Как Алессандро Микеле сделал Gucci самым залайканным брендом современности, перепридумал инфантильность и освободил нас от гендера?

Возвращение романтичного и карнавального ретро — одна из самых заметных заслуг Микеле-дизайнера и стилиста. Первая коллекция, которую представил Алессандро (осень-зима 2015), состояла из цветных блуз с оборками и бантами, шифоновых платьев и плиссированных юбок, свободных костюмов в цветочный принт, дополненных крупными аксессуарами и нелепыми меховыми лоферами, которые моментально стали мемом.

Курс на романтизм в Gucci был взят еще при Фриде Ганини, правда, в куда более формальном и строгом ключе. Алессандро действовал радикальнее. Наивно расслабленная, инфантильная и «странная» коллекция резко выделялась на фоне собранных, строгих и холодных образов середины 2010-х. Микеле не показал ничего принципиально нового, но подтвердил тезис о хорошо забытом старом.

Микеле не просто вдохновляется модой прошлого века, но рассказывает новые истории с помощью старых знакомых вещей. И пересказ доступен каждому. Копии его платьев и блуз можно найти не только в Zara, но и в развалах на Уделке.