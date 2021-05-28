Ульяна Добровская снялась в кампейне новой коллекции Vetements

Кроме вещей с огненным принтом и образов total black, в коллекцию вошли платья, ботфорты, дождевики и даже купальник с узором в виде зеленого кода из фильма «Матрица», брюки на низкой талии, рваные джинсы, оверсайз костюмы, футболки с надписями, например, «Горячее, чем твой бывший. Лучше, чем твой следующий», а также вещи в цветную полоску.