Дизайнер и актриса Ульяна Добровская — героиня августовского номера «Собака.ru»

И не надо про блат, хотя быть дочерью Ренаты Литвиновой — довольно мощный козырь. Мы с вами знаем немало детей из звездных семей, но иметь возможности и воспользоваться ими — это, как известно, две большие разницы.

Для беседы с Ульяной директор отдела моды и искусства «Собака.ru» Ксения Гощицкая отправилась в Москву, пригласив с собой guest star из Петербурга — хореографа Владимира Варнаву, который прокатился с нами в метро. А фотограф Маша Попова сняла cover story с нашей героиней в уникальном колье, дизайн которого больше не повторится никогда и ни для кого, усыпанном бриллиантами, из коллекции высокого ювелирного искусства Bvlgari Serpenti High Jewellery и плаще Givenchy (ДЛТ) на станции «Комсомольская», которую украшает панно «Орден Победы» в технике флорентийской мозаики авторства художника-монументалиста Павла Корина.