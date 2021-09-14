Met Gala-2021: 50 самых запоминающихся образов

Главное событие мира моды вернулось! После прошлогоднего перерыва (связанного с пандемией) в Метрополитен-музее в Нью-Йорке вновь прошел гала-вечер бала Института костюма. Темой Met Gala-2021 стала американская мода, а официальный дресс-код звучал как «Американская независимость». С грустью констатируем: выдержали его немногие, а образы с продуманной концепцией показали и вовсе единицы. В основном приглашенные выбрали вполне характерные для себя наряды (есть надежда, что так они интерпретировали американскую идентичность), однако это не помешало нам собрать образы, которые точно запомнятся.
Например, костюм топ-модели Иман от Harris Reed или Билли Айлиш в образе Мэрилин Монро, который, правда, уже успели окрестить очередной вариацией на тему Ирины Аллегровой. Певица в этом году стала сопредседательницей Met Gala вместе с Тимоти Шаламе, Амандой Горман и Наоми Осака, а Том Форд, Адам Моссери и, конечно, Анна Винтур были почетными председателями.
На радость нам (или нет) среди гостей Met Gala были и те, кто выдержал тему этого года. Среди послушников певица Лорд и актриса Эмили Блант — обе в образе Статуи Свободы, Сиара в платье, которое явно отсылает к американскому футболу, певица Дебби Харри и футболистка Меган Рапино — каждая в своей интерпретации флага США. Еще одну его версию представили падчерица вице-президента США Камалы Харрис Элла Эмхофф, актриса Джулия Гарнер и гимнастка Ниа Деннис — каждая в наряде одного из трех цветов американского флага.
Какое модное событие без заявлений? Met Gala-2021 — не исключение. Член палаты представителей США Кэролин Б. Малони появилась в платье, призывающем к равенству полов, а именно — сертификации феминистической организации ERA. Модель и актриса Кара Делевинь высказалась резко по отношению к патриархату, выбрав наряд от Dior, канадский актер Джо Леви в Loewe выступил за любовь Америки и Канады, а Джордан Рот появился в образе, который украсила ручная вышивка с отсылками к истории США и размышлениями на тему гендерной идентичности.
Отдельно отметим тех, кто выбрал в этот вечер образы Balenciaga. И да, среди них сама королева Met Gala Рианна, чьи наряды входят в историю и становятся мемами. Но в этот раз получилось довольно скромно, но в купюре от Десны Гвасалия. В Balenciaga team также Ким Кардашьян с закрытыми лицом (может это вообще не она?) и Изабель Юппер. Среди брендов, которые часто появлялись на дорожке, — Iris Van Herpen. Платья от голландки Ирис ван Херпен предпочли, например, актриса Тесса Томпсон, певица Граймс и супермодель Винни Харлоу.
Мужчины на Met Gala в этом году разбились на два лагеря. Первый — адепты классики, среди которых выделим, конечно, дизайнера Тома Форда в костюме (какой сюрприз) Tom Ford. Еще один дизайнер — Джереми Скотт показал свежую и классную вариацию мужского смокинга. Тимоти Шаламе появился в образе от уже вполне привычного для него Haider Ackermann и кедах, а певец Трой Сиван — в черном платье. Среди оригиналов — представителей второго лагеря — рэпер Lil Nas X, который сменил три наряда за вечер и все Versace: от золотой накидки до комбинезона.
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Зои Кравиц в Saint Laurent
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Шэрон Стоун в Thom Browne
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Барби Феррейра
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Тайка Вайтити и Рита Ора в Prada
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Кайя Гербер в Oscar de la Renta
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Кендалл Дженнер в Givenchy
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Джиллиан Андерсон
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Вупи Голберг в Valentino Haute Couture и Пьерпаоло Пиччоли
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Лиза Лав
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Джиджи Хадид в Prada
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Джастин и Хейли Бибер в Saint Laurent
В номинации «Не в тему, но нам понравились» однозначно выиграли Зои Кравиц в прозрачном Saint Laurent, Кайя Гербер в Oscar de la Renta, Кендалл Дженнер в Givenchy, повторившая образ авторства Юбера де Живанши из фильма «Моя прекрасная леди, который он создал для Одри Хепберн.
Фото: Theo Wargo/Getty Images, Mike Coppola/Getty Images, Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue
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