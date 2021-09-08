Посмотрите на осеннюю коллекцию Cocoshnick Headdress, в которую вошли платки, шляпы, берет и панама

Петербургский бренд дизайнера Ольги Рузаковой выпустил осеннюю коллекцию, которая получила название Change your skin. Cocoshnick Headdress представили 7 головных уборов и 4 платка, которые можно носить и на шее, и на голове.
Среди головных уборов осенней коллекции Cocoshnick Headdress шляпы из фетра и велюра, декорированные кожаными и металлическими элементами, кожаные панама и берет, платки с принтом и бейсболка, которую украсила цепочка. Шляпы и бейсболки также дополнены надписью с названием коллекции — Change your skin. Цветовая палитра состоит из трендового оранжевого, а также классических черного, белого и темно-синего оттенков.
Осенняя коллекция Cocoshnick Headdress уже представлена на сайте бренда.
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