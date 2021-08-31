Блогер Настя Ивлеева — героиня обложки (двух!) сентябрьского номера «Собака.ru»! Интервью у нее взяла Матильда Шнурова

Из интервью «Собака.ru»

«Эмоции—это новая нефть. И их нужно постоянно качать! Классический советский шоу-бизнес был построен на загадке, на недоступности — ты не мог увидеть молодую Аллу Пугачеву нигде, кроме как на концерте. Любая новость об Алле Борисовне вызывала восторг. В 2021 году все открыто, выставлено напоказ, вывернуто кишками наружу. Что остается делать блогерам? Цеплять, все время цеплять!»