Без каких вещей из локальных коллекций не обойтись этой осенью? Отвечают дизайнеры

Петербургские дизайнеры не только талантливо одевают нас, но и круто одеваются сами. Что выбрать из локальных коллекций, чтобы было дико красиво? С чем из суперхитов сезона сочетать? Что они наделали — рассказывают и показывают мастера шляпных дел, основательницы марок и владелицы ателье.
Основательница бренда Cocoshnick Headdress научила нас носить шляпы: пирожки, федоры, таблетки и панамы — самый простой прием, который превращает даже базовый лук в фэшн-момент
Комбинезон Сhristian Dior, серьги Parure Atelier, шляпа Cocoshniсk
Новый сезон весь про нарядное. И главное — цвет! Поэтому мы в Cocoshnick Headdress придумали модели в уникальном кислотно-оранжевом оттенке. Яркий головной убор и total black — самое крутое сочетание и мой рецепт идеального образа. Наши шляпы мы украшаем перьями, съемными золотыми цепочками или настоящими колье из натуральных камней, ракушек, перламутра и металла. Мы все время экспериментируем и в осенней коллекции впервые применяем термопечать на велюре. Получаются фантастические принты!
Из маст-хэвов я выбрала уютный свитер, конечно же, насыщенного цвета, буду носить его с оверсайз-косухой и минималистичной сумкой Prada Cleo. Советую обратить внимание на локальные бренды — берите кимоно Saint-Tokyo и высокотехнологичные непродуваемые парки Urbantiger.
Коллекционер кутюрного винтажа (подиумный YSL и Nina Ricci!) и основательница бренда Meowshka (шелковые костюмы и суперженственные платья!) запустила спортивную линию. Конечно же, очень нарядную — почти кутюр!
Сейчас мне очень нравится маскулинность в женском образе, но не брутальная, а игривая. Поэтому хиты нового сезона в Meowshka — вышитый вручную галстук-бабочка и брючные костюмы с укороченным жакетом из шелка дюшеса, которые можно дополнить шелковым поясом-кушаком. Еще мы дебютировали со спортивной линией, вдохновленной флористикой и желанием наряжаться после пандемии. Соединили комфорт и женственность, чтобы вещи можно было не только надеть с джинсами на прогулку, но и отправиться в них в ресторан. Это объемные брюки, украшенные лепестками, укороченные худи с капюшоном и рукавами-фонариками, топы с вырезом-лодочкой и рукавом, раскрывающимся на манер лепестка.
Самый крутой тренд — сочетание винтажа и суперактуальных вещей, например, чуть расклешенных брюк Gucci в стилистике 1970-х. Этой осенью я отдаю предпочтение желтым и горчично-золотым оттенкам. И только натуральным тканям! Расстраивают бренды, которые стоят невероятных денег, а при этом используют искусственные материалы.
Понятие «маст-хэв» для меня — это синоним «как у всех», а я ценю уникальность. Вещь «на века» вне времени и тенденций — это винтажный расшитый жакет.
Сенсационные шелковые платья-комбинации 404 NOT FOUND на тонких ниточках уже солд-аут, зато остались свитшоты с принтами 18+: в Петербурге секс есть!
Платье 404 NOT FOUND
Осенняя коллекция 404 NOT FOUND называется Sexual neuroses — «Сексуальные неврозы». И самая крутая вещь в ней — двусторонний свитшот Hidden Polaroid с принтом в виде полароида с лицевой стороны и полароида, но уже с порносценой — с изнаночной. Тему секса продолжает свитшот с изображением порнозвезды Саши Грей и надписью Deepnude love («Глубоко обнаженная любовь»), которая отсылает к названию приложения, удаляющего одежду с фотографий. Из аксессуаров наш однозначный топ — маска на цепочке, которую можно использовать по предназначению или носить на шее как аксессуар.
Маст-хэв сезона — юбка-килт, а самый актуальный принт — клетка-шотландка. Носить такую предлагаю с брюками и коротким унисекс-пуховиком 404 NOT FOUND из экокожи и синтепуха. В этом году мы усовершенствовали лекала, и теперь они не только максимально мягкие, но и сидят идеально. Лично я собираюсь все это носить с огромными солнцезащитными очками. Мои фавориты — Saint Laurent, ношу их в любой, даже не солнечный день.
Мастер классических твидовых жакетов, шелковых пижам и тельняшек стала делать украшения — мы уже в очереди за чокерами, длинными жемчужными нитями и медальонами с камеями
Очки Gucci, сумка Loewe (все — ДЛТ), серьги и кольцо Parure Atelier, свитер Maje, платье и жемчужные украшения Olga Maki
Эта осень — про твид. Жакеты и кардиганы Olga Maki из этой ткани классно носить с джинсами и белой рубашкой, жемчужными нитями и красной помадой. Снова актуален total denim, у нас в коллекции на этот случай придуман джинсовый комбинезон на кнопках. Выгуливать его нужно с казаками и черным свитером, накинутым на плечи, дополнить солнцезащитными очками и гигантским шопером. Именно так буду гулять по Петербургу в сентябре. Я выбрала минималистичный шопер Saint Laurent — он идеальный. Еще джинсовый комбинезон можно дополнить маленькой поясной сумочкой Chanel или поясом-цепочкой в стиле 1990-х.
Помним, что главная тенденция — нарядное. Shine Bright! Достаем блестки, пайетки, добавляем золото — везде и много: крупные серьги, колье, броши, пояса-цепи. Ну а самый элегантный маст-хэв — длинные перчатки. Ищем такие у Givenchy, Lanvin, Valentino, Saint Laurent.
Очень светский бренд Autentiments работает по принципу смарт-фэшн: костюмы мужского кроя, тренчи из экокожи и непромокаемого габардина и мини-платья выпускает не коллекциями, а дропами. За этими дропами пристально наблюдают Ксения Собчак и солистка Мариинского театра Злата Ялинич
В новом сезоне Autentiments мы сделали акцент на верхнюю одежду: асимметричные оверсайзовые пальто с двойным воротником, пальто-бушлаты и «мужские» пальтовые жакеты из плотной шерсти. Совсем скоро мы представим линейку базового трикотажа: свитера из кашемира и асимметричные лонгсливы с удлиненными рукавами.
Утрированные плечи — основной тренд сезона. Новый черный тренч Autentiments в стиле femme fatale как раз с акцентными плечами. Кроме того, он создан из итальянского габардина с пропиткой по технологии Antigoccia («Антикапля»). Вода буквально скатывается с него! Идеальная модель для петербургской осени.
Недавно мы переехали — наш новый роскошный шоурум теперь находится в Басковом переулке, 26 А через месяц открываем флагман в Москве, на Пятницкой улице.
Я сама — отчаянный консерватор, и мои маст-хэвы одни и те же, меняются лишь цвета и вариации: плотный тренч, мужской пиджак, ботинки-комбаты, казаки и укороченные остроносые сапоги на высоком каблуке Jimmy Choo всех цветов и фактур. Из сумок лидируют Bottega Veneta и By Far. Среди украшений выбираю изделия моей близкой подруги, мюнхенского дизайнера Saskia Diez.
Фанатам стиля «паризьен» — в Atelier 19: брюки-сигареты, шелковые блузы и оверсайз-жакеты получаются у дизайнера бренда просто манифик. Там же ищите идеальный тренч
Atelier 19 славится своими жакетами и пальто — в этом сезоне много красивого кашемира и благородных цветов костюмной шерсти. Мы готовим новый фасон «теплого жакета», работаем с итальянскими тканями, которые не пилингуются, то есть не подвержены образованию катышков. Без нашего бестселлера — тренча — тоже никуда. Он создан из материала, имеющего сатиновый финиш, по составу это вискоза с хлопком, а фурнитура — из натуральной кожи (точно такую же можно увидеть на моделях Burberry). Крой у тренча Atelier 19 свободный, он не имеет застежек, поэтому под него можно надеть как жакет, так и футболку — со всем он будет смотреться здорово.
Хит осени — кашемировый кардиган. Мой фаворит — от бренда Khaite, также нравится черный вариант в зеленую клетку от Alessandra Rich. Маст-хэв любого сезона — ботинки на грубой подошве.
Девиз моих образов — Less is more и монохром. Я люблю делать акцент на пропорциях: скинни джинсы, легинсы или шорты сочетать со свободным верхом. Беспроигрышный вариант — оверсайз жакет или рубашка. В качестве вещи, способной собрать и сделать любой образ, советую жакет хорошего кроя. Такие есть в Atelier 19, Saint Laurent, Celine. Разбавить монохромный образ поможет акцентная бижутерия. Мои фавориты — Chanel и Saint Laurent. Каждый сезон обязательно что-то у них покупаю.
Текст: Татьяна Зиза, Ксения Гощицкая
Фото: Дима Табу
Худрук: Яна Милорадовская
Стиль: Эльмира Тулебаева, Дарья Пашина
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