Посмотрите на осеннюю коллекцию Cocoshnick Headdress, в которую вошли платки, шляпы, берет и панама

Среди головных уборов осенней коллекции Cocoshnick Headdress шляпы из фетра и велюра, декорированные кожаными и металлическими элементами, кожаные панама и берет, платки с принтом и бейсболка, которую украсила цепочка. Шляпы и бейсболки также дополнены надписью с названием коллекции — Change your skin. Цветовая палитра состоит из трендового оранжевого, а также классических черного, белого и темно-синего оттенков.