женский смокинг. Бесполые герои Gucci в костюмах из прошлого выглядят не нарочито, а органично — иначе картинка не складывается.
Сила комьюнити
В качестве пригласительного на шоу осень-зима 2020 Алессандро Микеле отправлял в WhatsApp голосовое сообщение и две фотографии: одна из них с биркой, на которой вышита надпись «Faconnier de Rêves» или «Dream Maker». Именно «создающим грезы» и было посвящено шоу, главными героями которого стали члены команды дома Gucci — портные, стилисты, визажисты — те, без кого сказка не стала бы былью. Часовой фильм выносит на показ весь процесс подготовки к шоу и подсвечивает тех, кто привык оставаться за кулисами. Модели переодеваются на глазах зрителей под ритм гигантского метронома и позируют на фоне рейлов, в окружении команды Gucci в форменных серых костюмах.
Алессандро Микелле понимает ценность команды и роль друзей в сказке Gucci. Именно «друзьями», а не «амбассадорами» называет бренд своих героев. И хочется верить, что это история про настоящую дружбу, искреннюю любовь и взаимовыручку — не только про деньги. Сотрудничество с многочисленными художниками, поддержка молодых брендов и бесконечные коллаборации — все это расширяет социальный круг, а значит усиливает влияние и помогает выжить в моде.
Большая форма
В эпоху соцсетей, сториз, тиктоков и клипового мышления, большие форматы — как эпос, спектакль и полнометражный фильм — кажутся неуклюжими, милыми динозаврами, которым в современном мире не достает ни времени, ни места. И склонный к анахронизмам Микеле закономерно обращается к ним.
С показами-перфомансами экспериментировали еще авангардисты в конце 80-х, Микеле вывел fashion-шоу на другой драматический уровень. Мы уже упоминали показ весна-лето 2019, который прошел на сцене театра, другие шоу Gucci в эпоху Микеле не уступают по зрелищности. Недавнее столетие дома Gucci было отмечено показом Love Parade, в сердце Голливуда, на Аллее Славы. Режиссерские стулья для гостей, актеры на подиуме и референсы к сотне голливудских фильмов: от ранних вестернов, до образов Элизабет Тейлор в «Клеопатре» и вечной Мэрилин Монро.
Чудо виральности и мемы
Показ Gucci осень-зима 2018-2019
Показ Gucci осень-зима 2018-2019
Кампейн часов Gucci Grip и G-Timeless
Коллекция Gucci Aria в коллаборация с Balenciaga
При всей любви к нафталиновому прошлому, Алессандро отлично понимает механизмы виральности интернета: в первую же коллекцию бренда вошли меховые лоферы, фото которых разлетелись по соцсетям, а точные копии были выпущены большинством масс-маркет ритейлеров.
В начале 2017 года буквально в формате мемов вышел кампейн Gucci Watch — картинки с часами продолжили путешествие по интернету, обретая новые подписи. Наверняка вы вспомните и скандальный показ осень-зима 2018-2019 — тот самый, на котором модели вместо сумочек несли в руках копии своих собственных голов. После этого шоу количество упоминаний Gucci в медиа выросло в два раза, а упоминания самого Микеле — на все 754%.
После совместного показа Aria, Gucci обогнал Balenciaga по количеству упоминаний в соцсетях. Дом Gucci продолжает расти органично и без громких скандалов. И даже если новые идеи Микеле не вызывают такого фурора, как шесть лет назад, то только потому, что они стали частью привычной реальности, нашей новой нормой.
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