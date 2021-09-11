Пенелопа Крус, Мэгги Джилленхол, Виржини Эфира и другие гости церемонии закрытия 78-го Венецианского кинофестиваля

На острове Лидо состоялась церемония закрытия 78-го Венецианского кинофестиваля. «Золотого льва» — главный приз фестиваля — получила французская режиссер Одри Диван за фильм L’événement. «Серебряный лев» ушел ленте «Рука Бога» авторства Паоло Соррентино, кубок Вольпи за лучшую женскую роль достался Пенелопе Крус за «Параллельные матери» режиссера Педро Альмодовара, а приз за лучший сценарий забрала Мэгги Джилленхол за картину «Потерянную дочь».