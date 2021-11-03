Джаред Лето и Маколей Калкин на показе Gucci, который завершил празднование 100-летия модного дома

Сегодня утром на Аллее звезд в Лос-Анджелесе прошел показ Gucci Love Parade, которым модный дом поставил точку в празднование своего 100-летнего юбилея. Креативный директор бренда Алессандро Микеле (который вышел на финальный поклон впервые за последние несколько лет) посвятил коллекцию и шоу Голливуду и кино. В подтверждение заявленной темы — прозрачные платья, платья со шлейфом и накидки в пол с отделкой перьями, перчатки, боа в самой коллекции и звезды на подиуме и среди гостей.
Среди моделей были актеры Джаред Лето и Маколей Калкин, а среди гостей отметились новые амбассадоры бренда — группа Maneskin, и актриса Гвинет Пэлтроу в бархатном красном костюме Gucci времен правления Тома Форда, повторившая свой образ с церемонии MTV VMA 1996. Кроме вещей, напрямую отсылающих к костюмам и эстетике Голливуда, бренд показал альтернативные смокинги, бомберы, наряды, вдохновленные ковбойской темой, бра, свою интерпретацию гавайских рубашек, блузки с жабо, костюмные жилеты с глубоким вырезом, надетые на голое тело у моделей-мужчин, а также бабочки, маски, босоножки на платформе, клоги и сапоги.
Фото: Amy Sussman/Getty Images, Frazer Harrison/Getty Images fo Gucci, пресс-служба Gucci
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