Без каких вещей из локальных коллекций не обойтись этой осенью? Отвечают дизайнеры

Atelier 19 славится своими жакетами и пальто — в этом сезоне много красивого кашемира и благородных цветов костюмной шерсти. Мы готовим новый фасон «теплого жакета», работаем с итальянскими тканями, которые не пилингуются, то есть не подвержены образованию катышков. Без нашего бестселлера — тренча — тоже никуда. Он создан из материала, имеющего сатиновый финиш, по составу это вискоза с хлопком, а фурнитура — из натуральной кожи (точно такую же можно увидеть на моделях Burberry). Крой у тренча Atelier 19 свободный, он не имеет застежек, поэтому под него можно надеть как жакет, так и футболку — со всем он будет смотреться здорово.

Хит осени — кашемировый кардиган. Мой фаворит — от бренда Khaite, также нравится черный вариант в зеленую клетку от Alessandra Rich. Маст-хэв любого сезона — ботинки на грубой подошве.

Девиз моих образов — Less is more и монохром. Я люблю делать акцент на пропорциях: скинни джинсы, легинсы или шорты сочетать со свободным верхом. Беспроигрышный вариант — оверсайз жакет или рубашка. В качестве вещи, способной собрать и сделать любой образ, советую жакет хорошего кроя. Такие есть в Atelier 19, Saint Laurent, Celine. Разбавить монохромный образ поможет акцентная бижутерия. Мои фавориты — Chanel и Saint Laurent. Каждый сезон обязательно что-то у них покупаю.