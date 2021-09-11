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Пенелопа Крус, Мэгги Джилленхол, Виржини Эфира и другие гости церемонии закрытия 78-го Венецианского кинофестиваля

На острове Лидо состоялась церемония закрытия 78-го Венецианского кинофестиваля. «Золотого льва» — главный приз фестиваля — получила французская режиссер Одри Диван за фильм L’événement. «Серебряный лев» ушел ленте «Рука Бога» авторства Паоло Соррентино, кубок Вольпи за лучшую женскую роль достался Пенелопе Крус за «Параллельные матери» режиссера Педро Альмодовара, а приз за лучший сценарий забрала Мэгги Джилленхол за картину «Потерянную дочь».

  • Мэгги Джилленхол в Proenza Schouler

  • Пенелопа Крус в Chanel

  • Виржини Эфира

  • Синтия Эриво в Oscar de la Renta

  • Анамария Вартоломей в Chanel

  • Мона Фастволд

  • Серена Росси в Armani Privé

  • Альба Рорвахер в Dior

  • Джейн Кэмпион

  • Сара Гадон в Valentino

  • Пон Чжун Хо и Хлоя Чжао

  • Стефания Рокка

Фото: John Phillips/Getty Images for Netflix, Vittorio Zunino Celotto/Getty Images, Pascal Le Segretain/Getty Images

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