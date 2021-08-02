Дизайнер и актриса Ульяна Добровская — героиня августовского номера «Собака.ru»

К своим двадцати годам студентка Aнтверпенской академии моды Ульяна Добровская сыграла в сказочном фильме-блокбастере «Северный ветер» (хотя и не актриса), снялась в лукбуке сезона весна-лето — 2022 Vetements (хотя и не модель) и сделала свою первую коллекцию — сразу для Московского метрополитена и при поддержке мэрии.
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Колье Bvlgari Serpenti High Jewellery, плащ Givenchy (ДЛТ)
И не надо про блат, хотя быть дочерью Ренаты Литвиновой — довольно мощный козырь. Мы с вами знаем немало детей из звездных семей, но иметь возможности и воспользоваться ими — это, как известно, две большие разницы.
Для беседы с Ульяной директор отдела моды и искусства «Собака.ru» Ксения Гощицкая отправилась в Москву, пригласив с собой guest star из Петербурга — хореографа Владимира Варнаву, который прокатился с нами в метро. А фотограф Маша Попова сняла cover story с нашей героиней в уникальном колье, дизайн которого больше не повторится никогда и ни для кого, усыпанном бриллиантами, из коллекции высокого ювелирного искусства Bvlgari Serpenti High Jewellery и плаще Givenchy (ДЛТ) на станции «Комсомольская», которую украшает панно «Орден Победы» в технике флорентийской мозаики авторства художника-монументалиста Павла Корина.
Ульяна Добровская
Из интервью «Собака.ru»
«У меня долго был комплекс, что со мной общаются из-за того, что моя мама — Рената Литвинова. Сейчас я принимаю это как часть своей личности. Я перестала бороться и теперь горжусь этим фактом. Но страх провала, наверное, — самый мощный страх моей жизни. У меня гениальная мама, очень умный папа, и мне столько было дано с самого детства! Они же добивались всего сами. Поэтому я должна сделать еще больше и обеспечить им прекрасную жизнь».
Фото: Маша Попова
Текст: Ксения Гощицкая
Стиль: Ира Головко
Визаж: Ольга Глазунова
Волосы: Кристина Гулая
Ассистент продюсера: Александра Скопина
Благодарим департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы за помощь в организации и проведении съемки.
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