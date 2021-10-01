Без каких вещей из локальных коллекций не обойтись этой осенью? Отвечают дизайнеры

Сейчас мне очень нравится маскулинность в женском образе, но не брутальная, а игривая. Поэтому хиты нового сезона в Meowshka — вышитый вручную галстук-бабочка и брючные костюмы с укороченным жакетом из шелка дюшеса, которые можно дополнить шелковым поясом-кушаком. Еще мы дебютировали со спортивной линией, вдохновленной флористикой и желанием наряжаться после пандемии. Соединили комфорт и женственность, чтобы вещи можно было не только надеть с джинсами на прогулку, но и отправиться в них в ресторан. Это объемные брюки, украшенные лепестками, укороченные худи с капюшоном и рукавами-фонариками, топы с вырезом-лодочкой и рукавом, раскрывающимся на манер лепестка.

Самый крутой тренд — сочетание винтажа и суперактуальных вещей, например, чуть расклешенных брюк Gucci в стилистике 1970-х. Этой осенью я отдаю предпочтение желтым и горчично-золотым оттенкам. И только натуральным тканям! Расстраивают бренды, которые стоят невероятных денег, а при этом используют искусственные материалы.

Понятие «маст-хэв» для меня — это синоним «как у всех», а я ценю уникальность. Вещь «на века» вне времени и тенденций — это винтажный расшитый жакет.