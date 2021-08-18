Бренд «Культраб» перезапускается и устраивает финальную распродажу

Создатели творческого проекта, состоящего из бренда одежды, медиа и комьюнити, Егор Еремеев и Алина Музыченко сообщили о перезапуске «Культраба». Меняется не только сам проект, но и его география — теперь он находится не в России.
«В условиях государственной цензуры одежда задумывалась нами как своего рода медиа — визуальный язык, с помощью которого мы обращали внимание на политическую ситуацию в стране и происходящее в обществе.Когда мы начинали Культраб, для многих наш язык казался слишком острым, с нами вежливо отказывались сотрудничать площадки и магазины, мы часто слышали: «Ребят, вы супер, мы разделяем ваши взгляды, но вы же понимаете, не хочется рисковать». Конечно, мы понимаем и никогда ни с кем не ссорились и не обижались, просто продолжали делать то, что мы делаем. Спасибо тем, кто помогал нам развивать проект
...Культраб всегда был экспериментальным проектом, который позволяет менять формат и реализовывать новые идеи. Несмотря на все сложности в настоящем, мы стараемся смотреть в будущее и размышляем, что полезного мы можем сделать в сложившейся ситуации».
Подробностей о том, каким будет проект после перезапуска создатели пока не сообщили. Известно только то, что большую часть ранее созданных вещей снимут с продажи. Купить их можно сейчас — на финальной распродаже, которая стартовала на сайте «Культраба». В ближайшее время платформа работает как маркетплейс, где будут продаваться вещи друзей и партнеров бренда.
Фото: Саша Чайка, архив «Культраба»
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