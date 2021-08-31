Блогер Настя Ивлеева — героиня обложки (двух!) сентябрьского номера «Собака.ru»! Интервью у нее взяла Матильда Шнурова

Блогер Настя Ивлеева (экс- — нет, не то, что вы подумали, а экс-студентка Санкт-Петербургского института кино и телевидения!) в интервью нашему новому (завидуйте!) контрибьютеру Матильде Шнуровой делится подробностями коллаборации с Гарри Нуриевым, цитирует Марину Абрамович, объясняет, зачем превратила себя в NFT-лот и почему в ее инстаграме появилось фото культового журнала о кино «Сеанс».
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Часы Rolex, рубашка Saint Laurent, галстук Tom Ford, брюки Givenchy (все — ДЛТ), пиджак Viva Vox
Мультимедийность и отвага — спродюсировав телешоу «Блогеры и дороги» и дрэг-шоу «Королевские кобры» — премьера в сентябре! — Ивлеева снимается в фильме «Приложение к фотоальбому» с Ксенией Раппопорт, Тихоном Жизневским и Петром Скворцовым. Снобы, вы в шоке? А Ивлеева? Ивлеева в моменте.
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Топ Givenchy (ДЛТ), брюки Viva Vox
На обложках сентябрьского номера «Собака.ru» Настя позирует в двух образах: часах Rolex, рубашке Saint Laurent, галстуке Tom Ford, брюках Givenchy (все — ДЛТ), пиджаке Viva Vox и топе Givenchy (ДЛТ), брюках Viva Vox. Съемки cover story проходили в Комарово и на пляже «Ласковый», куда выехала наша креативная группа во главе с Яной Милорадовской, фотографом Абдулой Артуевым, директором отдела моды Ксенией Гощицкой. Вместе с ними отправились и героини ютьюб-дрэг-шоу Ивлеевой «Королевские кобры», премьера которого в сентябре.
Настя Ивлеева
Из интервью «Собака.ru»
«Эмоции—это новая нефть. И их нужно постоянно качать! Классический советский шоу-бизнес был построен на загадке, на недоступности — ты не мог увидеть молодую Аллу Пугачеву нигде, кроме как на концерте. Любая новость об Алле Борисовне вызывала восторг. В 2021 году все открыто, выставлено напоказ, вывернуто кишками наружу. Что остается делать блогерам? Цеплять, все время цеплять!»
Фото: Абдула Артуев
Идея: Яна Милорадовская
Директор отдела моды: Ксения Гощицкая
Дрон: Михаил Поморцев
Стиль: Ирина Головко
Визаж: Ксения Веретенникова
Ассистент визажиста: Оля Змеюка
Волосы: Алексей Ярославцев
Ретушь: Жанна Галай
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