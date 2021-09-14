Met Gala-2021: 50 самых запоминающихся образов

Отдельно отметим тех, кто выбрал в этот вечер образы Balenciaga. И да, среди них сама королева Met Gala Рианна, чьи наряды входят в историю и становятся мемами. Но в этот раз получилось довольно скромно, но в купюре от Десны Гвасалия. В Balenciaga team также Ким Кардашьян с закрытыми лицом (может это вообще не она?) и Изабель Юппер. Среди брендов, которые часто появлялись на дорожке, — Iris Van Herpen. Платья от голландки Ирис ван Херпен предпочли, например, актриса Тесса Томпсон, певица Граймс и супермодель Винни Харлоу.