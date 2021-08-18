Бренд «Культраб» перезапускается и устраивает финальную распродажу

«В условиях государственной цензуры одежда задумывалась нами как своего рода медиа — визуальный язык, с помощью которого мы обращали внимание на политическую ситуацию в стране и происходящее в обществе.Когда мы начинали Культраб, для многих наш язык казался слишком острым, с нами вежливо отказывались сотрудничать площадки и магазины, мы часто слышали: «Ребят, вы супер, мы разделяем ваши взгляды, но вы же понимаете, не хочется рисковать». Конечно, мы понимаем и никогда ни с кем не ссорились и не обижались, просто продолжали делать то, что мы делаем. Спасибо тем, кто помогал нам развивать проект

...Культраб всегда был экспериментальным проектом, который позволяет менять формат и реализовывать новые идеи. Несмотря на все сложности в настоящем, мы стараемся смотреть в будущее и размышляем, что полезного мы можем сделать в сложившейся ситуации».