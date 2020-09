«Культраб» и петербургский фотограф Саша Чайка выпустили фотопроект, посвященный теме изменений климата. И о нем написали в i-D

На фотопроект «Мутация черноморского побережья» об экологическом кризисе в России Сашу Чайка вдохновил «Манифест киборга», написанный профессором факультета феминистских исследований и факультета истории сознания Калифорнийского университета Донной Харауэй в 1985 году. Съемки на берегу Черного моря длились три недели, в них участвовали местные модели, которых Чайка и «Культраб» отобрали на открытом кастинге.

Фотопроект предваряет выход новой коллекции «Культраба», которая называется i want to hug you but i can’t. Она создана в партнерстве с дизайнером Евгенией Егеревой и художником OUR.