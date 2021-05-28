Ульяна Добровская снялась в кампейне новой коллекции Vetements

Актриса и дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская появилась в качестве модели в кампейне весенне-летней коллекции Vetements. Она показала два образа — платье с уже знаковым для бренда огненным принтом и черное платье с драпировкой в сочетании с высокими сапогами. В последне образе Ульяна очень напоминает Литвинову, сходство усиливают фирменные для Ренаты красная помада и «голливудская волна».
Кроме вещей с огненным принтом и образов total black, в коллекцию вошли платья, ботфорты, дождевики и даже купальник с узором в виде зеленого кода из фильма «Матрица», брюки на низкой талии, рваные джинсы, оверсайз костюмы, футболки с надписями, например, «Горячее, чем твой бывший. Лучше, чем твой следующий», а также вещи в цветную полоску.
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