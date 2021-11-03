Джаред Лето и Маколей Калкин на показе Gucci, который завершил празднование 100-летия модного дома

Сегодня утром на Аллее звезд в Лос-Анджелесе прошел показ Gucci Love Parade, которым модный дом поставил точку в празднование своего 100-летнего юбилея. Креативный директор бренда Алессандро Микеле (который вышел на финальный поклон впервые за последние несколько лет) посвятил коллекцию и шоу Голливуду и кино. В подтверждение заявленной темы — прозрачные платья, платья со шлейфом и накидки в пол с отделкой перьями, перчатки, боа в самой коллекции и звезды на подиуме и среди гостей.